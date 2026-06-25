Pięć przełomów technologicznych: Huawei wprowadza platformę ESS nowej generacji typu grid-forming LUTERRA®

MONACHIUM, 26 czerwca 2026 r. /PRNewswire/ -- Podczas targów Intersolar Europe 2026 firma Huawei zorganizowała wydarzenie 2026 Huawei FusionSolar Strategy & New Product Launch pod hasłem „Making the Most of Every Ray" („Maksymalne wykorzystanie każdego promienia słońca").

Huawei ogłosił oficjalną zmianę marki swoich rozwiązań ESS z LUNA na LUTERRA oraz zaprezentował platformę nowej generacji Smart String Grid-Forming ESS Platform LUTERRA. Platforma obsługuje napięcie przemienne 1000 V AC i zapewnia optymalną w branży pojemność układu wynoszącą 12,5 MW / 50 MWh.

2026 Huawei FusionSolar Strategy & New Product Launch Huawei's next-generation Smart String Grid-Forming ESS Platform LUTERRA Steven Zhou, President of Smart PV & ESS Product Line, Huawei Digital Power

Wykorzystanie technologii grid-forming i AI do budowy rozwiązań scenariuszowych

Steven Zhou, prezes działu inteligentnych produktów PV & ESS, Huawei Digital Power, wygłosił przemówienie programowe zatytułowane „Powering a Grid-forming & Intelligent Future, Driving Renewables Evolution". Zhou powiedział: „Przyszłe produkty fotowoltaiczne i magazyny energii muszą ewoluować w kierunku aktywów wspierających sieć. Elastyczność przyszłościowa, zdolność do pracy w trybie grid-forming oraz inteligencja staną się niezbędne. Huawei od zawsze prowadzi intensywne prace badawcze w obszarze energoelektroniki i technologii cyfrowych. Nieustannie wprowadzamy innowacje i budujemy wiodące w branży kompetencje w zakresie technologii grid-forming, AI oraz bezpieczeństwa i niezawodności w całym cyklu życia. Te kluczowe kompetencje wzmocnią nasze inteligentne rozwiązania PV i ESS dla wszystkich scenariuszy zastosowań, przynosząc klientom maksymalną wartość i jednocześnie wzmacniając stabilność sieci przy wysokim udziale energii odnawialnej".

LUTERRA wyznacza nowe standardy branżowe dzięki pięciu przełomom technologicznym

Steve Zheng, prezes segmentu Smart ESS, Huawei Digital Power, wygłosił przemówienie programowe zatytułowane „E-volving for Higher Returns" i oficjalnie zaprezentował platformę nowej generacji Smart String Grid-Forming ESS Platform LUTERRA. Zheng powiedział: „Huawei LUTERRA to skok jakościowy w zakresie uzyskiwania maksymalnej gęstości energii - od pojedynczej szafy po całe układy. Platforma opiera się na czterech kluczowych wartościach: optymalnych nakładach inwestycyjnych, wyższych stopach zwrotu, zdolności grid-forming na poziomie elektrowni oraz bezpieczeństwie C2G, co czyni ją doskonałym wyborem dla klientów budujących magazyny energii dla nowych systemów elektroenergetycznych".

LUTERRA wyznacza nowe standardy branżowe dzięki pięciu przełomom technologicznym w obszarze energoelektroniki i innowacyjnej architektury.

Pionierska architektura inteligentnego tworzenia łańcuchów 1000 V AC poprawia spójność pracy baterii. Najnowsze moduły SiC 1000 V AC firmy Huawei znacząco zwiększają sprawność konwersji.

Pionierska architektura z przelotową szyną zbiorczą upraszcza instalację, rozbudowę pojemności oraz podłączanie kabli, przyspieszając realizację projektów i ograniczając zapotrzebowanie na teren.

Pionierskie inteligentne chłodzenie rozproszone zwiększa powierzchnię odprowadzania ciepła o 100%, obniżając prędkość wentylatorów i zmniejszając poziom hałasu o około 40%.

Najlepsze na rynku zdolności z zakresu formowania sieci na poziomie elektrowni umożliwiają synchroniczne kształtowanie pracy sieci przez dziesiątki milionów urządzeń oraz samoczynne dostosowywanie się do zmian parametrów sieci.

Dzięki unikalnej platformie cyfrowego bliźniaka oraz zaawansowanym technologiom cyfrowym i AI rozwiązanie zapewnia dokładniejsze prognozy SOE i SOP, oferując niezawodne wsparcie cyfrowe dla handlu energią i znacząco zwiększając zwroty w całym cyklu życia systemu.

LUTERRA została zaprojektowana z myślą o wspieraniu nowej przyszłości transformacji energetycznej poprzez cztery kluczowe wartości:

Optymalne nakłady inwestycyjne: wysokie stopy zwrotu są osiągane dzięki szybkiej realizacji i niższym kosztom. Na przykład w przypadku elektrowni magazynowania energii o pojemności 1 GWh czas realizacji - od budowy po uruchomienie - może zostać skrócony o około 30%. Koszty BOP mogą zostać obniżone o ponad 20%.

Wyższe stopy zwrotu: dzięki ciągłej poprawie sprawności RTE, dostępności, spójności pracy oraz dokładności SOC, magazyn energii może osiągać wyższy wolumen przetwarzanej energii w całym cyklu życia, generując tym samym wyższe zwroty.

Formowanie sieci na poziomie elektrowni: Sześć zdolności formowania sieci na poziomie elektrowni - w tym poziom zwarciowy, tłumienie oscylacji szerokopasmowych, odpowiedź inercyjna, pierwotna regulacja częstotliwości, black start oraz przełączanie między pracą sieciową i wyspową - otwiera potencjał wyższych zwrotów.

Bezpieczeństwo C2G: Technologia bezpieczeństwa C2G firmy Huawei umożliwiła magazynom energii ESS typu grid-forming spełnienie standardu bezpieczeństwa Zone C, co oznacza, że ryzyko na mapie R-Map wynosi mniej niż 1 do 1 miliona.

Huawei prezentuje nowy produkt LUTERRA S2 dla domowych instalacji PV i ESS

Sun Power, prezes segmentu PV i ESS dla domów, Huawei Digital Power, wygłosił przemówienie programowe i zaprezentował nowy produkt Huawei dla domowych instalacji fotowoltaicznych i magazynów energii - LUTERRA S2. Sun powiedział: „Innowacje nigdy się nie zatrzymują. Rozwiązania Huawei dla domowych instalacji PV i ESS zasilają domy ponad 4,3 miliona rodzin na całym świecie. Kierując się wizją 'The Ultimate in Smart Home Energy' (Najlepsze w dziedzinie inteligentnej energetyki domowej), produkt nowej generacji i nowe doświadczenie aplikacji wyznaczą kierunek rozwoju inteligentnej energii domowej, zapewniając użytkownikom najwyższą jakość doświadczenia, najwyższy poziom inteligencji i najwyższy poziom bezpieczeństwa".

Huawei Digital Power przedstawia strategię usługową

Na zakończenie wydarzenia Allen Zeng, prezes ds. obsługi technicznej i eksploatacji, Huawei Digital Power, przedstawił strategię usługową Huawei Digital Power Service Strategy, której celem jest zapewnienie przewidywalnych zwrotów i maksymalizacja wartości elektrowni w całym cyklu życia dzięki najwyższej jakości pracy, opartej na 13 latach wiodących globalnych usług branżowych. Zeng powiedział: „Huawei Digital Power będzie iść ramię w ramię z klientami i partnerami przez cały cykl życia elektrowni. Wykorzystując nowy system profesjonalnych usług branżowych, globalne możliwości serwisowe oraz nowe platformy, takie jak Huawei AI Assistant i EasyBuy, będziemy nieustannie tworzyć wartość dla elektrowni w obszarach planowania, budowy, utrzymania, optymalizacji i eksploatacji".

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