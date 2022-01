Het merk Rousselot Health van Darling Ingredients kondigt een samenwerking aan met het Terasaki Institute for Biomedical Innovation

IRVING, Texas, 12 januari 2022 /PRNewswire/-- Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) heeft vandaag aangekondigd dat het merk Rousselot Health, de wereldwijde leider op het gebied van op collageen gebaseerde oplossingen, een samenwerking heeft met het Terasaki Institute for Biomedical Innovation (TIBI), een in Californië gebaseerd onderzoeksinstituut dat zich richt op regeneratieve geneeskunde. Door middel van deze strategische samenwerking werken Rousselot en TIBI samen aan de ontwikkeling van op gelatine gebaseerde therapieën en de vertaling daarvan naar de kliniek. Rousselot zal TIBI voorzien van X-Pure® gemodificeerde gelatines, zoals X-Pure GelMA, en tegelijkertijd inzichten uitwisselen over het gedrag van gelatine in het onderzoek en de klinische onderzoeken van het instituut.

Met meer dan 130 jaar ervaring op het gebied van gelatine en collageen heeft Rousselot X-Pure® gecreëerd, een volledig scala aan biomedische gelatines en gemodificeerde gelatines, gekenmerkt door een ongeëvenaarde zuiverheid (<10 EU/g endotoxine) en consistentie, en een volledige naleving van de GMP. De X-Pure® GelMA gemodificeerde gelatines van Rousselot, die deel uitmaken van deze serie, zijn door de onderzoekers van TIBI al getest en bewezen van topkwaliteit te zijn.

"We zijn verheugd om samen te werken met Rousselot en om de gemodificeerde gelatines van Rousselot te kunnen gebruiken voor ons onderzoek", aldus Ali Khademhosseini, CEO van TIBI. "Het is gebleken dat gemodificeerde gelatines krachtige biomaterialen zijn binnen de regeneratieve geneeskunde en we maken er de afgelopen intensief gebruik van. Ik ben er zeker van dat topkwaliteit gezuiverde GelMA zowel ons in-vitro als in-vivo-onderzoek en -ontwikkeling zal ondersteunen. Met X-Pure GelMA zullen we verdere stappen kunnen zetten in de klinische vertaling van ons onderzoek om de ontwikkeling van nieuwe therapieën te versnellen."

"We zijn verheugd om samen te werken met TIBI en het wereldberoemde team van onderzoekers", aldus Randall C. Stuewe, voorzitter en CEO van Darling Ingredients. "X-Pure® gemodificeerde gelatines vormen een succesvolle innovatie binnen de biomedische divisie van Rousselot. De unieke eigenschappen maken de gelatines ideaal voor biomedisch onderzoek en de daaropvolgende klinische vertaling. We zijn er trots op dat we onderdeel uitmaken van de inspanningen van TIBI om levensvatbare biomedische oplossingen te ontwikkelen die patiënten over de hele wereld zullen helpen."

De samenwerking gaat in op 1 januari 2022 en duurt in eerste instantie twee jaar, wat een nauwe samenwerking bevordert tussen de experts van TIBI op het gebied van [micronaalden, 3D-bioprinting] en de experts van Rousselot op het gebied van op collageen en gelatine gebaseerde biomaterialen.

Over het Terasaki Institute for Biomedical Innovation

de TIBI is een non-profit onderzoeksorganisatie die praktische oplossingen uitvindt en bevordert die de gezondheid van individuen herstellen of verbeteren. Het instituut wordt mogelijk gemaakt door een schenking van wijlen Dr. Paul I. Terasaki, een pionier op het gebied van orgaantransplantatietechnologie. www.terasaki.org

Over Rousselot® Biomedical

Als het meest recente strategische segment binnen Rousselot, hebben we gebruik gemaakt van de meer dan 130 jaar wereldwijde expertise van Rousselot en de bewezen staat van dienst van farmaceutische gelatines en collagenen om innovatieve series gezuiverde, gewijzigde en niet-gemodificeerde gelatines en collagenen voor biomedische toepassingen te ontwikkelen. Rousselot® X-Pure® en Rousselot® Quali-Pure™ bieden unieke voordelen om de prestaties, kwaliteit en veiligheid van benchmark tot kliniek te garanderen, leveren een consistente kwaliteit en worden ondersteund door sterke wetenschappelijke gegevens en doorlopend onderzoek. Rousselot Biomedical zet zich in om alomvattende samenwerkingen te ondersteunen om "de ontwikkeling van de medische wetenschap" te bevorderen. https://www.rousselot.com/biomedical

Over Darling

Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) is niet alleen wereldwijd marktleider als het gaat om de productie van organische ingrediënten, met een breed assortiment aan duurzame proteïnes en vetproducten, maar is tevens een toonaangevende producent van schone, hernieuwbare energie. Darling heeft vestigingen op vijf continenten en verzamelt afvalstromen afkomstig van de voedingsmiddelenindustrie. Deze krijgen een nieuw doel als specialistische ingrediënten, zoals gehydrolyseerd collageen, vetten geschikt voor (dier)voeding, dierlijke proteïnen en melen, plasma, ingrediënten voor huisdiervoeder, brandstof afkomstig van veevoeder en groene bio-energie. Darling Ingredients is in 2021 uitgeroepen tot een van de 50 leiders op het gebied van duurzaamheid en klimaat. Meer informatie vindt u op Darling Ingredients: The greenest Company on the planet - 50 Sustainability & Climate Leaders (50climateleaders.com). Het bedrijf verkoopt zijn ingrediënten wereldwijd en werkt eraan om zijn belofte voor een betere toekomst waar te maken; Darling ontwikkelt producttoepassingen voor gebruik in de gezondheidsindustrie, als voedingsstoffen en bio-energie, en optimaliseert tevens zijn diensten voor de voedselketen. Darling is een 50% joint venture partner in Diamond Green Diesel (DGD), de grootste fabrikant van duurzame diesel van Noord-Amerika, wiens producten de uitstoot van broeikasgassen vergeleken met fossiele brandstoffen tot maximaal 85% verminderen. Meer informatie vindt u op de website van Darling op http://www.darlingii.com.

