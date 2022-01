Darling Ingredients' helsemerkevare Rousselot kunngjør partnerskap med Terasaki-instituttet for biomedisinsk innovasjon

IRVING i Texas, 12. jan. 2022 /PRNewswire/ -- Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) kunngjorde i dag at helsemerkevaren Rousselot, den globale lederen for collagen-baserte løsninger, har inngått et samarbeid med Terasaki-instituttet for biomedisinsk innovasjon (TIBI), et forskningsinstitutt i California med fokus på regenerative medisiner. Gjennom dette strategiske partnerskapet vil Rousselot og TIBI samarbeide om å utvikle gelatin-baserte terapier og deres translasjon til klinikken. Rousselot vil levere TIBI X-Pure®-modifiserte gelatiner, som X-Pure GelMA, samtidig som de utveksler innsikt i gelatinens virkemåte i instituttets forskning og kliniske studier.

Med mer enn 130 år med kompetanse på gelatin og kollagen, skapte Rousselot X-Pure®, et komplett utvalg av biomedisinske gelatiner og modifiserte gelatiner, kjennetegnet av deres enestående renhet (<10 EU/g endotoksin) og konsistens, i tillegg til fullt samsvar med GMP. Som en del av denne serien er Rousselots X-Pure® GelMA-modifiserte gelatiner allerede blitt testet og anerkjent for sin førsteklasses kvalitet av TIBIs forskere.

«Det er en glede for oss å kunne samarbeide med Rousselot og bruke Rousselots modifiserte gelatiner til forskningen vår,» sier Ali Khademhosseini, administrerende direktør for TIBI. «Modifiserte gelatiner har vist seg å være kraftige biomaterialer innen det regenerative medisinfeltet, og vi har brukt dem mye de siste årene. Jeg er sikker på at renset GelMA av høy kvalitet vil støtte både in vitro- og in vivo-forskningen og utviklingen vår. Med X-Pure GelMA vil vi kunne gjøre ytterligere fremskritt i den kliniske translasjonen av forskningen vår for å fremskynde utviklingen av nye terapier.»

«Det er en glede for oss å samarbeide med TIBI og deres verdenskjente forskerteam,» sa Randall C. Stuewe, styreleder og administrerende direktør for Darling Ingredients. «X-Pure®-modifiserte gelatiner har vært en vellykket innovasjon innen Rousselots biomedisinske divisjon. Deres unike egenskaper gjør dem ideelle for biomedisinsk forskning og etterfølgende klinisk translasjon. Vi er stolte av å være en del av TIBIs innsats for å utvikle levedyktige biomedisinske løsninger som vil hjelpe pasienter over hele verden.»

Samarbeidet er effektivt fra 1. januar 2022, og vil ha en innledende varighet på to år, noe som skaper et nært samarbeid mellom TIBIs eksperter på [mikronåler, 3D-bioprinting] og Rousselots eksperter på kollagen- og gelatin-baserte biomaterialer.

Om Terasaki-instituttet for biomedisinsk innovasjon

TIBI er en ikke-kommersiell forskningsorganisasjon som finner opp og fremmer praktiske løsninger som gjenoppretter eller forbedrer enkeltpersoners helse. Instituttet er gjort mulig gjennom en donasjon fra den avdøde dr. Paul I. Terasaki, en pioner innenfor organtransplantasjon-teknologi. www.terasaki.org

Om Rousselot® Biomedical

Som det nyeste strategiske segmentet innen Rousselot, har vi lent oss på Rousselots over 130 år lange historie med global ekspertise og dokumenterte erfaring innen farmasøytiske gelatiner og kollagener for å kunne utvikle innovative serier med rensede, modifiserte og ikke-modifiserte gelatiner og kollagener til biomedisinsk bruk. Rousselot® X-Pure® og Rousselot® Quali-Pure™ gir unike fordeler for sikring av ytelse, kvalitet og sikkerhet fra A til Å, og leverer konsekvent kvalitet som støttes av omfattende vitenskapelige data og pågående forskning. Rousselot Biomedical har forpliktet seg til å støtte ende-til-ende-partnerskap for å bidra til å «fremme legevitenskapen.» www.rousselot.com/biomedical

Om Darling

Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) er en verdensledende produsent av organiske ingredienser, og produserer et bredt spekter av bærekraftige protein- og fettprodukter. Selskapet er også en av de største produsentene av fornybar, ren energi. Darling har virksomhet på fem kontinenter. Selskapet samler inn avfall fra matindustrien, og deretter omdannes dette til spesialingredienser som hydrolysert kollagen, spiselig fett og matfett, animalske proteiner og måltider, plasma, ingredienser til kjæledyrfôr, drivstoffråvarer og grønn bioenergi. Darling Ingredients er utnevnt som en av «50 Sustainability and Climate Leaders in 2021». Les mer her: Darling Ingredients: The greenest Company on the planet - 50 Sustainability & Climate Leaders (50climateleaders.com). Selskapet selger ingredienser over hele verden og jobber med å styrke løftet om en bedre fremtid. Vi skaper produktapplikasjoner for helse, næringsstoffer og bioenergi samtidig som vi optimaliserer våre tjenester til næringskjeden. Darling eies 50 % av joint venture-partneren Diamond Green Diesel (DGD), Nord-Amerikas største produsent av fornybar diesel. Produktene reduserer klimagassutslippene med opptil 85 % sammenlignet med fossilt drivstoff. For ytterligere informasjon, besøk selskapets nettsted på http://www.darlingii.com.

