Cinq avancées technologiques : Huawei lance LUTERRA®, sa plateforme de système de stockage d'énergie (ESS) formant réseau de nouvelle génération

MUNICH, 26 juin 2026 /PRNewswire/ -- À l'occasion du salon Intersolar Europe 2026, Huawei a organisé son événement 2026 de lancement des nouveaux produits et de la stratégie FusionSolar, placé sous le thème « Tirer le meilleur parti de chaque rayon ».

2026 Huawei FusionSolar Strategy & New Product Launch Huawei's next-generation Smart String Grid-Forming ESS Platform LUTERRA Steven Zhou, President of Smart PV & ESS Product Line, Huawei Digital Power

Huawei a annoncé le changement officiel de nom de sa marque de solutions ESS, passant de LUNA à LUTERRA, pour inaugurer sa plateforme ESS formant réseau de type « Smart String » (chaîne intelligente) de nouvelle génération. La plateforme prend en charge une tension de 1 000 V CA et offre une capacité de panneau solaire optimale pour le secteur, soit 12,5 MW/50 MWh.

Tirer parti des technologies formant réseau et d'IA pour élaborer des solutions basées sur des scénarios

Steven Zhou, président de la gamme de produits « Systèmes photovoltaïques et de stockage d'énergie intelligents » chez Huawei Digital Power, a prononcé un discours d'ouverture intitulé « Construire un avenir intelligent axé sur la formation de réseau, favoriser l'évolution des énergies renouvelables ». M. Zhou a déclaré : « Les futurs systèmes photovoltaïques et de stockage d'énergie doivent évoluer vers un véritable soutien du réseau. Une modularité à l'épreuve du temps, la capacité à former réseau et l'intégration de l'intelligence deviendront des éléments essentiels. Huawei s'est toujours employé à mener des recherches dans les domaines de l'électronique de puissance et des technologies numériques. Nous innovons sans cesse et développons des compétences de pointe dans les domaines de la formation de réseau, de l'IA ainsi que de la sécurité et de la fiabilité tout au long du cycle de vie. Fondées sur ces compétences clés, nos solutions de systèmes photovoltaïques et de stockage d'énergie intelligents et adaptés à tous les scénarios apporteront une valeur ajoutée maximale à nos clients, tout en renforçant la stabilité du réseau dans un contexte de forte pénétration des énergies renouvelables. »

LUTERRA établit de nouvelles références dans le secteur grâce à cinq percées technologiques

Steve Zheng, président de la division « Systèmes intelligents de stockage d'énergie » chez Huawei Digital Power, a prononcé un discours-programme intitulé « L'évolution pour de meilleurs rendements », qui marque le lancement officiel de LUTERRA, la plateforme ESS formant réseau de type « Smart String » de nouvelle génération. M. Zheng a indiqué : « La solution LUTERRA de Huawei représente une avancée majeure en matière de densité énergétique maximale, de la simple armoire aux réseaux photovoltaïques. Elle repose sur quatre valeurs fondamentales : un investissement optimal, des rendements plus élevés, une installation formant réseau et une sécurité de la cellule au réseau (C2G), qui font d'elle un excellent choix pour les clients souhaitant mettre en place des solutions ESS dans le cadre des nouveaux systèmes électriques. »

Grâce à cinq avancées technologiques dans le domaine de l'électronique de puissance et à une architecture innovante, LUTERRA définit les nouvelles références du secteur.

L'architecture pionnière « Smart String » à 1 000 V CA améliore la cohérence des batteries. Les derniers modules de 1 000 V CA en carbure de silicium (SiC) de Huawei augmentent considérablement le rendement de conversion.

améliore la cohérence des batteries. Les derniers modules de 1 000 V CA en carbure de silicium (SiC) de Huawei augmentent considérablement le rendement de conversion. L'architecture novatrice à barres omnibus traversantes simplifie l'installation, l'extension de capacité et le raccordement des câbles pour accélérer la mise en service et économiser de l'espace au sol.

simplifie l'installation, l'extension de capacité et le raccordement des câbles pour accélérer la mise en service et économiser de l'espace au sol. Le système innovant de refroidissement distribué intelligent augmente la surface de dissipation thermique de 100 %, ce qui diminue le bruit d'environ 40 % en réduisant la vitesse des ventilateurs.

augmente la surface de dissipation thermique de 100 %, ce qui diminue le bruit d'environ 40 % en réduisant la vitesse des ventilateurs. La technologie de pointe d'installation formant réseau assure la formation d'un réseau synchrone pour des dizaines de millions d'appareils et l'autoadaptation aux variations de la puissance du réseau.

assure la formation d'un réseau synchrone pour des dizaines de millions d'appareils et l'autoadaptation aux variations de la puissance du réseau. S'appuyant sur une plateforme unique de jumeau numérique et sur des technologies numériques et d'IA de pointe, cette solution permet des prévisions plus précises en matière d'état d'énergie (SOE) et d'état de puissance (SOP), qui constituent un soutien numérique fiable pour les échanges d'électricité et accroissent considérablement la rentabilité sur l'ensemble du cycle de vie.

LUTERRA a pour vocation de promouvoir un nouvel avenir pour la transition énergétique, fondé sur quatre valeurs centrales :

Investissement optimal : Une livraison rapide et des coûts réduits stimulent les rendements. Par exemple, pour une installation de stockage d'énergie d'une capacité de 1 GWh, le délai de livraison peut être réduit d'environ 30 %, de la construction à la mise en service. Plus de 20 % des équipements auxiliaires peuvent être éliminés.

: Une livraison rapide et des coûts réduits stimulent les rendements. Par exemple, pour une installation de stockage d'énergie d'une capacité de 1 GWh, le délai de livraison peut être réduit d'environ 30 %, de la construction à la mise en service. Plus de 20 % des équipements auxiliaires peuvent être éliminés. Rendements plus élevés : En améliorant en permanence l'efficacité aller-retour, la disponibilité, la cohérence et la précision de la mesure de l'état de charge, le système ESS peut atteindre un débit énergétique plus élevé tout au long de son cycle de vie pour générer des rendements plus importants.

: En améliorant en permanence l'efficacité aller-retour, la disponibilité, la cohérence et la précision de la mesure de l'état de charge, le système ESS peut atteindre un débit énergétique plus élevé tout au long de son cycle de vie pour générer des rendements plus importants. Installation formant réseau : Les six capacités de formation de réseau au niveau de l'installation, à savoir la capacité de court-circuit, l'amortissement des oscillations à large bande, la réponse d'inertie, le réglage primaire de la fréquence, le démarrage à froid et la commutation réseau/hors réseau, ouvrent la voie à des rendements plus élevés.

: Les six capacités de formation de réseau au niveau de l'installation, à savoir la capacité de court-circuit, l'amortissement des oscillations à large bande, la réponse d'inertie, le réglage primaire de la fréquence, le démarrage à froid et la commutation réseau/hors réseau, ouvrent la voie à des rendements plus élevés. Sécurité C2G : La technologie de sécurité C2G de Huawei permet aux systèmes de stockage d'énergie formant réseau de répondre à la norme de sécurité de la zone C, ce qui signifie que le risque est inférieur à 1 sur 1 million selon la carte R-Map.

Huawei dévoile son nouveau système photovoltaïque et de stockage d'énergie résidentiel, LUTERRA S2

Sun Power, président de la division « Systèmes photovoltaïques et de stockage d'énergie résidentiels » chez Huawei Digital Power, a prononcé un discours de présentation du nouveau système photovoltaïque et de stockage d'énergie de Huawei, LUTERRA S2. M. Power a déclaré : « L'innovation ne s'arrête jamais. Les solutions photovoltaïques et de stockage d'énergie résidentielles de Huawei alimentent plus de 4,3 millions de foyers à travers le monde. En proposant aux utilisateurs une expérience, une intelligence et une sécurité inégalées, cette nouvelle génération de produits et les applications connexes ouvriront la voie à des performances énergétiques de pointe dans les logements intelligents. »

Lancement de la stratégie de services de Huawei Digital Power

À l'issue de l'événement, Allen Zeng, président du département « Service technique et exploitation » chez Huawei Digital Power, a révélé la stratégie de services de Huawei Digital Power, qui vise à garantir des rendements prévisibles et à optimiser la valeur des installations tout au long de leur cycle de vie grâce à des performances d'excellence, reposant sur 13 ans d'expérience dans la prestation de services de pointe à l'échelle mondiale. M. Zeng a précisé : « Huawei Digital Power accompagnera ses clients et ses partenaires pendant tout le cycle de vie des installations. En tirant parti du nouveau système combinant le secteur des services professionnels et des capacités de services à l'échelle mondiale, ainsi que de nouvelles plateformes telles que Huawei AI Assistant ou EasyBuy, nous continuerons à créer de la valeur en matière de planification, de construction, de maintenance, d'optimisation et d'exploitation des installations. »

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