Cinque innovazioni tecnologiche: Huawei lancia LUTERRA®, la piattaforma ESS di nuova generazione per la formazione della rete

MONACO DI BAVIERA, 26 giugno 2026 /PRNewswire/ -- In occasione di Intersolar Europe 2026, Huawei ha presentato la strategia Huawei FusionSolar 2026 e il lancio di nuovi prodotti con il tema "Sfruttare al massimo ogni raggio di sole".

2026 Huawei FusionSolar Strategy & New Product Launch Huawei's next-generation Smart String Grid-Forming ESS Platform LUTERRA Steven Zhou, President of Smart PV & ESS Product Line, Huawei Digital Power

Huawei ha annunciato l'aggiornamento ufficiale del proprio marchio di soluzioni ESS da LUNA a LUTERRA e ha lanciato la piattaforma di nuova generazione LUTERRA, con sistema di accumulo di energia (ESS) a stringhe intelligenti per la formazione della rete. La piattaforma supporta una tensione di 1000 V CA e offre una capacità di array ottimale nel settore pari a 12,5 MW/50 MWh.

Sfruttare le tecnologie di formazione della rete e di IA per realizzare soluzioni basate su scenari

Steven Zhou, presidente della linea di prodotti Smart PV & ESS di Huawei Digital Power, ha tenuto un discorso di apertura dal titolo "Alimentare un futuro intelligente con tecnologia 'Grid-Forming', guidando l'evoluzione delle energie rinnovabili". Zhou ha affermato: "I futuri prodotti fotovoltaici ed ESS devono evolversi in risorse a supporto della rete. Flessibilità a prova di futuro, capacità di formazione della rete e intelligenza diventeranno essenziali. Huawei si è sempre impegnata nella ricerca inerente al campo dell'elettronica di potenza e delle tecnologie digitali. Innoviamo costantemente e sviluppiamo competenze leader nel settore in materia di grid-forming, intelligenza artificiale e sicurezza e affidabilità per l'intero ciclo di vita. Queste competenze fondamentali daranno forza alle nostre soluzioni Smart PV ed ESS per ogni scenario, al fine di offrire il massimo valore ai clienti, rafforzando al contempo la stabilità della rete in contesti caratterizzati da un'elevata penetrazione delle energie rinnovabili".

LUTERRA stabilisce nuovi standard di riferimento nel settore con cinque innovazioni tecnologiche

Steve Zheng, Presidente della divisione Smart ESS di Huawei Digital Power, ha tenuto un discorso di apertura dal titolo "E-volving for Higher Returns" e ha lanciato ufficialmente LUTERRA, la piattaforma con sistema ESS a stringhe intelligenti per la formazione della rete. Zheng ha affermato: "Huawei LUTERRA rappresenta un salto di qualità nel garantire la massima densità energetica da una singola unità a interi array. Si caratterizza per quattro valori fondamentali: investimento ottimale, rendimenti più elevati, formazione della rete a livello di impianto e sicurezza 'dalla singola cella alla rete' (C2G), rendendola una scelta eccellente per i clienti che intendono realizzare sistemi ESS per i nuovi sistemi energetici".

LUTERRA stabilisce nuovi standard di riferimento nel settore grazie a cinque innovazioni tecnologiche nell'elettronica di potenza e a un'architettura all'avanguardia.

L'architettura pionieristica a stringhe intelligenti da 1000 Vac migliora il grado di uniformità delle batterie. I più recenti moduli SiC da 1000 Vac di Huawei migliorano significativamente l'efficienza di conversione.

migliora il grado di uniformità delle batterie. I più recenti moduli SiC da 1000 Vac di Huawei migliorano significativamente l'efficienza di conversione. L'innovativa architettura a barre collettrici passanti semplifica l'installazione, l'espansione della capacità e il collegamento dei cavi, accelerando i tempi di consegna e risparmiando risorse territoriali.

semplifica l'installazione, l'espansione della capacità e il collegamento dei cavi, accelerando i tempi di consegna e risparmiando risorse territoriali. L'innovativo sistema di raffreddamento distribuito intelligente aumenta l'area di dissipazione del calore del 100%, riducendo la velocità delle ventole e diminuendo la rumorosità di circa il 40%.

aumenta l'area di dissipazione del calore del 100%, riducendo la velocità delle ventole e diminuendo la rumorosità di circa il 40%. La capacità leader di grid-forming a livello di impianto consente la formazione sincrona di una rete per decine di milioni di dispositivi e l'autoadattamento alle variazioni di potenza della rete.

consente la formazione sincrona di una rete per decine di milioni di dispositivi e l'autoadattamento alle variazioni di potenza della rete. Basata su una esclusiva piattaforma "digital twin" e su tecnologie digitali e di IA all'avanguardia, la soluzione fornisce stime più accurate di SOE e SOP, offrendo un supporto digitale affidabile per il trading di energia e aumentando significativamente i rendimenti dell'intero ciclo di vita.

LUTERRA è progettata per dare impulso a un nuovo futuro di transizione energetica grazie a quattro valori fondamentali:

Investimento ottimale : si ottengono rendimenti elevati con tempi di consegna rapidi e costi ridotti. Ad esempio, per un impianto ESS da 1 GWh, i tempi di consegna possono essere ridotti di circa il 30% dalla costruzione alla messa in servizio. Il BOP può essere ridotto di oltre il 20%.

: si ottengono rendimenti elevati con tempi di consegna rapidi e costi ridotti. Ad esempio, per un impianto ESS da 1 GWh, i tempi di consegna possono essere ridotti di circa il 30% dalla costruzione alla messa in servizio. Il BOP può essere ridotto di oltre il 20%. Rendimenti più elevati : migliorando continuamente l'RTE, la disponibilità, la coerenza e la precisione del SOC, l'ESS può raggiungere una maggiore produzione energetica nell'intero ciclo di vita, generando così rendimenti più elevati.

: migliorando continuamente l'RTE, la disponibilità, la coerenza e la precisione del SOC, l'ESS può raggiungere una maggiore produzione energetica nell'intero ciclo di vita, generando così rendimenti più elevati. Formazione della rete a livello di impianto : le sei funzionalità di grid-forming a livello di impianto, tra cui il livello di cortocircuito, lo smorzamento delle oscillazioni a banda larga, la risposta inerziale, la regolazione primaria della frequenza, l'avvio autonomo e la commutazione on/off-grid, aprono la strada a rendimenti più elevati.

: le sei funzionalità di grid-forming a livello di impianto, tra cui il livello di cortocircuito, lo smorzamento delle oscillazioni a banda larga, la risposta inerziale, la regolazione primaria della frequenza, l'avvio autonomo e la commutazione on/off-grid, aprono la strada a rendimenti più elevati. Sicurezza C2G: la tecnologia di sicurezza C2G di Huawei ha consentito agli ESS per la formazione della rete di soddisfare lo standard di sicurezza della Zona C, il che significa che il rischio è inferiore a 1 su 1 milione sulla Risk Map.

Presentato il nuovo sistema fotovoltaico ed ESS residenziale di Huawei: LUTERRA S2

Sun Power, presidente della Divisione fotovoltaico ed ESS residenziale di Huawei Digital Power, ha tenuto un discorso di apertura e ha presentato il nuovo sistema fotovoltaico ed ESS residenziale di Huawei: LUTERRA S2. Sun ha affermato: "L'innovazione non si ferma mai. Le soluzioni fotovoltaiche ed ESS residenziali di Huawei forniscono energia a oltre 4,3 milioni di famiglie in tutto il mondo. Con la visione di 'Il massimo in fatto di energia domestica intelligente', il prodotto di nuova generazione e l'esperienza offerta dall'app apriranno la strada nel settore dell'energia per la casa intelligente, fornendo agli utenti un'esperienza, un'intelligenza e una sicurezza di altissimo livello".

Lancio della strategia dei servizi di Huawei Digital Power

Al termine dell'evento, Allen Zeng, presidente del dipartimento Servizi tecnici e operativi di Huawei Digital Power, ha presentato la strategia dei servizi di Huawei Digital Power, che mira a garantire rendimenti prevedibili e a massimizzare il valore dell'impianto per l'intero ciclo di vita grazie a prestazioni di alto livello, sulla base di 13 anni di servizi globali leader del settore. Zeng ha affermato: "Huawei Digital Power affiancherà clienti e partner durante l'intero ciclo di vita degli impianti. Sfruttando il nuovo sistema che integra il settore dei servizi professionali con le capacità di assistenza globali e le nuove piattaforme, quali l'Assistente AI di Huawei ed EasyBuy, continueremo a creare valore per gli impianti in termini di progettazione, costruzione, manutenzione, ottimizzazione e gestione".

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