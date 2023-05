Connectbase získava spoločnosť LastMileXchange so sídlom v Londýne

Akvizíciou LMX rozširuje spoločnosť Connectbase svoj globálny trh s konektivitou

BOSTON, 15. mája 2023 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Connectbase, priemyselný cloud pre konektivitu, získava londýnsku spoločnosť LastMileXchange (LMX), čím sa značka Connectbase celosvetovo rozrastá. Po tejto akvizícii bude Connectbase disponovať najväčším globálnym ekosystémom API, ktorý bezpečne prepojí kupujúcich a predajcov na šiestich kontinentoch s viac ako 2 miliardami jedinečných lokalít na platforme The Connected World platform. Súčasní klienti Connectbase budú profitovať z rozšíreného dosahu v regióne EMEA a APAC, ktorý LMX prináša do platformy Connectbase, a zákazníci LMX budú mať prostredníctvom Connectbase prístup k poprednému globálnemu trhu s konektivitou v odvetví.

Spoločnosť LMX poskytuje poskytovateľom komunikačných služieb na celom svete cloudové riešenia na určenie cien prístupu, ktoré umožňujú automatizovať, urýchliť a zefektívniť proces predaja od ponuky až po objednávku. Dosah LMX umožňuje zákazníkom platformy pripojiť viac ako 450 dodávateľov prístupu na celom svete a spracovať viac ako 15 miliónov ponúk ročne. Connectbase je popredným trhoviskom v odvetví, ktoré umožňuje digitalizáciu a automatizáciu obchodovania s konektivitou. Bohatý ekosystém sieťových nákupcov a predajcov Connectbase a silné lokalizačné údaje a prehľady umožňujú zákazníkom vykonávať digitálne transakcie s cenovými ponukami, objednávaním a ďalšími funkciami, ktoré podporujú rast.

„Vízia spoločnosti Connectbase bola vždy globálna," povedal Ben Edmond, generálny riaditeľ a zakladateľ spoločnosti Connectbase. Prínos dosahu, ponuky, zákazníckej základne a tímu spoločnosti LMX do spoločnosti Connectbase nadväzuje na našu dlhodobú strategickú víziu a prináša neuveriteľnú dodatočnú hodnotu pre existujúcu zákaznícku základňu oboch spoločností. Touto akvizíciou prehlbujeme našu prítomnosť v regióne EMEA a APAC a pokračujeme v našej ceste skutočne prepojenej globálnej platformy. Za posledných 18 rokov spoločnosť LMX vytvorila pôsobivé digitálne riešenia na poskytovanie cenových ponúk mimo vlastnú sieť, ktoré slúžia zákazníkom globálnych telekomunikačných operátorov. Teraz, ako súčasť ekosystému Connectbase, budú môcť zákazníci LMX ďalej pretvárať a automatizovať svoje sieťové funkcie nákupu a predaja."

Všetci zamestnanci spoločnosti LMX prejdú do tímu spoločnosti Connectbase. Spojením zdrojov, zákazníkov a kompetencií oboch spoločností bude Connectbase pokračovať v rozširovaní a dosahovaní zrýchleného rastu, čím sa rozšíri globálny ekosystém pre poskytovateľov služieb pripojenia a infraštruktúry.

„Kombinácia precízneho, rýchleho a presného globálneho poskytovania cenových ponúk spoločnosti LMX s rozsiahlymi údajmi o trhu, bohatým ekosystémom a automatizovaným poskytovaním cenových ponúk v Severnej Amerike prináša veľkú hodnotu pre našich klientov spoločnosti LMX a budúcnosť nášho podnikania," povedal James Grant, spoluzakladateľ spoločnosti LastMileXchange.

Andrew Hoskin, spoluzakladateľ spoločnosti LMX, dodal: „Naše ciele sú veľmi podobné. Obe spoločnosti si uvedomujú, aké dôležité sú konektivita, automatizácia a údaje pre poskytovateľov sietí na celom svete a v konečnom dôsledku pre ich zákazníkov. Spoločne vytvárame globálny trh s cieľom modernizovať spôsob, akým sa svet spája."

Toto oznámenie je prvou akvizíciou spoločnosti Connectbase a najnovšou zo série správ o investíciách spoločnosti do rozvoja možností platformy a rozširovania služieb. Koncom roka 2022 spoločnosť Connectbase získala 22 miliónov USD na financovanie série C pod vedením DigitalBridge Ventures. Vďaka tomuto najnovšiemu kolu financovania spoločnosť Connectbase zlepšuje svoje možnosti platformy, investuje do tímu a rozširuje digitálne služby na ďalšie trhy na celom svete.

O spoločnosti Connectbase

Connectbase je priemyselný Cloud pre konektivitu. Connectbase je partnerom tohto odvetvia, ktorý umožňuje nákup a predaj konektivity novej generácie vrátane automatizovaných cenových ponúk a hlboké, dôveryhodné infromácie. Popredná priemyselná platforma spoločnosti Connectbase, The Connected World (Prepojený svet), slúži takmer 300 poskytovateľom na celom svete a spravuje 2,4 miliardy lokalít vo viac ako 150 krajinách. Tím spoločnosti Connectbase vybudoval prepojený ekosystém transformujúci sieťové nákupné a predajné procesy, čím vytvoril trh pre konektivitu, ktorý odstraňuje trenie na trhu. Navštívte Connectbase na webových stránkach www.connectbase.com a sledujte nás v sieti LinkedIn na linkedin.com/company/connectbase-us/.

O spoločnosti LMX

Spoločnosť LastMileXchange (LMX) poskytuje poskytovateľom komunikačných služieb na celom svete cloudové riešenia na určovanie cien prístupu, ktoré im umožňujú automatizovať, urýchliť a zefektívniť proces predaja od ponuky až po objednávku. Spoločnosť LMX je dôveryhodným partnerom na určovanie cien prístupu pre 50 % popredných svetových operátorov, keďže jej platforma spája viac ako 450 dodávateľov prístupu na celom svete a ročne spracuje 15 miliónov cenových ponúk.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1738716/Connectbase_Logo.jpg

SOURCE Connectbase