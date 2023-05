Connectbase adquiere LastMileXchange, con sede en Londres

La adquisición de LMX amplía el mercado global de conectividad de Connectbase

BOSTON, 15 de mayo de 2023 /PRNewswire/ -- Connectbase , The Industry Cloud for Connectivity, adquiere LastMileXchange (LMX), con sede en Londres, con lo que la marca Connectbase crece a nivel mundial. Tras esta adquisición, Connectbase contará con el mayor ecosistema global de API que conectará de forma segura a compradores y vendedores de los seis continentes con más de 2.000 millones de ubicaciones únicas en la plataforma The Connected World . Los clientes actuales de Connectbase se beneficiarán del alcance ampliado en EMEA y APAC que LMX aporta a la plataforma Connectbase, y la base de clientes de LMX tendrá la capacidad de acceder al mercado de conectividad global líder del sector a través de Connectbase.

LMX ofrece a los proveedores de servicios de comunicación de todo el mundo soluciones de tarificación de acceso basadas en la nube para automatizar, acelerar y agilizar el proceso de venta de presupuestos y pedidos. El alcance de LMX permite a los clientes de la plataforma conectar a más de 450 proveedores de acceso en todo el mundo y procesa más de 15 millones de presupuestos al año. Connectbase es el mercado líder del sector que permite la digitalización y automatización del comercio de conectividad. El rico ecosistema de compradores y vendedores de redes de Connectbase y los potentes datos y perspectivas de ubicación permiten a los clientes realizar transacciones digitales con presupuestos, pedidos y mucho más para impulsar el crecimiento.

"La visión de Connectbase siempre ha sido global", dijo Ben Edmond , consejero delegado y fundador de Connectbase. "Incorporar el alcance, las ofertas, la base de clientes y el equipo de LMX a Connectbase sigue nuestra visión estratégica a largo plazo y aporta un increíble valor adicional a la base de clientes existente de ambas empresas. Con esta adquisición, estamos profundizando nuestra presencia en EMEA y APAC, y avanzando en nuestro camino como una plataforma global verdaderamente conectada. Durante los últimos 18 años, LMX ha creado impresionantes soluciones digitales de cotización fuera de la red al servicio de clientes de operadores de telecomunicaciones globales. Ahora, como parte del ecosistema Connectbase, los clientes de LMX podrán transformar y automatizar aún más sus funciones de compra y venta de red fácilmente."

Todos los empleados de LMX pasarán a formar parte del equipo de Connectbase. Al unir los recursos, clientes y competencias de ambas compañías, Connectbase continuará escalando y logrando un crecimiento acelerado, expandiendo el ecosistema global para proveedores de servicios de conectividad e infraestructura.

"La combinación de la cotización global precisa, rápida y exacta de LMX con los amplios datos de mercado, el rico ecosistema y la cotización automatizada en Norteamérica de Connectbase aporta un gran valor a nuestros clientes de LMX y al futuro de nuestro negocio", dijo James Grant, cofundador de LastMileXchange.

Andrew Hoskin, cofundador de LMX, añadió: "Nuestras misiones coinciden profundamente; ambas empresas reconocen la importancia de la conectividad, la automatización y los datos para prestar servicio a los proveedores de redes de todo el mundo y, en última instancia, a sus clientes. Juntos, estamos creando un mercado global para modernizar la forma en que el mundo se conecta."

Este anuncio es la primera adquisición de Connectbase, y la última de una serie de noticias en torno a las inversiones de la compañía en el crecimiento de las capacidades de su plataforma y la expansión de sus servicios. A finales de 2022, Connectbase recaudó 22 millones de dólares en financiación de serie C, liderada por DigitalBridge Ventures. Con esta última ronda de financiación, Connectbase ha estado mejorando las capacidades de su plataforma, invirtiendo en el equipo y ampliando los servicios digitales en mercados adicionales de todo el mundo."

Acerca de Connectbase

Connectbase es The Industry Cloud for Connectivity. Connectbase es un socio del sector que permite la compra y venta de conectividad de nueva generación, incluidas las cotizaciones automatizadas, y proporciona información detallada y fiable. La plataforma líder del sector de Connectbase, The Connected World, presta servicio a casi 300 proveedores de todo el mundo y gestiona 2.400 millones de ubicaciones en más de 150 países. El equipo de Connectbase ha construido un ecosistema conectado que transforma los procesos de compra y venta de redes, creando un mercado para la conectividad que elimina las fricciones del mercado. Visite Connectbase en www.connectbase.com y síganos en LinkedIn en linkedin.com/company/connectbase-us/ .

Acerca de LMX

LastMileXchange (LMX) ofrece a los proveedores de servicios de comunicación de todo el mundo soluciones de tarificación de acceso basadas en la nube que les permiten automatizar, acelerar y agilizar el proceso de venta de presupuestos. LMX es el socio de confianza de cotización de acceso para el 50 por ciento de los principales operadores globales del mundo, ya que su plataforma conecta a más de 450 proveedores de acceso en todo el mundo, procesando 15 millones de cotizaciones al año.

