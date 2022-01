Darling Ingredients hälsovarumärke Rousselot tillkännager partnerskap med Terasaki Institute for Biomedical Innovation

IRVING, Texas, 12 januari 2022 /PRNewswire/ – Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) tillkännagav idag att företagets hälsovarumärke Rousselot, den globala ledaren för kollagenbaserade lösningar, har inlett ett samarbete med Terasaki Institute for Biomedical Innovation (TIBI), ett forskningsinstitut baserat i Kalifornien, som fokuserar på regenerativ medicin. Tack vare detta strategiska partnerskap kommer Rousselot och TIBI att samarbeta inom utvecklingen av gelatinbaserade behandlingar och klinisk utveckling. Rousselot kommer att förse TIBI med X-Pure® modifierade gelatiner såsom X-Pure GelMA och samtidigt utbyta insikter om gelatinets beteende i institutets forskning och kliniska tester.

Rousselot har över 130 års erfarenhet av gelatin och kollagen och har skapat X-Pure®, ett komplett sortiment av biomedicinska gelatiner och modifierade gelatiner, som kännetecknas av sin oöverträffade renhet (< 10 EU/g endotoxin), konsistens och fullständiga GMP-efterlevnad. Rousselots X-Pure® GelMA modifierade gelatiner, som ingår i detta sortiment, har redan testats och erkänts för sin förstklassiga kvalitet av TIBI:s forskare.

"Vi glädjer oss över samarbetet med Rousselot och att vi kan använda Rousselots modifierade gelatiner för vår forskning", förklarar Ali Khademhosseini, vd för TIBI. "Modifierade gelatiner har visat sig vara effektiva biomaterial inom området för regenerativ medicin och vi har använt dem flitigt under de senaste åren. Jag är säker på att renad GelMA av hög kvalitet kommer att stödja vår forskning och utveckling både in vitro och in vivo. Med X-Pure GelMA kommer vi att kunna göra ytterligare framsteg inom klinisk utveckling av vår forskning för att påskynda utvecklingen av nya behandlingar."

"Vi är glada över att samarbeta med TIBI och dess världsberömda forskarteam", säger Randall C. Stuewe, ordförande och vd på Darling Ingredients. "X-Pure® modifierade gelatiner är en framgångsrik innovation inom Rousselots biomedicinska division. Deras unika egenskaper gör dem perfekta för biomedicinsk forskning och efterföljande klinisk utveckling. Vi är stolta över att vara en del av TIBI:s arbete med att utveckla livskraftiga biomedicinska lösningar som kommer att hjälpa patienter runtom i världen."

Partnerskapet träder i kraft den 1 januari 2022 och kommer till en början att pågå i två år, vilket främjar ett nära samarbete mellan TIBI:s experter på [mikroneedling, 3D-bioskrivning] och Rousselots experter på kollagen- och gelatinbaserade biomaterial.

Om Terasaki Institute for Biomedical Innovation

TIBI är en ideell forskningsorganisation som uppfinner och främjar praktiska lösningar som återställer eller förbättrar människors hälsa. Institutet verkar tack vare en donation från den framlidne dr Paul I. Terasaki, en pionjär inom organtransplantationsteknik. www.terasaki.org

Om Rousselot® Biomedical

För det senaste strategiska segmentet inom Rousselot har vi dragit nytta av Rousselots drygt 130 års världsomspännande expertis och beprövade erfarenhet av farmaceutiska gelatiner och kollagener för att utveckla innovativa serier av renade, modifierade och icke-modifierade gelatiner och kollagener för biomedicinska tillämpningar. Rousselot® X-Pure® och Rousselot® Quali-Pure™ har unika fördelar när det gäller att säkerställa prestanda, kvalitet och säkerhet genom hela processen och backas upp av starka vetenskapliga data och pågående forskning. Rousselot Biomedical har åtagit sig att stödja heltäckande partnerskap för att bidra till att "främja medicinsk vetenskap". www.rousselot.com/biomedical

Om Darling

Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) är en världsledande producent av organiska ingredienser som tillverkar en stor mängd hållbara protein- och fettprodukter, samtidigt som man är en av de största producenterna av förnybar, ren energi. Med verksamhet på fem kontinenter, samlar Darling in avfallsflöden från jordbruksindustrin, och förädlar dessa till specialingredienser, såsom hydrolyserat kollagen, ätbara fetter och foderfetter, djurprotein och -mjöl, plasma, ingredienser för husdjursfoder, råmaterial för bränsle och grön bioenergi. Darling Ingredients blev utnämnd till ett av de 50 ledande organisationerna inom hållbarhet och klimat 2021. För att ta reda på mer om Darling Ingredients, se: Det grönaste företaget på planeten – 50 ledare inom hållbarhet och klimat (50climateleaders.com). Företaget säljer sina ingredienser i hela världen och arbetar för att förstärka vårt löfte om en bättre morgondag, genom att skapa produkttillämpningar inom hälsa, näringsämnen och bioenergi, samtidigt som vid optimerar våra tjänster för näringskedjan. Darling är en 50 % samarbetspartner i Diamond Green Diesel (DGD), Nordamerikas största tillverkare av förnybar diesel, vars produkter minskar utsläppen av växthusgaser med upp till 85 % jämfört med fossila bränslen. Mer information finns på företagets webbplats http://www.darlingii.com.

