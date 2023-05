Connectbase acquiert la société londonienne LastMileXchange

Cette acquisition permet à Connectbase d'élargir son marché mondial de la connectivité

BOSTON, 15 mai 2023 /PRNewswire/ -- Connectbase , le cloud industriel pour la connectivité, acquiert la société, LastMileXchange (LMX), basée à Londres, et développe ainsi la marque Connectbase à l'échelle mondiale. Suite à cette acquisition, Connectbase disposera du plus grand écosystème API mondial connectant en toute sécurité les acheteurs et les vendeurs sur les six continents avec plus de 2 milliards d'emplacements uniques sur la plateforme The Connected World . Les clients actuels de Connectbase bénéficieront de la portée étendue que LMX apporte à la plateforme Connectbase dans les régions EMEA et APAC, et la clientèle de LMX aura la possibilité d'accéder au premier marché mondial de la connectivité dans le secteur via Connectbase.

LMX propose aux fournisseurs de services de communication du monde entier des solutions de tarification de l'accès basées sur le cloud afin d'automatiser, d'accélérer et de rationaliser le processus de vente, du devis à la commande. La portée de LMX permet aux clients de la plateforme de connecter plus de 450 fournisseurs d'accès dans le monde entier et de traiter plus de 15 millions de devis par an. Connectbase est le premier marché du secteur qui permet la numérisation et l'automatisation du commerce de la connectivité. Le riche écosystème d'acheteurs et de vendeurs de réseaux de Connectbase, ainsi que ses puissantes données et informations de localisation, permettent aux clients d'effectuer des transactions numériques avec des devis, des commandes et bien plus encore, afin de stimuler la croissance.

« La vision de Connectbase a toujours été mondiale », a déclaré Ben Edmond , PDG et fondateur de Connectbase. « L'intégration de la portée, des offres, de la clientèle et de l'équipe de LMX dans le giron de Connectbase s'inscrit dans le cadre de notre vision stratégique à long terme et apporte une valeur ajoutée incroyable à la clientèle existante des deux sociétés. Grâce à cette acquisition, nous renforçons notre présence dans les régions EMEA et APAC, et nous poursuivons notre aventure en tant que plateforme mondiale véritablement connectée. Au cours des 18 dernières années, LMX a mis au point d'impressionnantes solutions numériques d'établissement de devis hors réseau à l'intention des clients des opérateurs mondiaux de télécommunications. Désormais, grâce à leur intégration dans l'écosystème Connectbase, les clients de LMX seront en mesure de transformer et d'automatiser leurs fonctions d'achat et de vente de réseaux en toute simplicité. »

Tous les employés de LMX rejoindront l'équipe de Connectbase. En fusionnant les ressources, les clients et les compétences des deux entreprises, Connectbase continuera à se développer et affichera une croissance accélérée, élargissant ainsi l'écosystème mondial des fournisseurs de services de connectivité et d'infrastructure.

La conjugaison de l'établissement de devis précis, rapide et exact qu'offre LMX à l'échelle mondiale avec les vastes données de marché, le riche écosystème et l'établissement de devis automatisé de Connectbase en Amérique du Nord apporte une grande valeur à nos clients LMX et à l'avenir de notre activité », a déclaré James Grant, cofondateur de LastMileXchange.

Andrew Hoskin, cofondateur de LMX, a ajouté : « Nos missions sont en parfaite adéquation ; les deux entreprises reconnaissent le caractère essentiel de la connectivité, de l'automatisation et des données pour répondre aux besoins des fournisseurs de réseaux dans le monde entier et, en fin de compte, à ceux de leurs clients. Ensemble, nous créons un marché mondial pour moderniser la façon dont le monde est connecté. »

Cette annonce fait état de la première acquisition de Connectbase, et constitue la dernière d'une série de nouvelles concernant les investissements de l'entreprise dans le développement des capacités de sa plateforme et l'extension de ses services. Fin 2022, Connectbase a levé 22 millions de dollars dans le cadre d'un financement de série C, mené par DigitalBridge Ventures. Grâce à ce cycle de financement, Connectbase renforce les capacités de sa plateforme, investit dans son équipe et étend ses services numériques à d'autres marchés dans le monde.

À propos de Connectbase

Connectbase est le cloud industriel pour la connectivité. Partenaire du secteur, Connectbase permet l'achat et la vente de services de connectivité de nouvelle génération, y compris l'établissement de devis automatisé, et fournit des informations approfondies et fiables. The Connected World, la plateforme leader de Connectbase, est utilisée par près de 300 fournisseurs dans le monde, qui gèrent 2,4 milliards d'emplacements dans plus de 150 pays. L'équipe de Connectbase a mis en place un écosystème connecté qui transforme les processus d'achat et de vente de réseaux, en créant un marché de la connectivité qui élimine les frictions sur le marché. Consultez le site Web de Connectbase à l'adresse www.connectbase.com et suivez-nous sur LinkedIn à l'adresse linkedin.com/company/connectbase-us/ .

À propos de LMX

LastMileXchange (LMX) propose aux fournisseurs de services de communication du monde entier des solutions de tarification de l'accès basées sur le cloud, qui leur permettent d'automatiser, d'accélérer et de rationaliser le processus de vente, du devis à la commande. LMX est le partenaire de confiance en matière de tarification de l'accès pour 50 % des principaux transporteurs mondiaux, car sa plateforme connecte plus de 450 fournisseurs d'accès dans le monde entier et traite 15 millions de devis par an.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1738716/Connectbase_Logo.jpg

SOURCE Connectbase