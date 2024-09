CHiQ vernieuwt sponsoring van FIS World Cup Events, verwelkomt skikampioen Andreas Wellinger als nieuwe merkambassadeur

BERLIJN, 9 sept. 2024 /PRNewswire/ -- Op 6 september, tegelijk met de opening van de IFA 2024, hield CHiQ een ceremoniële ondertekening op zijn stand, waarbij het partnerschap met de FIS World Cup Events en de Duitse Ski Vereniging (DSV) opnieuw werd bevestigd. De stap versterkt CHiQ's positie in de ski-wereld en betekent een nieuwe fase van marketingactiviteiten voor de sport.

CHiQ Renews Sponsorship of FIS World Cup Events, Welcomes Skiing Champion Andreas Wellinger as New Brand Ambassador

Het evenement werd bijgewoond door Liu Jiang, voorzitter van Changhong Holding Group Co, Ltd., en Helen Zhang, plaatsvervangend algemeen directeur van Changhong Co, Ltd., vergezeld door verschillende andere belangrijke leidinggevenden. De overeenkomst werd ondertekend door James Wu, algemeen directeur van Changhong International Brand Business Center, Heiko Krause, vicepresident van de Duitse Ski Vereniging, en Olympisch kampioen skispringen Andreas Wellinger.

De FIS Ski World Cup is een jaarlijks evenement dat wordt georganiseerd door de Internationale Ski en Snowboard Federatie (FIS). Het is een van de belangrijkste wereldwijde skiwedstrijden en geniet grote populariteit onder jongeren over de hele wereld. In november 2023 kondigde CHiQ het partnerschap met FIS World Cup Events aan. Dit creëerde een diepe band met fans wereldwijd, waardoor het merk een sterk internationaal profiel kreeg.

Tweevoudig Olympisch gouden medaillewinnaar Andreas Wellinger, die ook twee gouden medailles heeft gewonnen in de FIS Ski Jumping World Cup en in totaal acht zilveren medailles heeft verzameld in top ski-evenementen, prees de innovatieve en intelligente productoplossingen van CHiQ en merkte de synergieën ervan op met zijn eigen waarden van uitmuntendheid en niet aflatende inzet. Wellinger toonde zich heel enthousiast over de samenwerking en sprak de verwachting uit dat deze een creatieve uitwisseling zal inhouden en de dynamische werelden van slimme huishoudelijke apparaten en professioneel skiën zal verenigen.

Heiko Krause prees de snelle Europese groei van CHiQ en voorziet vruchtbare samenwerkingen. James Wu benadrukte dat de vernieuwing cruciaal is voor de wereldwijde expansie van CHiQ, met een focus op Europa. Door de samenwerking wil CHiQ gebruik maken van synergieën, middelen integreren en het merk een aanzet geven naast de wereldwijde allure van skiën.

Momenteel is CHiQ actief in meer dan 40 landen en regio's in de belangrijkste economieën. De robuuste digitale aanwezigheid op meer dan 30 grote e-commerceplatforms biedt een uitgebreide productmatrix die tv's, koelkasten, airconditioners, wasmachines en monitoren omvat.

CHiQ is ook een belangrijke sponsor geworden van internationale sportevenementen op het gebied van voetbal, racen, skiën, rugby, tennis en nog veel meer, waardoor het zijn invloed op het wereldwijde sportpodium heeft vergroot. Door gebruik te maken van een uitgebreide sportmarketingstrategie wil het merk zijn internationale bekendheid vergroten en een diepe emotionele band opbouwen met consumenten over de hele wereld.

