CHiQ renouvelle son parrainage des épreuves de la Coupe du monde FIS et accueille le champion du saut à ski Andreas Wellinger en tant que nouvel ambassadeur de la marque

BERLIN, 9 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Le 6 septembre, coïncidant avec l'ouverture de l'IFA 2024, CHiQ a organisé une cérémonie de signature à son stand, réaffirmant son partenariat avec les événements de la Coupe du monde FIS et l'Association allemande de ski (DSV). Cette décision renforce la position de CHiQ dans le monde du ski et marque une nouvelle étape dans ses activités de marketing sportif.

CHiQ Renews Sponsorship of FIS World Cup Events, Welcomes Skiing Champion Andreas Wellinger as New Brand Ambassador

Liu Jiang, président de Changhong Holding Group Co. Ltd, et Helen Zhang, directrice générale adjointe de Changhong Co. Ltd, accompagnés de plusieurs autres cadres, ont assisté à l'événement. L'accord a été signé par James Wu, directeur général du Changhong International Brand Business Center, Heiko Krause, vice-président de l'association allemande de ski, et le champion olympique de saut à ski Andreas Wellinger.

Événement annuel organisé par la Fédération internationale de ski et de snowboard (FIS), la Coupe du monde de ski FIS est l'une des principales compétitions mondiales de ski, suscitant une immense passion chez les jeunes du monde entier. En novembre 2023, CHiQ a annoncé son partenariat avec les épreuves de la Coupe du monde FIS, ce qui a permis d'établir un lien profond avec les fans du monde entier et d'améliorer considérablement le profil international de la marque.

Andreas Wellinger, double médaillé d'or olympique, qui a également remporté deux médailles d'or à la Coupe du monde FIS de saut à ski et huit médailles d'argent au total dans des épreuves de ski de haut niveau, a fait l'éloge des solutions innovantes et intelligentes de CHiQ, soulignant leur synergie avec ses propres valeurs d'excellence et de dépassement de soi. Wellinger s'est montré enthousiaste à l'égard de cette collaboration, estimant qu'elle promouvra les échanges créatifs et permettra de réunir les mondes dynamiques des appareils ménagers intelligents et du ski professionnel.

Heiko Krause a salué la croissance rapide de CHiQ en Europe, anticipant des collaborations fructueuses. James Wu a souligné que ce renouvellement était crucial pour l'expansion mondiale de CHiQ, en particulier en Europe. Grâce à ce partenariat, CHiQ vise à tirer parti des synergies, à intégrer les ressources et à renforcer sa marque en s'appuyant sur l'attrait mondial du ski.

CHiQ est aujourd'hui présent dans plus de 40 pays et régions, couvrant les principales économies. Sa forte présence numérique sur plus de 30 plateformes de commerce électronique grand public offre une gamme complète de produits comprenant des téléviseurs, des réfrigérateurs, des climatiseurs, des machines à laver et des moniteurs.

CHiQ est également devenu un sponsor d'événements sportifs internationaux dans les domaines du football, de la course automobile, du ski, du rugby, du tennis et d'autres encore, renforçant ainsi son influence sur la scène sportive mondiale. En recourant à une stratégie globale de marketing sportif, la marque entend accroître sa notoriété internationale et établir un lien émotionnel profond avec les consommateurs du monde entier.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2499211/CHiQ_Renews_Sponsorship_of_FIS_World_Cup.jpg