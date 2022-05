Darling Ingredients Inc. erzielt weltweit im ersten Quartal 2022 ein Rekordergebnis bei Ingredienzen

Erstes Quartal 2022

Nettogewinn von 188,1 Millionen US-Dollar oder 1,14 US-Dollar pro verwässerter GAAP-Aktie

Nettoumsatz von 1,37 Milliarden Dollar

Kombiniertes bereinigtes EBITDA von 330,7 Millionen US-Dollar

EBITDA des globalen Ingredienzengeschäfts von 244,1 Millionen US-Dollar

17,2 Millionen US-Dollar an Aktien zurückgekauft

IRVING, Texas, 11. Mai 2022 /PRNewswire/ -- Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) meldete heute für das erste Quartal 2022 einen Nettogewinn von 188,1 Millionen US-Dollar bzw. 1,14 US-Dollar pro verwässerter Aktie, verglichen mit einem Nettogewinn von 151,8 Millionen US-Dollar bzw. 0,90 US-Dollar pro verwässerter Aktie im ersten Quartal 2021. Das Unternehmen meldete für das erste Quartal 2022 einen Nettoumsatz von 1,37 Milliarden US-Dollar, verglichen mit einem Nettoumsatz von 1,0 Milliarden US-Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

„Unser weltweites Geschäft mit Ingredienzien verzeichnete ein Rekordquartal und erwirtschaftete ein EBITDA in Höhe von 244,1 Millionen US-Dollar, was auf einen starken Absatz für Rohstoffe auf der ganzen Welt, hohe Preise für Fertigprodukte, einschließlich Preise für Fett in Rekordhöhe, und eine wachsende Nachfrage nach grüner Energie zurückzuführen ist", sagte Randall C. Stuewe, Chairman und Chief Executive Officer von Darling Ingredients Inc. „Zusammen mit dem EBITDA von Diamond Green Diesel in Höhe von 86,6 Millionen US-Dollar erwirtschaftete Darling Ingredients im ersten Quartal 2022 ein bereinigtes EBITDA in Höhe von 330,7 Millionen US-Dollar. Wir sind mit einem sehr starken ersten Quartal in das Jahr gestartet und haben eine starke Dynamik für den Rest des Jahres."

Darling Ingredients prognostiziert für das Gesamtjahr 2022 ein kombiniertes bereinigtes EBITDA von 1,55 bis 1,6 Milliarden US-Dollar. Das EBITDA des globalen Ingredienzengeschäfts wird auf über 1 Milliarde US-Dollar geschätzt. Diamond Green Diesel wird schätzungsweise 750 Millionen Gallonen erneuerbaren Diesels mit einem EBITDA von 1,25 US-Dollar pro Gallone produzieren, was den Anteil von DGD am EBITDA von Darling Ingredients auf 468,8 Millionen US-Dollar erhöht.

Die Investitionen beliefen sich im ersten Quartal auf rund 71,6 Millionen US-Dollar. Das Unternehmen kaufte im ersten Quartal 2022 auch rund 17,2 Millionen US-Dollar an Aktien zurück. Zum 2. April 2022 verfügte Darling über 99,5 Millionen US-Dollar an Barmitteln und Barmitteläquivalenten und 1,1 Milliarden US-Dollar, die im Rahmen der revolvierenden Kreditvereinbarung zur Verfügung standen. Zum 2. April 2022 beliefen sich die ausstehenden Schulden auf insgesamt 1,7 Milliarden Dollar. Der Verschuldungsgrad, gemessen am Covenant des Unternehmens, lag zum 2. April 2022 bei 1,69x. Am 2. Mai 2022 schloss das Unternehmen die Übernahme von Valley Proteins ab. Zur Finanzierung der Akquisition nutzte das Unternehmen Fremdmittel aus seiner vorrangigen Kreditlinie.

Das kombinierte bereinigte EBITDA belief sich im ersten Quartal 2022 auf 330,7 Millionen US-Dollar, verglichen mit 284,8$ Millionen US-Dollar im gleichen Zeitraum 2021.

