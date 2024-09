CHiQ Perpanjang Kerja sama Sponsor dengan FIS World Cup Events, Sambut Juara Ski Andreas Wellinger sebagai "Brand Ambassador" Baru

Acara ini dihadiri Liu Jiang, Chairman, Changhong Holding Group Co., Ltd., dan Helen Zhang, Deputy General Manager, Changhong Co., Ltd., bersama beberapa eksekutif penting lain. Perjanjian kerja sama ditandatangani James Wu, General Manager, Changhong International Brand Business Center, Heiko Krause, Vice President, German Ski Association, serta juara Olimpiade cabang olahraga Ski Jumping, Andreas Wellinger.

FIS Ski World Cup, kompetisi tahunan yang digelar International Ski and Snowboard Federation (FIS), merupakan salah satu turnamen ski yang paling bergengsi di dunia. Kompetisi ini juga sangat dinantikan kawula muda di seluruh dunia. Pada November 2023, CHiQ mengumumkan kerja sama yang terjalin dengan FIS World Cup Events. Lewat kerja sama ini, CHiQ mempererat hubungan dengan para penggemar global sekaligus meningkatkan profil merek di ajang internasional.

Peraih dua medali emas Olimpiade Andreas Wellinger, sosok yang juga memenangkan dua medali emas di FIS Ski Jumping World Cup, serta mengoleksi delapan medali perak di berbagai kompetisi ski bergengsi, mengapresiasi produk CHiQ yang inovatif dan berteknologi pintar. Menurut Wellinger, CHiQ memiliki karakteristik yang sama dengan sosoknya, yaitu prinsip mencapai keunggulan dan semangat menjawab tantangan. Dia juga menyambut baik kolaborasi yang telah terjalin, serta menilai kolaborasi ini akan melibatkan kerja sama kreatif, serta menyatukan industri alat rumah tangga pintar dengan dunia ski profesional.

Heiko Krause memuji pertumbuhan CHiQ di pasar Eropa, serta menyambut baik kolaborasi tersebut. James Wu mencatat perpanjangan kerja sama ini berperan penting bagi ekspansi global CHiQ yang mengutamakan pasar Eropa. Lewat kerja sama ini, CHiQ akan memanfaatkan sinergi yang tercipta, mengintegrasikan sumber daya, serta meningkatkan profil merek dan daya tarik olahraga ski di dunia.

Saat ini, CHiQ menjangkau lebih dari 40 negara dan wilayah, termasuk negara-negara utama. Jangkauan digital CHiQ di sekitar 30 platform e-commerce terkemuka menghadirkan matriks produk yang lengkap, meliputi TV, kulkas, alat penyejuk udara, mesin cuci, dan monitor.

CHiQ juga telah mensponsori kompetisi olahraga internasional, mulai dari sepakbola, balap, ski, rugby, tenis, dan lain-lain. Dengan demikian, pengaruh CHiQ kian luas di panggung olahraga global. Lewat strategi sports marketing, CHiQ memperluas jangkauan internasional dan membangun hubungan emosional dengan konsumen di seluruh dunia.

