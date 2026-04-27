Culture In Motion™ 擴展至中大西洋地區，在傳統黑人大學及社區空間中弘揚文化

Culture In Motion™ 由 Kwanza Jones 的 SUPERCHARGED® 提供動力，並與 The Apollo 攜手實現，是個全國平台。Jones 透過這個平台，將機構的傳承延伸至舞台以外，直接把文化、參與機會及機遇帶進社區。

華盛頓, April 27, 2026 /美通社/ -- 由文化建築師 Kwanza Jones 創辦的全國性藝術與賦能路演 Culture In Motion（文化動力），現已抵達中大西洋地區，並把現場演出、創意互動，以及啟迪自 Apollo 的節目，直接帶給維珍尼亞州及華盛頓特區的社區。

路演貫穿維珍尼亞海灘、漢普頓、諾福克、列治文、巴爾的摩及華盛頓特區，喚醒區內的社區網絡，拓闊了參與之門，激揚了創意之聲，更以共同的文化經歷連繫受眾。

中大西洋地區在美國的文化版圖中，自始至終佔據一席獨特之地，從傳統黑人大學 (HBCU) 的薪火相傳，到聲韻、律動及社區情懷於世代間的流變，皆在其中。 在 Go-Go 音樂的誕生地華盛頓特區，以及漢普頓和諾福克的傳統黑人大學校園生態圈裏，文化從不是一成不變，而是活靈呈現、彼此分享且持續賦予新意義。

Culture In Motion 秉承這份寶貴遺產，既為歷史注入全新活力，亦為本地創意開拓更遼闊的天地。

路演的中心思想，正是 Jones 所願景的「文化即基建」，亦即將文化視為基建，建構成生生不息的系統，將參與渠道、目光關注及機遇直接引入社區。 Culture In Motion 透過 Apollo 風格節目，以及圍繞社區為本的互動，把這個願景化成現實，從而開闢出通往人際連繫、創意抒發及長遠影響的道路。

在中大西洋地區，這套做法是透過與當地機構合作、在區內舉辦實體活動，以及圍繞青少年為本的互動來落實。 當中每一環，皆為回應所屬社區的需求而生，亦為滋養整片區域的文化生態系統而長。

在整個地區，Culture In Motion 將會踏足傳統黑人大學、社區空間及青少年天地，包括 Hampton University、Norfolk State University、Howard University 及 KIPP DC 學校，以現場演繹、故事敍事，以及源於 Apollo 靈感的創意形式，把藝術家、學子與社區領袖共聚一堂，在參與、探索與表達之中，喚醒文化共鳴。

這些互相交織的交流活動，體現更加廣闊且彼此緊扣的使命：締結關係、拓闊大門、並為所有社區築起更穩固的文化根基。

創辦人兼執行監製及 SUPERCHARGED 創辦人 Kwanza Jones 說：「文化無法獨自而生， 而是在共創與共享之中成形。 在中大西洋地區，這種精神早已根深蒂固。 Culture In Motion 增強那股能量，讓每道聲音更響亮，讓每扇門更敞開，並建立出一道道連繫，使創意化作不息動能。」

Culture In Motion 的一大標誌元素，就是 SUPERCHARGED® Boost Bus™。這是一部由 SUPERCHARGED 設計和營運的訂製流動文化中心，它既是一部車，也是 Jones 所建龐大文化基建中的輸送系統。

Boost Bus 在中大西洋穿梭期間，帶來參與、關注與交匯的機緣，讓每處公共空間，綻放成文化實時交流的舞台。

The Apollo 是次合作，體現其一貫承諾：將其近 100 年的傳承由 Harlem 延伸至全國各地社區，並連繫那些長久以來塑造其歷史的文化脈絡。

隨着 Culture In Motion 繼續其全國旅程，中大西洋這站正好展現 Jones 更宏大的策略如何在各區活現起來：拓闊參與渠道、積極鞏固社區、並建立以長遠影響為目標的文化基建。

如欲了解更多資訊，請瀏覽 boostbus.com 。 #CultureInMotion

關於 SUPERCHARGED® by Kwanza Jones

SUPERCHARGED by Kwanza Jones 是一個具前瞻視野的創意工作室及賦能平台，由多媒體藝術家、投資者及慈善家 Kwanza Jones 創立並領導。 在其標誌性的「能量＋意念＋影響力」理念推動下，SUPERCHARGED 創作出充滿動感的音樂、創新的媒體內容及具轉化力的體驗，旨在提升自信、凝聚社群，並啟發具意義的行動。 每一個項目皆承載著 Kwanza 充滿張力的願景，並為日益擴展的 Kwanzaverse 生態系統注入動力。 其使命簡明而充滿動能：提升文化價值、拓展人類潛能，並促進整體人類福祉。 請瀏覽 kwanzajones.com | @kwanzajones | #CultureSUPERCHARGED

關於阿波羅劇院

阿波羅劇院是美國極具代表性的文化瑰寶。 該機構為一個充滿活力的非牟利組織，扎根哈林社區，連結來自紐約各地、全國以至全球人士。 自 1934 年以來，阿波羅劇院一直致力呈現與創作以非洲僑民社群中黑人藝術家及其聲音為核心的藝術作品。 阿波羅劇院長期致力推動社區參與，既是藝術創新與創意發展的培育平台，亦是促進社會與公民倡議的重要催化力量。 時至今日，阿波羅劇院是全球規模最大的表演藝術機構之一，專注於推動黑人文化與創意發展。 apollotheater.org | @apollotheater | #ApolloRoadshow

傳媒聯絡人：

The Apollo

Sydney Edwards

電郵： [email protected]

https://apollotheater.org/giving

SUPERCHARGED

Marion Henry

電郵： [email protected]

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