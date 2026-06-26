Pět technologických průlomů: Společnost Huawei uvádí na trh platformu LUTERRA® nové generace pro systémy ESS, které podporují stabilitu rozvodné sítě

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Huawei Digital Power

Jun 26, 2026, 11:10 ET

MNICHOV, 26. června 2026 /PRNewswire/ -- Na veletrhu Intersolar Europe 2026 uspořádala společnost Huawei akci 2026 Huawei FusionSolar Strategy & New Product Launch s tématem Making the Most of Every Ray (Vytěžit z každého paprsku co nejvíc).

Společnost Huawei oznámila oficiální změnu názvu své značky řešení ESS z LUNA na LUTERRA a uvedla na trh platformu LUTERRA, inteligentní řetězcovou platformu ESS nové generace pro tvorbu energetické sítě. Platforma podporuje střídavé napětí 1000 V a nabízí v tomto odvětví optimální kapacitu pole ve výši 12,5 MW/50 MWh.

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2026 Huawei FusionSolar Strategy & New Product Launch
2026 Huawei FusionSolar Strategy & New Product Launch
Huawei's next-generation Smart String Grid-Forming ESS Platform LUTERRA
Huawei's next-generation Smart String Grid-Forming ESS Platform LUTERRA
Steven Zhou, President of Smart PV & ESS Product Line, Huawei Digital Power
Steven Zhou, President of Smart PV & ESS Product Line, Huawei Digital Power

Využití technologií pro tvorbu energetické sítě a umělé inteligence při vývoji scénářových řešení

Steven Zhou, prezident produktové řady Smart PV & ESS ve společnosti Huawei Digital Power, přednesl úvodní projev s názvem „Napájení budoucnosti založené na inteligentních sítích a inteligentních technologiích, podpora vývoje obnovitelných zdrojů energie". Zhou uvedl: „Budoucí fotovoltaické a energetické úložné systémy se musejí vyvinout v zařízení podporující rozvodnou síť. Flexibilita s ohledem na budoucnost, schopnost podílet se na tvorbě energetické sítě a inteligence se stanou nezbytnými. Společnost Huawei se vždy věnovala výzkumu v oblasti výkonové elektroniky a digitálních technologií. Neustále zavádíme inovace a budujeme špičkové odborné znalosti v oblastech tvorby energetické sítě, umělé inteligence a bezpečnosti a spolehlivosti v průběhu celého životního cyklu. Tato klíčová kompetence posílí naše komplexní řešení v oblasti inteligentních fotovoltaických systémů (Smart PV) a systémů pro ukládání energie (ESS), která zákazníkům přinesou maximální přínos a zároveň posílí stabilitu rozvodné sítě v podmínkách vysokého podílu obnovitelných zdrojů."

Platforma LUTERRA nastavuje nové standardy v oboru díky pěti technologickým průlomům

Steve Zheng, prezident divize Smart ESS společnosti Huawei Digital Power, přednesl úvodní projev s názvem „E-volving for Higher Returns" a oficiálně představil platformu LUTERRA, systém ESS nové generace typu Smart String určený k tvorbě sítě. Zheng uvedl: „Řešení Huawei LUTERRA představuje významný pokrok v poskytování maximální energetické hustoty, a to od jednotlivých skříní až po celé pole. Je založeno na čtyřech základních hodnotách: optimální investice, vyšší výnosy, tvorba rozvodné sítě na úrovni elektrárny a bezpečnost C2G, což z něj činí vynikající volbu pro zákazníky, kteří chtějí budovat systémy ESS pro nové energetické soustavy."

Platforma LUTERRA nastavuje nové standardy v oboru díky pěti technologickým průlomům v oblasti výkonové elektroniky a inovativní architektury.

  • Průkopnická architektura inteligentních řetězců s napětím 1000 Vac zvyšuje konzistenci baterií. Nejnovější moduly SiC od společnosti Huawei s napětím 1000 Vac výrazně zvyšují účinnost přeměny.
  • Průkopnická architektura s průchozími sběrnicemi zjednodušuje instalaci, rozšíření kapacity a kabelové připojení, čímž urychluje dodávku a šetří pozemky.
  • Tento průkopnický systém inteligentního distribuovaného chlazení zvětšuje plochu pro odvod tepla o 100 %, čímž snižuje otáčky ventilátoru a hlučnost přibližně o 40 %.
  • Špičkováschopnost tvorby sítě na úrovni jednotlivých zařízení umožňuje synchronní vytváření sítě pro desítky milionů zařízení a automatické přizpůsobení se změnám v síle sítě.
  • Toto řešení, založené na jedinečné platformě digitálních dvojčat a nejmodernějších digitálních technologiích a technologiích umělé inteligence, poskytuje přesnější předpovědi stavu energie (SOE) a stavu výkonu (SOP), nabízí spolehlivou digitální podporu pro obchodování s elektřinou a výrazně zvyšuje výnosy v průběhu celého životního cyklu.

Platforma LUTERRA byla navržena s cílem podpořit novou budoucnost energetické transformace na základě čtyř základních hodnot:

  • Optimální investice: Vysoké výnosy se dosahují díky rychlému dodání a nižším nákladům. Například u zařízení ESS o výkonu 1 GWh lze zkrátit dobu realizace od zahájení výstavby až po uvedení do provozu přibližně o 30 %. BOP lze snížit o více než 20 %.
  • Vyšší výnosy: Díky neustálému zlepšování RTE, dostupnosti, konzistence a přesnosti SOC může ESS dosáhnout vyššího energetického průtoku po celou dobu životního cyklu, čímž generuje vyšší výnosy.
  • Vytváření mřížky na úrovni zařízení: Šest schopností jednotlivých elektráren přispívat k tvorbě sítě – včetně schopnosti odolávat zkratům, tlumení širokopásmových kmitů, reakce setrvačnosti, primární regulace frekvence, spouštění z černého startu a přepínání mezi provozem v síti a mimo síť – otevírá prostor pro vyšší výnosy.
  • Bezpečnost C2G: Díky bezpečnostní technologii C2G společnosti Huawei splňují systémy ESS pro tvorbu sítě bezpečnostní normu zóny C, což znamená, že riziko je podle R-Map nižší než 1 ku 1 milionu.

Společnost Huawei představila nový produkt pro domácnosti v oblasti fotovoltaiky a systémů pro ukládání energie (ESS) – LUTERRA S2

Sun Power, prezident divize rezidenčních fotovoltaických systémů a systémů pro ukládání energie (ESS) ve společnosti Huawei Digital Power, přednesl úvodní projev a představil nový produkt společnosti Huawei v oblasti rezidenčních fotovoltaických systémů a systémů pro ukládání energie (ESS) – LUTERRA S2. Sun řekl: „Inovace nikdy nekončí. Řešení společnosti Huawei v oblasti fotovoltaiky a systémů pro ukládání energie (ESS) pro domácnosti zásobují elektřinou více než 4,3 milionu rodin po celém světě. S vizí špičkových řešení pro energetiku chytrých domácností budou produkty nové generace a uživatelské prostředí aplikace udávat směr v oblasti energetiky chytrých domácností a uživatelům nabídnou špičkový zážitek, špičkovou inteligenci a špičkovou bezpečnost."

Představení strategie společnosti Huawei v oblasti digitálních energetických služeb

Na závěr akce představil Allen Zeng, prezident oddělení technických služeb a provozu společnosti Huawei Digital Power, strategii služeb Huawei Digital Power, jejímž cílem je zajistit předvídatelné výnosy a maximalizovat hodnotu elektrárny po celou dobu jejího životního cyklu díky špičkovému výkonu, a to na základě 13 let zkušeností s poskytováním globálních služeb, které jsou v tomto odvětví špičkou. Zeng řekl: „Divize Huawei Digital Power bude po celou dobu životního cyklu elektrárny stát po boku zákazníků a partnerů. Díky využití nového systému v oblasti profesionálních služeb v kombinaci s globálními servisními kapacitami a nových platforem, jako jsou Huawei AI Assistant a EasyBuy, budeme pro elektrárny neustále vytvářet přidanou hodnotu v oblastech plánování, výstavby, údržby, optimalizace a provozu."

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/3000319/image1.jpg
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