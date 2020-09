La Chine honore ceux qui luttent contre la pandémie et s'engage à continuer de se battre contre la COVID-19 dans le monde

L'expert renommé des maladies respiratoires, Zhong Nanshan, s'est fait attribuer la Médaille de la République, le plus grand honneur de l'état. Zhong a identifié le virus du SARS en 2003 et dirige actuellement les efforts du gouvernement chinois dans la lutte contre la COVID-19.

Trois autres médecins spécialistes ont reçu le titre honorifique national de « Héros du peuple ». Il s'agit de Zhang Boli, un expert en médecine traditionnelle chinoise qui a encadré la recherche d'un schéma thérapeutique contre la COVID-19 combinant la médecine traditionnelle chinoise et la médecine occidentale, Zhang Dingyu , directeur de l'hôpital Jinyintan de Wuhan dédié au traitement du coronavirus, et Chen Wei, un scientifique médical militaire qui a obtenu des résultats significatifs dans la recherche de base sur la COVID-19 et dans le développement de vaccins et de médicaments protecteurs.

« Les travailleurs médicaux sont les plus beaux anges et les personnes les plus aimables de la nouvelle ère », a déclaré le président chinois Xi Jinping dans un discours qu'il a prononcé après avoir présenté les médailles. « Leurs noms et leurs exploits ne seront jamais oubliés par la nation, le peuple et l'histoire, et seront gravés sur le monument de la république. »

Des millions de travailleurs médicaux se sont battus en première ligne contre la COVID-19 dans tout le pays, dont 540 000 dans la province de Hubei en Chine centrale et sa capitale Wuhan, la région la plus durement touchée par l'épidémie, a déclaré Xi, qui est également secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois et président de la Commission militaire centrale.

Des efforts conjoints pour relever des défis mondiaux

Xi a promis que la Chine unirait ses efforts avec la communauté internationale pour relever les défis mondiaux de la pandémie.

Notant que l'épidémie du nouveau coronavirus est la pire pandémie que le monde ait connue depuis un siècle, il a souligné la contribution de la Chine à la lutte mondiale.

China a agi avec « ouverture, transparence et responsabilité » et a rempli activement ses obligations internationales depuis le début de l'épidémie, a-t-il souligné.

Elle « a fourni volontairement des informations sur l'épidémie à l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et aux pays et organisations régionales concernés de la façon la plus expéditive possible, et a publié la séquence génomique du nouveau coronavirus le plus tôt possible », a-t-il déclaré.

La Chine a initié plus de 70 échanges sur le contrôle de l'épidémie avec divers pays et organisations internationales et régionales afin de partager son expérience, a noté Xi.

La Chine a annoncé la décision de fournir deux lots de soutien en espèces totalisant 50 millions USD à l'OMS ; elle a envoyé 34 équipes d'experts médicaux dans 32 pays et offert une aide à 150 pays et quatre organisations internationales ; entre le 15 mars et le 6 septembre, le pays a exporté 151,5 milliards de masques, 1,4 milliard de combinaisons de protection, 230 millions de paires de lunettes, 209 000 ventilateurs, 470 millions de kits de test et 80,14 millions de thermomètres infrarouges, selon Xi.

La pandémie a démontré que l'humanité est une communauté qui partage le bonheur et le malheur, a-t-il ajouté, appelant à la solidarité et à la coopération à travers le monde pour faire face à la crise.

La Chine continuera de promouvoir la coopération internationale pour contrôler l'épidémie, aidera l'OMS à jouer le rôle dominant dans la lutte, et contribuera à la création d'une communauté de santé commune pour l'humanité, a-t-il déclaré.

La Chine est résolue à poursuivre un avenir meilleur

Le président a passé en revue les mesures prises par la Chine pour lutter contre le virus et a appelé à l'unité et à la détermination à travers le pays pour relever les défis et atteindre les objectifs de développement.

Au cours des sept derniers mois, plus de 80 000 Chinois ont été infectés par le virus et environ 4700 personnes ont perdu la vie. Ces chiffres auraient pu être beaucoup plus importants sans les mesures fermes mises en œuvre à différents niveaux et sans les sacrifices faits par les travailleurs médicaux, les travailleurs communautaires et les résidents qui ont strictement respecté les restrictions pour contrôler l'épidémie.

« En un peu plus d'un mois, la propagation croissante du virus a été contenue ; en environ deux mois, l'augmentation quotidienne des cas de coronavirus dans le pays est tombée à un seul chiffre ; et en environ trois mois, une victoire décisive a été obtenue dans le combat pour la défense de la province de Hubei et sa capitale, Wuhan », a ajouté Xi.

Avec l'atténuation de l'épidémie, la Chine a annoncé une série de politiques visant à aider les entreprises, créer des emplois, stimuler les investissements et la consommation et réduire la pauvreté, a-t-il déclaré.

La deuxième économie mondiale a progressé de 3,2 % au deuxième trimestre par rapport à l'année précédente, inversant un déclin de 6,8 % au premier trimestre.

« La Chine est devenue la première grande économie à renouer avec la croissance depuis le début de la pandémie », a déclaré Xi.

À l'avenir, Xi a déclaré que la Chine doit continuer à mettre en œuvre des mesures régulières de contrôle de l'épidémie et cibler une victoire complète dans la lutte contre la COVID-19.

Il a souligné le renforcement des garanties institutionnelles pour sauvegarder la vie et la santé de la population, appelant au développement d'un système de santé publique robuste et à la mise à niveau du système de prévention, de contrôle et de traitement des épidémies majeures.

Il a également appelé à intensifier les efforts pour assurer la croissance économique et améliorer les moyens d'existence de la population, soulignant que les objectifs et les tâches de développement national doivent être accomplis.

La Chine entend éradiquer la pauvreté absolue et achever l'édification d'une société moyennement prospère à tous les égards d'ici 2020.

Dans le même temps, Xi a souligné l'importance d'accroître la sensibilisation aux risques et de s'en tenir à une réflexion axée sur les résultats, et a appelé à des efforts pour renforcer les capacités afin de prévenir et de désamorcer différents types de risques sur le parcours de développement de la Chine.

Il a exprimé sa confiance dans l'avenir de la Chine dans la nouvelle ère. « Personne ni aucune force ne peut empêcher le peuple chinois de parvenir à une vie meilleure ! », a déclaré Xi.

Article original : https://news.cgtn.com/news/2020-09-08/China-honors-pandemic-fighters-vows-to-carry-on-fighting-COVID-19-TCeSeTaCze/index.html

