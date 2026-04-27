Culture In Motion™拓展至中大西洋地区，强化传统黑人院校（HBCU）与社区空间文化

Culture In Motion™由SUPERCHARGED® by Kwanza Jones提供支持，并与The Apollo合作落地。它作为全国性平台，助力Jones将机构传承延伸至单一舞台之外，把文化、渠道与机遇直接带入社区。

华盛顿, April 27, 2026 /美通社/ -- 由文化架构师Kwanza Jones创立的全国性艺术与赋能巡展Culture In Motion抵达中大西洋地区，将现场表演、创意参与以及受The Apollo启发的活动安排直接带入弗吉尼亚州和华盛顿特区的社区。

本次巡展横跨弗吉尼亚海滩、汉普顿、诺福克、里士满、巴尔的摩及华盛顿特区，激活区域性社区网络，拓展参与渠道，释放创意能量，并通过共享文化体验连接不同受众。

中大西洋地区在美国文化版图中占据重要地位——从传统黑人院校的传承，到跨越世代的音乐、身体表达与社区叙事的不断演进，皆深刻塑造了其独特的文化肌理。 在华盛顿特区——Go-Go音乐的发源地，以及汉普顿与诺福克的传统黑人院校生态体系中，文化并非静态存在，而是被持续体验、共享，并不断被重新定义。

Culture In Motion正是在这一传承之上展开，将历史脉络与当代活力相连接，同时把本土创意转化为更广阔的发展机遇。

Culture In Motion通过受The Apollo启发的项目策划与以社区为中心的参与模式，将这一愿景落到实处，为联结关系、创意表达以及长期影响力的形成构建路径。 Culture In Motion通过受The Apollo启发的项目设计与以社区为中心的参与方式，将这一愿景落到实处，为联结建立、创意表达以及长期影响力创造持续路径。

在中大西洋地区，这一方法通过与本地机构的合作、基层现场激活以及以青年为核心的参与机制得以实现。 每一项举措均旨在回应其所服务社区的实际需求，同时不断强化区域整体文化生态系统的联动与发展。

在整个区域内，Culture In Motion将联动多所传统黑人院校、社区空间及青年导向型场域——包括汉普顿大学、诺福克州立大学、霍华德大学以及KIPP DC学校——通过现场表演、叙事表达以及受The Apollo启发的创意呈现形式，将艺术家、学生与本地领袖汇聚一堂，激发参与、探索与表达的多元互动。

这些活动是更广泛且相互联动的整体行动的一部分，旨在建立社区关系、拓展参与渠道，并强化各地的文化基础设施。

“文化并非孤立存在。 它是在彼此共同塑造与分享中诞生的。 在中大西洋地区，这种精神早已深深扎根。 Culture In Motion致力于激发这种能量，放大多元声音，拓展参与渠道，并建立连接，将创造力转化为持续动力。”Culture In Motion创始人兼执行制片人、SUPERCHARGED创始人Kwanza Jones表示。

Culture In Motion的标志性亮点之一是SUPERCHARGED® Boost Bus™（助力巴士），这是一个由SUPERCHARGED设计并运营的定制移动文化枢纽，既作为车辆，也作为Jones正在构建的更广泛基础设施的传递系统。

当其行进至中大西洋地区时，该助力巴士创造了参与、可见度与连接的多重机会，将公共空间转化为现场文化交流的发生场域。

The Apollo的此次合作体现了其持续拓展近百年历史传承的长期承诺——不仅延伸至哈莱姆区之外，也深入全美各地社区，并与长期塑造其历史的文化脉络建立连接。

随着Culture In Motion持续推进全国巡回，其中大西洋站也折射出Jones更宏观战略的逐步落地：在不同区域激活文化资源，拓展参与渠道，强化社区联结，并构建具有长期影响力的文化基础设施。

如需了解更多信息，请访问 boostbus.com 。 #CultureInMotion

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关于SUPERCHARGED® by Kwanza Jones

SUPERCHARGED by Kwanza Jones是由跨界艺术家、投资人和慈善家Kwanza Jones创立并领导的未来创意工作室与赋能平台。 以其标志性公式——能量+意图+影响力——为驱动，SUPERCHARGED打造动态音乐、创新媒体与变革性体验，提升自信、凝聚社区并激发有意义行动。 每一个项目都承载Kwanza高能愿景的印记，并为不断壮大的Kwanzaverse生态系统贡献力量。 SUPERCHARGED的使命简单却充满力量：提升文化、拓展人类潜能，并升华人类境界。 欢迎访问 kwanzajones.com | @kwanzajones | #CultureSUPERCHARG

关于The Apollo

The Apollo是美国的文化瑰宝。 The Apollo是一个扎根于哈莱姆社区、充满活力的非营利组织，吸引着来自纽约、全美乃至世界各地的人们。 自1934年以来，The Apollo一直致力于颂扬、创造并呈现以非裔艺术家与非洲侨民群体声音为核心的作品。 长期以来，The Apollo始终倡导社区参与，既是艺术创新与创造力的孵化器，也是社会与公民倡导的催化剂。 如今，The Apollo已成为全球致力于黑人文化与创造力的最大表演艺术机构。 apollotheater.org | @apollotheater | #ApolloRoadshow

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