La marque Rousselot Health de Darling Ingredients annonce un partenariat avec le Terasaki Institute for Biomedical Innovation

IRVING, Texas, 12 janvier 2022 /PRNewswire/ -- Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) a annoncé aujourd'hui que sa marque Rousselot Health, leader mondial des solutions à base de collagène, s'était associée au Terasaki Institute for Biomedical Innovation (TIBI), un institut de recherche californien spécialisé dans la médecine régénérative. Grâce à ce partenariat stratégique, Rousselot et le TIBI collaboreront au développement de traitements à base de gélatine et à leur application en clinique. Rousselot fournira au TIBI des gélatines modifiées X-Pure® telles que le biomatériau X-Pure GelMA, contre des informations sur le comportement de la gélatine dans les recherches et les essais cliniques de l'institut.

Forte de plus de 130 ans d'expertise dans le domaine de la gélatine et du collagène, la société Rousselot a créé X-Pure®, une gamme complète de gélatines biomédicales et de gélatines modifiées, caractérisées par leur pureté (<10 EU/g d'endotoxine) et leur consistance inégalées, ainsi que par leur conformité totale aux bonnes pratiques de fabrication (BPF). Faisant partie de cette gamme, les gélatines modifiées X-Pure® GelMA de Rousselot ont déjà été testées et reconnues pour leur qualité supérieure par les chercheurs du TIBI.

« Nous sommes ravis de ce partenariat avec Rousselot ainsi que de pouvoir utiliser les gélatines modifiées de Rousselot pour nos recherches », a expliqué Ali Khademhosseini, PDG du TIBI. « Les gélatines modifiées se sont révélées être de puissants biomatériaux dans le domaine de la médecine régénérative, et nous les avons beaucoup utilisées ces dernières années. Je suis certain que la gélatine GelMA purifiée de haute qualité soutiendra la recherche et le développement in vitro et in vivo. Grâce au biomatériau X-Pure GelMA, nous serons en mesure de faire progresser l'application clinique de nos recherches afin d'accélérer le développement de nouveaux traitements. »

« Nous sommes heureux de collaborer avec le TIBI et son équipe de chercheurs de renommée mondiale », a déclaré Randall C. Stuewe, président et PDG de Darling Ingredients. « Les gélatines modifiées X-Pure® ont été une innovation réussie au sein de la division biomédicale de Rousselot. Leurs propriétés uniques les rendent idéales pour la recherche biomédicale et l'application clinique ultérieure du traitement. Nous sommes fiers de participer aux efforts du TIBI pour développer des solutions biomédicales viables qui aideront les patients du monde entier. »

Le partenariat est effectif depuis le 1er janvier 2022 et a été conclu pour une durée initiale de deux ans. Cela favorisera une collaboration étroite entre les experts du TIBI sur les [microaiguilles, bioimpressions 3D] et les experts de Rousselot sur les biomatériaux à base de collagène et de gélatine.

À propos du Terasaki Institute for Biomedical Innovation

Le TIBI est un organisme de recherche à but non lucratif qui invente et promeut des solutions pratiques permettant de restaurer ou d'améliorer la santé des individus. L'institut a été financé par une dotation de feu le Dr Paul L. Terasaki, un pionnier dans le domaine de la technologie des transplantations d'organes. www.terasaki.org

À propos de Rousselot® Biomedical

En tant que segment stratégique le plus récent au sein de Rousselot, nous nous sommes appuyés sur l'expertise mondiale de plus de 130 ans de Rousselot et sur son expérience avérée dans le domaine des gélatines et des collagènes pharmaceutiques pour développer des gammes innovantes de gélatines et de collagènes purifiés, modifiés et non modifiés pour des applications biomédicales. Offrant des avantages uniques pour garantir la performance, la qualité et la sécurité du laboratoire à la clinique, Rousselot® X-Pure® et Rousselot® Quali-Pure™ offrent une qualité constante et sont soutenus par des données scientifiques solides et des recherches continues. Rousselot Biomedical s'engage à soutenir des partenariats de bout en bout pour contribuer à « faire avancer la science médicale ». www.rousselot.com/biomedical

À propos de Darling

Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) est un producteur leader mondial d'ingrédients biologiques, générant une large gamme de produits durables à base de protéines et de graisses tout en étant l'un des plus grands producteurs d'énergie propre renouvelable. Présente sur cinq continents, la société Darling recueille les flux de déchets de l'industrie agroalimentaire et les transforme en ingrédients spécialisés, tels que le collagène hydrolysé, les graisses comestibles et de qualité alimentaire, les protéines et les farines animales, le plasma, les ingrédients pour aliments pour animaux, les matières premières pour carburants et la bioénergie verte. Darling Ingredients a été nommé parmi les 50 leaders en matière de durabilité et de climat en 2021. Pour en savoir plus, vous pouvez vous reporter à l'article « Darling Ingredients:The greenest Company on the planet - 50 Sustainability & Climate Leaders » (50climateleaders.com). La société vend ses ingrédients dans le monde entier et s'efforce de renforcer sa promesse d'un avenir meilleur, en créant des applications de produits pour la santé, les nutriments et la bioénergie tout en optimisant nos services à la chaîne alimentaire. Darling est un partenaire de coentreprise à 50 % dans Diamond Green Diesel (DGD), le plus grand fabricant de diesel renouvelable d'Amérique du Nord, dont les produits réduisent les émissions de gaz à effet de serre (GES) jusqu'à 85 % par rapport aux combustibles fossiles. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site Internet de la société à l'adresse http://www.darlingii.com.

