Connectbase získává londýnskou společnost LastMileXchange

Akvizicí LMX rozšiřuje Connectbase svůj globální trh s konektivitou

BOSTON, 16. května 2023 /PRNewswire/ -- Společnost Connectbase , průmyslový cloud pro konektivitu, kupuje londýnskou společnost LastMileXchange (LMX) a rozšiřuje tak značku Connectbase do celého světa. Po této akvizici bude společnost Connectbase disponovat největším globálním ekosystémem API bezpečně propojujícím kupující a prodávající na šesti kontinentech s více než 2 miliardami unikátních lokalit v rámci platformy The Connected World . Stávající klienti Connectbase budou těžit z rozšířeného dosahu v regionu EMEA a APAC, který LMX přináší do platformy Connectbase, a zákaznická základna LMX získá prostřednictvím Connectbase přístup k přednímu globálnímu trhu s konektivitou.

Společnost LMX zajišťuje poskytovatelům komunikačních služeb po celém světě cloudová řešení pro stanovení cen přístupu, která automatizují, urychlují a zefektivňují prodejní proces od nabídky k objednávce. Dosah LMX umožňuje zákazníkům platformy připojit více než 450 prodejců přístupu po celém světě a zpracovává více než 15 milionů nabídek ročně. Connectbase je špičkovým tržištěm, které umožňuje digitalizaci a automatizaci obchodu s konektivitou. Bohatý ekosystém síťových nákupčích a prodejců a kvalitní lokalizační data a přehledy společnosti Connectbase umožňují zákazníkům vykonávat digitální transakce s nabídkami, objednávkami a dalšími službami, které podporují růst.

„Vize společnosti Connectbase byla vždy globální," uvedl generální ředitel a zakladatel společnosti Connectbase Ben Edmond. „Přenesení dosahu, nabídky, zákaznické základny a týmu LMX do Connectbase navazuje na naši dlouhodobou strategickou vizi a přináší neuvěřitelnou přidanou hodnotu stávající zákaznické základně obou společností. Touto akvizicí prohlubujeme naši přítomnost v regionu EMEA a APAC a pokračujeme v naší cestě skutečně propojené globální platformy. V posledních 18 letech společnost LMX vytvořila působivé digitální řešení pro poskytování cenových nabídek mimo vlastní síť, které slouží zákazníkům globálních telekomunikačních operátorů. Nyní, v rámci ekosystému Connectbase, budou moci zákazníci LMX své síťové funkce nákupu a prodeje dále transformovat a snadno automatizovat."

Všichni zaměstnanci společnosti LMX přejdou do týmu společnosti Connectbase. Sloučením zdrojů, zákazníků a kompetencí obou společností bude Connectbase pokračovat ve škálování a zrychleném růstu a přispívat tak k rozšiřování globálního ekosystému pro poskytovatele služeb v oblasti konektivity a infrastruktury.

„Kombinace precizního, rychlého a přesného poskytování cenových nabídek společnosti LMX s rozsáhlými údaji o trhu, bohatým ekosystémem a automatizovaným poskytováním cenových nabídek v Severní Americe společnosti Connectbase přináší velkou hodnotu pro klienty LMX a budoucnost našeho podnikání," uvedl spoluzakladatel společnosti LastMileXchange James Grant.

Andrew Hoskin, spoluzakladatel společnosti LMX, dodal: „Naše cíle jsou v hlubokém souladu; obě společnosti si uvědomují, jak důležité jsou konektivita, automatizace a data pro poskytování služeb poskytovatelům sítí po celém světě a v konečném důsledku i jejich zákazníkům. Společně vytváříme globální trh, který modernizuje způsob, jakým se svět propojuje."

Toto oznámení představuje první akvizici společnosti Connectbase a zároveň poslední z řady novinek, které se týkají investic společnosti do rozvoje kapacit platformy a rozšiřování služeb. Koncem roku 2022 získala společnost Connectbase 22 milionů dolarů v rámci financování série C, které vedla společnost DigitalBridge Ventures. Díky tomuto poslednímu kolu financování společnost Connectbase rozšiřuje možnosti své platformy, investuje do týmu a rozšiřuje digitální služby na další trhy po celém světě.

O společnosti Connectbase

Connectbase – to je průmyslový cloud pro konektivitu. Společnost Connectbase je partnerem tohoto odvětví, který umožňuje nákup a prodej konektivity nové generace, včetně automatizovaných cenových nabídek, a poskytuje podrobné a spolehlivé informace. Špičková oborová platforma Connectbase s názvem The Connected World (Propojený svět) slouží téměř 300 poskytovatelům po celém světě a spravuje 2,4 miliardy lokalit ve více než 150 zemích. Tým společnosti Connectbase vybudoval propojený ekosystém, který transformuje síťové nákupní a prodejní procesy a vytváří trh s konektivitou, který odstraňuje třecí plochy na trhu. Navštivte Connectbase na www.connectbase.com a sledujte nás na LinkedIn na linkedin.com/company/connectbase-us/ .

O společnosti LMX

Společnost LastMileXchange (LMX)zajišťuje poskytovatelům komunikačních služeb po celém světě cloudová řešení pro stanovení cen přístupu, která umožňují automatizovat, urychlit a zefektivnit prodejní proces od nabídky k objednávce. LMX je důvěryhodným partnerem pro tvorbu cenových nabídek přístupu pro 50 % předních světových operátorů, její platforma propojuje více než 450 prodejců přístupu po celém světě a ročně zpracuje 15 milionů cenových nabídek.

