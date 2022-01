Darling Ingredientsin Rousselot-terveysbrändi ilmoittaa yhteistyöstä Terasaki Institute for Biomedical Innovation -instituutin kanssa

IRVING, Texas, 12. tammikuuta 2022 /PRNewswire/ -- Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) ilmoitti tänään, että sen Rousselot-terveysbrändi, kollageenipohjaisten ratkaisujen maailmanjohtaja, on ryhtynyt yhteistyöhön Kaliforniassa sijaitsevan, regeneratiiviseen lääketieteeseen keskittyvän Terasaki Institute for Biomedical Innovation (TIBI) -instituutin kanssa. Rousselot ja TIBI tekevät tämän strategisen kumppanuuden puitteissa yhteistyötä gelatiinipohjaisten hoitojen kehittämisessä ja niiden soveltamisessa klinikoille. Rousselot toimittaa TIBIlle X-Pure® modifioituja gelatiineja, kuten X-Pure GelMA, ja vaihtaa samalla näkemyksiä gelatiinin käyttäytymisestä instituutin tutkimuksessa ja kliinisissä kokeissa.

Rousselot loi yli 130 vuoden gelatiini- ja kollageeniasiantuntemuksensa pohjalta X-Puren®, täyden valikoiman biolääketieteellisiä gelatiineja ja muunneltuja gelatiineja, joille on ominaista ainutlaatuinen puhtaus (<10 EU/g endotoksiini) ja yhdenmukaisuus sekä GMP:n täysi noudattaminen. Tähän valikoimaan kuuluvaa Rousselotin X-Pure® GelMA modifioituja gelatiineja on jo testattu, ja ne ovat saaneet tunnustusta TIBIn tutkijoilta niiden erinomaisesta laadusta.

"Olemme innoissamme yhteistyöstä Rousselotin kanssa ja mahdollisuudesta käyttää Rousselotin modifioituja gelatiineja tutkimuksissamme", kertoo Ali Khademhosseini, TIBIn toimitusjohtaja. "Modifioidut gelatiinit ovat osoittautuneet tehokkaiksi biomateriaaleiksi regeneratiivisen lääketieteen alueella, ja olemme käyttäneet niitä voimakkaasti viime vuosien aikana. Olen varma, että korkealaatuinen, puhdistettu GelMA tukee sekä in vitro että in vivo -tutkimustamme ja -kehitystämme. X-Pure GelMA:n avulla voimme viedä tutkimuksemme kliinistä soveltamista eteenpäin nopeuttaaksemme uusien hoitojen kehittämistä."

"Meillä on ilo tehdä yhteistyötä TIBIn ja sen maailmankuulun tutkijaryhmän kanssa", sanoo Darling Componentsin puheenjohtaja ja toimitusjohtaja Randall C. Stuewe. "X-Pure® modifioidut gelatiinit ovat olleet menestyksekäs innovaatio Rousselotin biolääketieteen osastolla. Niiden ainutlaatuiset ominaisuudet tekevät niistä ihanteellisia biolääketieteelliseen tutkimukseen ja myöhempään kliiniseen soveltamiseen. Olemme ylpeitä siitä, että olemme osa TIBIn pyrkimyksiä kehittää kannattavia biolääketieteellisiä ratkaisuja, jotka auttavat potilaita kaikkialla maailmassa."

Kumppanuus alkaa 1. tammikuuta 2022, ja sen alkuperäinen kesto on kaksi vuotta. Se edistää tiivistä yhteistyötä TIBIn asiantuntijoiden [mikroneulat, 3D-biotulostus] ja Rousselotin kollageeni- ja gelatiinipohjaisten biomateriaalien asiantuntijoiden välillä.

Terasaki Institute for Biomedical Innovation

TIBI on yleishyödyllinen tutkimusorganisaatio, joka keksii ja edistää käytännön ratkaisuja, jotka palauttavat tai parantavat yksilöiden terveyttä. Instituutin mahdollistaa edesmenneeltä tri Paul I. Terasakilta, elinsiirtoteknologian uranuurtajalta, saatu lahjoitus. www.terasaki.org

Rousselot® Biomedical

Rousselotin tuoreimpana strategisena osana olemme hyödyntäneet Rousselotin yli 130 vuoden maailmanlaajuista asiantuntemusta ja toteen näytettyä tuotantoa farmaseuttisista gelatiineista ja kollageeneista kehittääksemme innovatiivisia valikoimia puhdistettuja, muunneltuja ja muuntamattomia gelatiineja ja kollageeneja biolääketieteellisiin sovelluksiin. Rousselot® X-Pure® ja Rousselot® Quali-Pure™ tarjoavat ainutlaatuisia etuja taatakseen suorituskyvyn, laadun ja turvallisuuden. Ne takaavat yhdenmukaisen laadun, ja niillä on tukenaan vahva tieteellinen data ja jatkuva tutkimus. Rousselot Biomedical on sitoutunut tukemaan kaiken kattavia kumppanuuksia lääketieteen edistämiseksi. www.rousselot.com/biomedical

Darling

Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) on maailman johtava orgaanisten ainesten valmistaja, joka tuottaa lukuisia kestäviä proteiini- ja rasvatuotteita. Se on samalla yksi suurimmista uusiutuvan ja puhtaan energian tuottajista. Viidellä mantereella toimiva Darling kerää maatalouden ja elintarviketeollisuuden jätevirtoja ja käyttää niitä uudelleen erikoisaineina, kuten hydrolysoituna kollageenina, syötävinä ja rehulaatuisina rasvoina, eläinproteiineina ja aterioina, plasmana, lemmikkieläinruokien ainesosina, polttoaineen raaka-aineina ja vihreänä bioenergiana. Darling Ingredients nimettiin yhdeksi maailman 50 kestävän kehityksen ja ilmaston johtajasta vuonna 2021. Lisätietoja: Darling Ingredients: planeetan vihrein yritys - 50 kestävän kehityksen ja ilmaston johtajaa (50climateleaders.com). Yritys myy aineksia ympäri maailman ja pyrkii vahvistamaan lupaustaan paremmasta huomisesta luomalla terveyteen, ravinteisiin ja bioenergiaan liittyviä tuotesovelluksia optimoiden samalla omia elintarvikeketjun palvelujaan. Darling on 50-prosenttinen yhteisyrityskumppani Diamond Green Dieselissä (DGD), joka on Pohjois-Amerikan suurin uusiutuvan dieselin tuottaja. Sen tuotteet vähentävät kasvihuonekaasupäästöjä jopa 85 % verrattuna fossiilisiin polttoaineisiin. Lisätietoja saa yrityksen sivustolta osoitteesta http://www.darlingii.com.

