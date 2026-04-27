Culture In Motion™ se expande al Atlántico Medio, y potencia la cultura en las HBCU y los espacios comunitarios

Desarrollada por SUPERCHARGED® de Kwanza Jones y realizada en asociación con The Apollo, Culture In Motion™ opera como una plataforma nacional mediante la cual Jones extiende el legado institucional más allá de un solo escenario y lleva la cultura, el acceso y las oportunidades directamente a las comunidades.

WASHINGTON, 27 de abril de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Culture In Motion, el espectáculo itinerante nacional de artes y empoderamiento fundado por la arquitecta cultural Kwanza Jones, llega al Atlántico Medio, con actuaciones en vivo, participación creativa y programación inspirada en Apollo directamente en comunidades de Virginia y Washington, D.C.

Autobús Boost SUPERCHARGED de Apollo y Kwanza Culture In Motion visto en The Dome, Virginia Beach, VIRGINIA (PRNewsfoto/SUPERCHARGED)

Este espectáculo itinerante, que abarca Virginia Beach, Hampton, Norfolk, Richmond, Baltimore y Washington, D.C., activa una red regional de comunidades, amplía el acceso, fomenta la creatividad y conecta al público mediante experiencias culturales compartidas.

La región del Atlántico Medio ocupa un lugar determinante en el tejido cultural de los Estados Unidos, desde el legado de las instituciones de educación superior históricamente afrodescendientes (HBCU, por sus siglas en inglés) hasta la evolución del sonido, el movimiento y la expresión comunitaria a lo largo de las generaciones. En Washington, D.C., el lugar de nacimiento de Go-Go, y en los ecosistemas de las HBCU de Hampton y Norfolk, la cultura no es estática; se vive, se comparte y se redefine de manera continua.

Culture In Motion se basa en ese legado al conectar la historia con la nueva energía y la creatividad local con oportunidades más amplias.

En el centro del espectáculo itinerante se encuentra la visión de Jones de la cultura como infraestructura, un sistema vivo que brinda acceso, visibilidad y oportunidades directamente a las comunidades. Culture In Motion da vida a esa visión mediante una programación inspirada en el Apollo y un compromiso centrado en la comunidad, lo que genera vías para la conexión, la expresión creativa y el impacto a largo plazo.

En el Atlántico Medio, ese enfoque se realiza a través de asociaciones con instituciones locales, activaciones en el terreno y participación centrada en los jóvenes. Cada una de estas iniciativas se diseñó para satisfacer las necesidades de las comunidades a las que sirven, al tiempo que fortalece el ecosistema cultural más amplio de la región.

En toda la región, Culture In Motion involucrará a instituciones de educación superior históricamente afrodescendientes, espacios comunitarios y entornos centrados en los jóvenes, incluidas las escuelas de la Universidad de Hampton, Norfolk State y Howard, así como las escuelas KIPP DC, para reunir artistas, estudiantes y líderes locales mediante actuaciones en vivo, narraciones y formatos creativos inspirados en Apollo que invitan a la participación, el descubrimiento y la expresión.

Estos compromisos forman parte de un esfuerzo más amplio y conectado para establecer relaciones, ampliar el acceso y fortalecer la infraestructura cultural en todas las comunidades.

"La cultura no surge de forma aislada. Se forma y se comparte en conjunto. En el Atlántico Medio, ese espíritu ya está profundamente arraigado. Culture In Motion está aquí para aumentar esa energía, amplificar las voces, ampliar el acceso y crear conexiones que conviertan la creatividad en impulso", afirmó Kwanza Jones, fundadora y productora ejecutiva de Culture In Motion y fundadora de SUPERCHARGED.

Un elemento distintivo de Culture In Motion es el SUPERCHARGED® Boost Bus™, un centro cultural móvil personalizado diseñado y operado por SUPERCHARGED, que sirve tanto de vehículo como de sistema de entrega para la infraestructura más amplia que Jones está construyendo.

A medida que avanza por el Atlántico Medio, el Boost Bus genera oportunidades de participación, visibilidad y conexión, y transforma los espacios públicos en sitios de intercambio cultural en vivo.

La colaboración de The Apollo refleja su compromiso continuo de expandir su legado de casi 100 años más allá de Harlem hacia las comunidades de todo el país, al conectarse con los linajes culturales que han definido su historia durante mucho tiempo.

A medida que Culture In Motion continúa su recorrido nacional, la parada en el Atlántico Medio refleja cómo la estrategia integral de Jones se activa en todas las regiones para ampliar el acceso, fortalecer las comunidades y construir una infraestructura cultural diseñada para un impacto a largo plazo.

Para más información, visite boostbus.com. #CultureInMotion

Acerca de SUPERCHARGED® de Kwanza Jones

SUPERCHARGED de Kwanza Jones es el estudio creativo de vanguardia y la plataforma de empoderamiento fundada y dirigida por la artista multidisciplinaria, inversora y filántropa Kwanza Jones. Impulsada por su fórmula característica: energía + intención + impacto, SUPERCHARGED crea música dinámica, medios innovadores y experiencias transformadoras que potencian la confianza, crean comunidad e inspiran acciones importantes. Cada proyecto lleva la huella de la visión de alto voltaje de Kwanza y contribuye al creciente ecosistema Kwanzaverse. La misión es simple pero SUPERCHARGED: enaltecer la cultura, ampliar el potencial humano y mejorar a la humanidad. Visite kwanzajones.com | @kwanzajones | #CultureSUPERCHARGED

Acerca de The Apollo

The Apollo es un tesoro cultural estadounidense. Es una vibrante organización sin fines de lucro arraigada en la comunidad de Harlem que involucra a personas de todo Nueva York, la nación y el mundo. Desde 1934, The Apollo ha celebrado, creado y presentado obras que reúnen a artistas afrodescendientes y voces de toda la diáspora africana. The Apollo ha defendido durante mucho tiempo la participación de la comunidad y ha sido una incubadora para la innovación artística y la creatividad y un catalizador para la defensa social y cívica. En la actualidad, The Apollo es la mayor institución de artes escénicas comprometida con la cultura y la creatividad afrodescendientes. apollotheater.org | @apollotheater | #ApolloRoadshow

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The Apollo

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https://apollotheater.org/giving

SUPERCHARGED

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Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2965629/SUPERCHARGED_Boost_Bus_In_Virginia_Beach.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2889258/5937217/The_Apollo_x_Kwanza_Jones_Presents_Culture_In_Motion_Logo.jpg

FUENTE SUPERCHARGED