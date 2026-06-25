Päť technologických prelomových inovácií: Huawei uvádza na trh platformu novej generácie ESS LUTERRA® s podporou stabilizáciu siete
News provided byHuawei Digital Power
Jun 25, 2026, 19:43 ET
MNÍCHOV, 26. júna 2026 /PRNewswire/ -- Na veľtrhu Intersolar Europe 2026 spoločnosť Huawei predstavila stratégiu Huawei FusionSolar 2026 a uvedenie nového produktu na trh so spoločným označením „Využiť každý lúč na maximum".
Spoločnosť Huawei oznámila oficiálny upgrade svojej značky riešení platformy ESS z LUNA na LUTERRA a spustila platformu novej generácie ESS LUTERRA s inteligentnou stringovou architektúrou s funkciou grid-forming (podpora stabilizácie siete). Platforma podporuje striedavé napätie 1 000 V a poskytuje optimálnu kapacitu poľa v tomto odvetví 12,5 MW/50 MWh.
Využitie technológií podpory stabilizácie siete a umelej inteligencie na tvorbu riešení založených na scenároch
Steven Zhou, prezident produktového radu pre inteligentnú fotovoltiku a systémy skladovania energie spoločnosti Huawei Digital Power, predniesol hlavný prejav s názvom „Poháňame inteligentnú budúcnosť stabilných sietí, vedieme evolúciu obnoviteľných zdrojov". Zhou povedal: „Budúce produkty v oblasti fotovoltiky a systémov skladovania energie sa musia vyvinúť do aktív podporujúcich sieť. Nevyhnutnosťou sa stane flexibilita pripravená na budúcnosť, schopnosť vytvárať siete a inteligencia. Spoločnosť Huawei sa vždy usilovala o výskum výkonovej elektroniky a digitálnych technológií. Neustále inovujeme a budujeme špičkové kompetencie v oblasti podpory stabilizácie siete, umelej inteligencie a bezpečnosti a spoľahlivosti počas celého životného cyklu. Táto kľúčová kompetencia posilní naše komplexné riešenia inteligentnej fotovoltiky a systémov skladovanie energie (ESS), aby priniesli maximálnu hodnotu pre zákazníkov a zároveň posilnili stabilitu siete s vysokým podielom obnoviteľných zdrojov energie."
LUTERRA stanovuje nové priemyselné štandardy s piatimi technologickými prelomovými inováciami
Steve Zheng, prezident divízie Smart ESS Business spoločnosti Huawei Digital Power, predniesol hlavný prejav s názvom „E-volúcia pre vyššiu návratnosť" a oficiálne uviedol na trh platformu novej generácie ESS LUTERRA s inteligentnou stringovou architektúrou s funkciou grid-forming (podpora stabilizácie siete). Zheng povedal: „Huawei LUTERRA predstavuje skok v poskytovaní maximálnej hustoty energie z jednej skrine až po rozsiahle zostavy. Vyznačuje sa štyrmi základnými hodnotami: optimálne investície, vyššie výnosy, funkcia stabilizácie siete na úrovni celej elektrárne a komplexná bezpečnosť od čipu až po sieť (C2G), vďaka čomu je vynikajúcou voľbou pre zákazníkov, ktorí chcú vybudovať systémy skladovania energie (ESS) pre nové energetické systémy."
Platforma LUTERRA stanovuje nové priemyselné štandardy s piatimi technologickými prelomovými inováciami vo výkonovej elektronike a inovatívnej architektúre.
- Priekopnícka inteligentná stringová architektúra so striedavým napätím 1 000 V zlepšuje konzistenciu batérie. Najnovšie moduly Huawei 1 000 Vac SiC výrazne zlepšujú účinnosť konverzie.
- Priekopnícka architektúra s priechodnými zbernicami zjednodušuje inštaláciu, rozšírenie kapacity a pripojenie káblov, čím urýchľuje dodanie a šetrí pôdne zdroje.
- Priekopnícke inteligentné distribuované chladenie zvyšuje plochu odvodu tepla o 100 %, čím znižuje rýchlosť ventilátora a hluk približne o 40 %.
- Špičková funkcia stabilizácie siete na úrovni celej elektrárne umožňuje synchrónnu stabilizáciu siete pre desiatky miliónov zariadení a samočinné prispôsobenie sa zmenám v skratovom výkone siete.
- Riešenie, založené na jedinečnej platforme digitálnych dvojčiat a špičkových digitálnych technológiách a technológiách umelej inteligencie, poskytuje presnejšie predikcie stavu energie (SOE) a výkonových možností (SOP) batérie, ponúka spoľahlivú digitálnu podporu pre obchodovanie s energiou a výrazne zvyšuje výnosy počas celého životného cyklu.
Platforma LUTERRA je navrhnutá tak, aby posilnila novú budúcnosť energetickej transformácie so štyrmi základnými hodnotami:
- Optimálna investícia: vysoké výnosy sa dosahujú vďaka rýchlemu dodaniu a nižším nákladom. Napríklad pre elektráreň ESS s výkonom 1 GWh sa môže dodacia lehota od výstavby po uvedenie do prevádzky skrátiť približne o 30 %. Náklady na pomocné systémy sa môžu znížiť o viac ako 20 %.
- Vyššie výnosy: neustálym zvyšovaním účinnosti cyklu (RTE), dostupnosti, konzistencie a presnosti určenia stavu nabitia (SOC) môže ESS dosiahnuť vyššiu energetickú priepustnosť počas celého životného cyklu, a tým generovať vyššie výnosy.
- Stabilizácia siete na úrovni elektrárne: šesť možností stabilizácie siete na úrovni elektrárne, vrátane úrovne skratu, tlmenia širokopásmových kmitov, odozvy zotrvačnosti, regulácie primárnej frekvencie, štartu z čiernej zóny a prepínania medzi sieťou a ostrovnou prevádzkou, odkrývajú potenciál pre vyššie výnosy.
- Bezpečnosť od čipu po sieť (C2G): Bezpečnostná technológia C2G od spoločnosti Huawei umožnila systémom ESS, ktoré stabilizujú sieť, splniť bezpečnostný štandard zóny C, čo znamená, že riziko je na mape rizík (R-map) menšie ako 1 z 1 milióna.
Spoločnosť Huawei predstavila nový rezidenčný fotovoltický a energeticky úsporný produkt LUTERRA S2
Sun Power, prezident divízie rezidenčnej fotovoltiky a energetických zdrojov v spoločnosti Huawei Digital Power, predniesol hlavný prejav a predstavil nový rezidenčný produkt spoločnosti Huawei pre fotovoltiku a energetické zdroje s názvom LUTERRA S2. Sun povedal: „Inovácie sa nikdy nekončia. Riešenia spoločnosti Huawei pre rezidenčné fotovoltické systémy a energetické systémy zásobujú energiou viac ako 4,3 milióna rodín na celom svete. S víziou „To najlepšie pre inteligentnú energiu vašej domácnosti" bude produkt a aplikácia novej generácie lídrom v oblasti inteligentnej domácej energie a poskytne používateľom dokonalý zážitok, maximálnu inteligenciu a maximálnu bezpečnosť."
Spustenie stratégie digitálnych energetických služieb spoločnosti Huawei
Na konci podujatia Allen Zeng, prezident oddelenia technických služieb a prevádzky spoločnosti Huawei Digital Power, predstavil stratégiu služieb spoločnosti Huawei Digital Power, ktorej cieľom je zabezpečiť predvídateľné výnosy a maximalizovať hodnotu zariadenia počas celého životného cyklu s prémiovým výkonom, a to na základe 13-ročných špičkových globálnych služieb. Zeng povedal: „Spoločnosť Huawei Digital Power bude počas celého životného cyklu elektrárne kráčať bok po boku so zákazníkmi a partnermi. Využitím nového systému v sektore profesionálnych služieb a globálnych servisných možností a nových platforiem, ako sú Huawei AI Assistant a EasyBuy, budeme neustále vytvárať hodnotu pre elektrárne z hľadiska plánovania, výstavby, údržby, optimalizácie aj prevádzky."
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