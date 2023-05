Connectbase übernimmt das in London basierte LastMileXchange

Die Übernahme von LMX erweitert Connectbase's globalen Marktplatz für Konnektivität

BOSTON, 15. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Connectbase, The Industry Cloud for Connectivity, übernimmt das Londoner Unternehmen LastMileXchange (LMX) und baut damit die Marke Connectbase weltweit aus. Nach dieser Übernahme wird Connectbase über das größte globale API-Ökosystem verfügen, das Käufer und Verkäufer auf sechs Kontinenten mit mehr als 2 Milliarden einzigartigen Standorten auf der Plattform The Connected World sicher verbindet. Bestehende Connectbase-Kunden werden von der erweiterten Reichweite in EMEA und APAC profitieren, die LMX in die Connectbase-Plattform einbringt, und der LMX-Kundenstamm wird die Möglichkeit haben, über Connectbase auf den führenden globalen Konnektivitätsmarktplatz der Branche zuzugreifen.

LMX bietet Kommunikationsdienstleistern auf der ganzen Welt Cloud-basierte Lösungen für die Preisgestaltung an, um den Verkaufsprozess von der Angebotserstellung bis zur Bestellung zu automatisieren, zu beschleunigen und zu optimieren. Die LMX-Reichweite ermöglicht es den Kunden der Plattform, 450+ Zugangsanbieter weltweit zu verbinden und über 15 Millionen Angebote pro Jahr zu verarbeiten. Connectbase ist der branchenführende Marktplatz, der die Digitalisierung und Automatisierung des Konnektivitätshandels ermöglicht. Das reichhaltige Ökosystem von Connectbase mit Käufern und Verkäufern im Netzwerk sowie die leistungsstarken Standortdaten und Einblicke ermöglichen den Kunden digitale Transaktionen mit Angeboten, Bestellungen und mehr, um das Wachstum zu fördern.

"Die Vision von Connectbase war schon immer global", sagte Ben Edmond, CEO und Gründer von Connectbase. "Die Übernahme der Reichweite, des Angebots, des Kundenstamms und des Teams von LMX durch Connectbase entspricht unserer längerfristigen strategischen Vision und bringt dem bestehenden Kundenstamm beider Unternehmen einen unglaublichen zusätzlichen Nutzen. Mit dieser Übernahme vertiefen wir unsere Präsenz in EMEA und APAC und führen unseren Weg als eine wirklich vernetzte globale Plattform fort. In den vergangenen 18 Jahren hat LMX beeindruckende digitale Off-Net-Quoting-Lösungen für globale Telekommunikationsanbieter entwickelt. Als Teil des Connectbase-Ökosystems können LMX-Kunden ihre Netzwerkeinkaufs- und -verkaufsfunktionen jetzt noch einfacher transformieren und automatisieren."

Alle LMX-Mitarbeiter werden in das Connectbase-Team wechseln. Durch die Zusammenführung der Ressourcen, Kunden und Kompetenzen beider Unternehmen wird Connectbase seine Skalierung fortsetzen und ein beschleunigtes Wachstum erzielen, wodurch das globale Ökosystem für Anbieter von Konnektivitäts- und Infrastrukturdienstleistungen erweitert wird.

"Die Kombination der präzisen, schnellen und akkuraten globalen Quotierung von LMX mit den umfangreichen Marktdaten, dem reichhaltigen Ökosystem und der automatisierten Quotierung von Connectbase in ganz Nordamerika bringt unseren LMX-Kunden und der Zukunft unseres Geschäfts einen großen Nutzen", sagte James Grant, Mitbegründer von LastMileXchange.

Andrew Hoskin, Mitbegründer von LMX, fügte hinzu: "Unsere Missionen stimmen sehr gut überein. Beide Unternehmen erkennen, wie wichtig Konnektivität, Automatisierung und Daten für die Betreuung von Netzwerkanbietern auf der ganzen Welt und letztendlich für deren Kunden sind. Gemeinsam schaffen wir einen globalen Marktplatz, der die Art und Weise, wie sich die Welt verbindet, modernisiert.

Diese Ankündigung ist die erste Akquisition von Connectbase und die jüngste in einer Reihe von Nachrichten über die Investitionen des Unternehmens in den Ausbau seiner Plattformkapazitäten und die Erweiterung seiner Dienstleistungen. Ende 2022 sammelte Connectbase unter der Leitung von DigitalBridge Ventures 22 Millionen US-Dollar in einer Serie-C-Finanzierung. Mit dieser jüngsten Finanzierungsrunde hat Connectbase seine Plattformkapazitäten erweitert, in das Team investiert und seine digitalen Dienstleistungen auf weitere Märkte in der ganzen Welt ausgedehnt.

Informationen zu Connectbase

Connectbase ist die Industrie-Cloud für Konnektivität. Connectbase ist ein Partner der Branche, der den Kauf und Verkauf von Konnektivität der nächsten Generation ermöglicht, einschließlich automatischer Angebote, und der tiefgreifende, zuverlässige Einblicke bietet. Die branchenführende Plattform von Connectbase, The Connected World, bedient fast 300 Anbieter weltweit und verwaltet 2,4 Milliarden Standorte in mehr als 150 Ländern. Das Connectbase-Team hat ein vernetztes Ökosystem aufgebaut, das die Kauf- und Verkaufsprozesse von Netzwerken verändert und einen Marktplatz für Konnektivität schafft, der die Reibungspunkte auf dem Markt beseitigt. Besuchen Sie Connectbase auf www.connectbase.com und folgen Sie uns auf LinkedIn auf linkedin.com/company/connectbase-us/.

Informationen zu LMX

LastMileXchange (LMX) bietet Kommunikationsdienstleistern auf der ganzen Welt Cloud-basierte Lösungen zur Preisgestaltung für den Zugang, die es ihnen ermöglichen, den Verkaufsprozess von der Angebotserstellung bis zur Bestellung zu automatisieren, zu beschleunigen und zu rationalisieren. LMX ist der vertrauenswürdige Partner für 50 Prozent der weltweit führenden Netzbetreiber, da seine Plattform mehr als 450 Zugangsanbieter weltweit verbindet und 15 Millionen Angebote pro Jahr verarbeitet.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1738716/Connectbase_Logo.jpg

SOURCE Connectbase