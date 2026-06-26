Vijf technologische doorbraken: Huawei lanceert het next-generation grid-forming ESS-platform LUTERRA®

MÜNCHEN, 26 juni 2026 /PRNewswire/ -- Tijdens Intersolar Europe 2026 organiseerde Huawei de Huawei FusionSolar Strategy & New Product Launch 2026 met als thema "Making the Most of Every Ray".

Huawei kondigde de officiële upgrade aan van zijn ESS-oplossingsmerk van LUNA naar LUTERRA en lanceerde het next-generation Smart String Grid-Forming ESS-platform LUTERRA. Het platform ondersteunt een wisselspanning van 1000 V en biedt met 12,5 MW/50 MWh de optimale arraycapaciteit binnen de sector.

2026 Huawei FusionSolar Strategy & New Product Launch Huawei's next-generation Smart String Grid-Forming ESS Platform LUTERRA Steven Zhou, President of Smart PV & ESS Product Line, Huawei Digital Power

Inzet van grid-forming- en AI-technologieën voor op scenario's gebaseerde oplossingen

Steven Zhou, President van de Smart PV & ESS Product Line bij Huawei Digital Power, hield een keynotepresentatie met de titel "Powering a Grid-forming & Intelligent Future, Driving Renewables Evolution". Zhou verklaarde: "Toekomstige PV- en ESS-producten moeten evolueren tot netondersteunende activa. Toekomstbestendige flexibiliteit, grid-forming-capaciteiten en intelligentie zullen essentieel worden. Huawei heeft zich altijd toegelegd op onderzoek naar vermogenselektronica en digitale technologieën. Wij blijven voortdurend innoveren en bouwen aan toonaangevende expertise op het gebied van grid-forming, AI en veiligheid en betrouwbaarheid gedurende de volledige levenscyclus. Deze kerncompetentie zal onze Smart PV- en ESS-oplossingen voor uiteenlopende toepassingsscenario's versterken, zodat zij maximale waarde voor klanten opleveren en tegelijkertijd de stabiliteit van het elektriciteitsnet ondersteunen bij een hoge penetratie van hernieuwbare energie."

LUTERRA zet nieuwe maatstaven in de sector met vijf technologische doorbraken

Steve Zheng, President van Smart ESS Business bij Huawei Digital Power, hield een keynotepresentatie met de titel "E-volving for Higher Returns" en lanceerde officieel het next-generation Smart String Grid-Forming ESS-platform LUTERRA. Zheng verklaarde: "Huawei LUTERRA betekent een grote sprong voorwaarts in het leveren van maximale energiedichtheid, van afzonderlijke kasten tot complete arrays. Het platform biedt vier kernwaarden: optimale investeringen, hogere rendementen, grid-forming op installatieniveau en C2G-veiligheid, waardoor het een uitstekende keuze is voor klanten die ESS-oplossingen voor nieuwe energiesystemen willen bouwen."

LUTERRA zet nieuwe maatstaven in de sector met vijf technologische doorbraken op het gebied van vermogenselektronica en innovatieve architectuur.

De baanbrekende 1000 Vac smart string-architectuur verbetert de consistentie van batterijen. De nieuwste Huawei 1000 Vac SiC-modules verbeteren de conversie-efficiëntie aanzienlijk.

verbetert de consistentie van batterijen. De nieuwste Huawei 1000 Vac SiC-modules verbeteren de conversie-efficiëntie aanzienlijk. De baanbrekende through-busbar-architectuur vereenvoudigt installatie, capaciteitsuitbreiding en bekabeling, versnelt de oplevering en bespaart kostbare grondoppervlakte.

vereenvoudigt installatie, capaciteitsuitbreiding en bekabeling, versnelt de oplevering en bespaart kostbare grondoppervlakte. De baanbrekende slimme gedistribueerde koeling vergroot het warmteafvoeroppervlak met 100%, verlaagt het ventilatortoerental en reduceert het geluidsniveau met ongeveer 40%.

vergroot het warmteafvoeroppervlak met 100%, verlaagt het ventilatortoerental en reduceert het geluidsniveau met ongeveer 40%. De toonaangevende grid-forming-capaciteit op installatieniveau maakt synchrone netvorming voor tientallen miljoenen apparaten mogelijk en past zich automatisch aan veranderingen in netsterkte aan.

maakt synchrone netvorming voor tientallen miljoenen apparaten mogelijk en past zich automatisch aan veranderingen in netsterkte aan. Op basis van een uniek digital twin-platform en geavanceerde digitale en AI-technologieën biedt de oplossing nauwkeurigere voorspellingen van SOE en SOP, levert zij betrouwbare digitale ondersteuning voor energiehandel en verhoogt zij de rendementen over de volledige levenscyclus aanzienlijk.

LUTERRA is ontworpen om een nieuwe toekomst voor de energietransitie mogelijk te maken met vier kernwaarden:

Optimale investering : Hoge rendementen worden gerealiseerd door snellere oplevering en lagere kosten. Zo kan bij een ESS-installatie van 1 GWh de doorlooptijd van bouw tot ingebruikname met ongeveer 30% worden verkort. De BOP-kosten kunnen met meer dan 20% worden verlaagd.

: Hoge rendementen worden gerealiseerd door snellere oplevering en lagere kosten. Zo kan bij een ESS-installatie van 1 GWh de doorlooptijd van bouw tot ingebruikname met ongeveer 30% worden verkort. De BOP-kosten kunnen met meer dan 20% worden verlaagd. Hogere rendementen : Door RTE, beschikbaarheid, consistentie en SOC-nauwkeurigheid voortdurend te verbeteren, kan het ESS gedurende de volledige levenscyclus een hogere energiedoorvoer realiseren en daardoor hogere rendementen genereren.

: Door RTE, beschikbaarheid, consistentie en SOC-nauwkeurigheid voortdurend te verbeteren, kan het ESS gedurende de volledige levenscyclus een hogere energiedoorvoer realiseren en daardoor hogere rendementen genereren. Grid-forming op installatieniveau : De zes grid-forming-capaciteiten op installatieniveau, waaronder kortsluitvermogen, breedbandoscillatiedemping, inertierespons, primaire frequentieregeling, black start en schakelen tussen netgekoppelde en eilandmodus, ontsluiten extra rendementspotentieel.

: De zes grid-forming-capaciteiten op installatieniveau, waaronder kortsluitvermogen, breedbandoscillatiedemping, inertierespons, primaire frequentieregeling, black start en schakelen tussen netgekoppelde en eilandmodus, ontsluiten extra rendementspotentieel. C2G-veiligheid: Dankzij Huawei's C2G-veiligheidstechnologie voldoet het grid-forming ESS aan de veiligheidsnorm van Zone C, wat betekent dat het risico op de R-Map lager is dan 1 op 1 miljoen.

Huawei onthulde het nieuwe residentiële PV- en ESS-product LUTERRA S2

Sun Power, President van Residential PV & ESS Business bij Huawei Digital Power, hield een keynotepresentatie en onthulde Huawei's nieuwe residentiële PV- en ESS-product LUTERRA S2. Sun verklaarde: "Innovatie staat nooit stil. De residentiële PV- en ESS-oplossingen van Huawei voorzien wereldwijd meer dan 4,3 miljoen huishoudens van energie. Met de visie 'The Ultimate in Smart Home Energy' zullen de nieuwe generatie producten en de vernieuwde app-ervaring de toekomst van slimme thuisenergie vormgeven en gebruikers een ultieme gebruikerservaring, ultieme intelligentie en ultieme veiligheid bieden."

Lancering van de Huawei Digital Power Service Strategy

Aan het einde van het evenement lanceerde Allen Zeng, President van de Technical Service & Operation Department van Huawei Digital Power, de Huawei Digital Power Service Strategy. Deze strategie is erop gericht voorspelbare rendementen te garanderen en de waarde van installaties over hun volledige levenscyclus te maximaliseren dankzij hoogwaardige prestaties, gebaseerd op 13 jaar toonaangevende wereldwijde dienstverlening. Zeng verklaarde: "Huawei Digital Power zal gedurende de volledige levenscyclus van installaties nauw samenwerken met klanten en partners. Door gebruik te maken van een nieuw systeem van professionele dienstverlening, wereldwijde servicecapaciteiten en nieuwe platforms zoals Huawei AI Assistant en EasyBuy, zullen wij voortdurend waarde creëren voor installaties op het gebied van planning, bouw, onderhoud, optimalisatie en exploitatie."

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