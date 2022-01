Darling Ingredients' helsemærke Rousselot bekendtgør deres partnerskab med Terasaki Institute for Biomedical Innovation

IRVING, Texas, 12. januar 2022 /PRNewswire/ -- Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) bekendtgjorde i dag, at dets helsemærke Rousselot, den globale leder inden for kollagenbaserede løsninger, har indledt et partnerskab med Terasaki Institute for Biomedical Innovation (TIBI), et californisk baseret forskningsinstitut med fokus på regenerativ medicin. Gennem dette strategiske partnerskab vil Rousselot og TIBI samarbejde om udviklingen af gelatinebaserede behandlinger og deres anvendelse i klinikken. Rousselot vil forsyne TIBI med X-Pure® modificerede gelatiner såsom X-Pure GelMA, samtidig med at de udveksler indsigt i gelatines egenskaber fra instituttets forskning og kliniske forsøg.

Med mere end 130 års ekspertise inden for gelatine og kollagen skabte Rousselot X-Pure®, et komplet sortiment af biomedicinske gelatiner og modificerede gelatiner, der er kendetegnet ved deres uforlignelige renhed (<10EU/g endotoksin) og konsistens, samt fuld overensstemmelse med GMP. En del af dette sortiment, Rousselots X-Pure® GelMA modificerede gelatiner, er allerede blevet testet og anerkendt for deres førsteklasses kvalitet af TIBIs forskere.

"Det glæder os at samarbejde med Rousselot og at kunne bruge Rousselots modificerede gelatiner til vores forskning", forklarer Ali Khademhosseini, administrerende direktør hos TIBI. "Modificerede gelatiner har vist sig at være stærke biomaterialer inden for regenerativ medicin, og vi har brugt dem meget i de seneste år. Jeg er sikker på, at renset GelMA af høj kvalitet vil støtte både vores in vitro- og in vivo-forskning og -udvikling. Med X-Pure GelMA vil vi være i stand til at gøre yderligere fremskridt inden for den kliniske anvendelse af vores forskning for at fremskynde udviklingen af nye behandlinger."

"Det glæder os at samarbejde med TIBI og dets verdenskendte forskerteam", siger Randall C. Stuewe, bestyrelsesformand og administrerende direktør hos Darling Ingredients. "X-Pure® modificerede gelatiner har været en succesfuld innovation inden for Rousselots biomedicinske division. Deres unikke egenskaber gør dem ideelle til biomedicinsk forskning og efterfølgende klinisk anvendelse. Vi er stolte over at være en del af TIBIs bestræbelser på at udvikle levedygtige biomedicinske løsninger, der vil hjælpe patienter over hele verden."

Partnerskabet trådte i kraft den 1. januar 2022 og vil indledningsvis have en varighed på to år, hvilket vil fremme et tæt samarbejde mellem TIBIs eksperter inden for [mikronåle, 3D-bioprintning] og Rousselots eksperter inden for biomaterialer baseret på kollagen og gelatine.

Om Terasaki Institute for Biomedical Innovation

TIBI er en non-profit forskningsorganisation, der opfinder og fremmer praktiske løsninger, der genopretter eller forbedrer den enkeltes sundhed. Instituttet er gjort muligt gennem en bevilling fra den afdøde Dr. Paul I. Terasaki, der var en pioner inden for organtransplantationsteknologi. www.terasaki.org

Om Rousselot® Biomedical

Som det seneste, strategiske segment inden for Rousselot har vi trukket på Rousselot's over 130 års ekspertise på verdensplan og dokumenteret erfaring med farmaceutiske gelatiner og kollagener for at udvikle innovative serier af rensede, modificerede og ikke-modificerede gelatiner og kollagener til biomedicinske applikationer. Vi tilbyder unikke fordele ved at sikre ydeevne, kvalitet og sikkerhed fra bænk til klinik, Rousselot® X-Pure® og Rousselot® Quali-Pure™ giver ensartet kvalitet og bakkes op af stærke videnskabelige data og løbende forskning. Rousselot Biomedical er forpligtet til at støtte ende-til-ende-partnerskaber for at hjælpe med at "fremme den medicinske videnskab". www.rousselot.com/biomedical

Om Darling

Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) er en af verdens førende producenter af økologiske ingredienser, der producerer en bred vifte af bæredygtige protein- og fedtprodukter og samtidig er en af de største producenter af vedvarende, ren energi. Darling har aktiviteter på fem kontinenter og indsamler affaldsstrømme fra landbrugsfødevareindustrien og omdanner dem til specialingredienser som f.eks. hydrolyseret kollagen, spiselige og foderkvalitetsfedtstoffer, dyreproteiner og -mel, plasma, ingredienser til kæledyrsfoder, brændstof og grøn bioenergi. Darling Ingredients er udnævnt til en af de 50 førende virksomheder inden for bæredygtighed og klima i 2021, for at få mere at vide Darling Ingredients: The greenest Company on the planet – 50 Sustainability & Climate Leaders (50climateleaders.com). Virksomheden sælger sine ingredienser over hele verden, og vi arbejder på at styrke vores løfte om en bedre fremtid ved at skabe produkter inden for sundhed, næringsstoffer og bioenergi og samtidig optimere vores serviceydelser til fødevarekæden. Darling er en 50 % joint venture-partner i Diamond Green Diesel (DGD), Nordamerikas største producent af vedvarende diesel, hvis produkter reducerer drivhusgasemissionerne med op til 85 % sammenlignet med fossile brændstoffer. Yderligere oplysninger kan fås på virksomhedens hjemmeside på http://www.darlingii.com.

For mere information, kontakt:

Rousselot biomedicinsk

Catarina Da Silva

Science Communication Manager

[e] [email protected]

Sciad Communications

Maria Patey

[e] [email protected]

Investorrelationer

Melissa Gaither

VP, Global Communications

[e] [email protected]

