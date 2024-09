CHiQ erneuert Sponsoring von FIS-Weltcup-Veranstaltungen und begrüßt Skirennläufer Andreas Wellinger als neuen Markenbotschafter

BERLIN, 9. September 2024 /PRNewswire/ -- Am 6. September, zeitgleich mit der Eröffnung der IFA 2024, hielt CHiQ eine feierliche Unterzeichnung an seinem Stand ab und bekräftigte damit seine Partnerschaft mit FIS World Cup Events und dem Deutschen Skiverband (DSV). Dieser Schritt stärkt die Position von CHiQ in der Welt des Skisports und leitet eine neue Phase in den Sportmarketing-Bemühungen des Unternehmens ein.

CHiQ Renews Sponsorship of FIS World Cup Events, Welcomes Skiing Champion Andreas Wellinger as New Brand Ambassador

An der Veranstaltung nahmen Liu Jiang, Vorsitzender der Changhong Holding Group Co., Ltd. und Helen Zhang, stellvertretende Geschäftsführerin der Changhong Co., Ltd. in Begleitung mehrerer anderer wichtiger Führungskräfte teil. Die Vereinbarung wurde von James Wu, General Manager des Changhong International Brand Business Center, Heiko Krause, Vizepräsident des Deutschen Skiverbandes, und Skisprung-Olympiasieger Andreas Wellinger unterzeichnet.

Der FIS-Skiweltcup, eine jährlich stattfindende Veranstaltung des Internationalen Ski- und Snowboardverbands (Fédération Internationale de Ski, FIS), ist einer der wichtigsten globalen Skiwettbewerbe, der bei Menschen auf der ganzen Welt große Begeisterung auslöst. Im November 2023 gab CHiQ seine Partnerschaft mit FIS World Cup Events bekannt, um eine tiefe Verbindung zu den Fans auf der ganzen Welt herzustellen und das internationale Profil der Marke deutlich zu erhöhen.

Der zweifache Olympia-Goldmedaillengewinner Andreas Wellinger, der auch zwei Goldmedaillen im FIS-Skisprung-Weltcup und insgesamt acht Silbermedaillen in Top-Skiwettbewerben gewonnen hat, lobte die innovativen und intelligenten Produktlösungen von CHiQ und betonte, dass sie mit seinen eigenen Werten von Spitzenleistungen und unermüdlicher Herausforderung übereinstimmen. Wellinger äußerte sich begeistert über die Zusammenarbeit und erwartet, dass sie den kreativen Austausch fördern und die dynamischen Welten der intelligenten Haushaltsgeräte und des professionellen Skisports zusammenführen wird.

Heiko Krause lobte das schnelle europäische Wachstum von CHiQ und stellte eine fruchtbare Zusammenarbeit in Aussicht. James Wu hob die Erneuerung als entscheidend für die globale Expansion von CHiQ hervor, wobei der Schwerpunkt auf Europa liegt. Durch die Partnerschaft will CHiQ Synergien nutzen, Ressourcen bündeln und seine Marke durch die globale Anziehungskraft des Skisports stärken.

Derzeit ist CHiQ in über 40 Ländern und Regionen tätig und deckt die wichtigsten Volkswirtschaften ab. Die robuste digitale Präsenz des Unternehmens auf über 30 gängigen E-Commerce-Plattformen bietet eine umfassende Produktmatrix, die Fernseher, Kühlschränke, Klimageräte, Waschmaschinen und Monitore umfasst.

CHiQ ist auch zu einem wichtigen Sponsor internationaler Sportereignisse in den Bereichen Fußball, Rennsport, Skifahren, Rugby, Tennis und anderen geworden und hat seinen Einfluss auf der globalen Sportbühne ausgebaut. Mit einer umfassenden Sportmarketingstrategie will die Marke ihren internationalen Bekanntheitsgrad steigern und eine tiefe emotionale Bindung zu Verbrauchern weltweit aufbauen.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2499211/CHiQ_Renews_Sponsorship_of_FIS_World_Cup.jpg