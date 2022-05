Darling Ingredients Inc. Levert wereldwijde recordresultaten voor ingrediënten in eerste kwartaal 2022

Eerste kwartaal 2022

Netto-opbrengst van $ 188,1 miljoen, of $ 1,14 per GAAP verwaterd aandeel

miljoen, of per GAAP verwaterd aandeel Nettoverkoop van $ 1,37 miljard

miljard Gecombineerde aangepaste EBITDA van $ 330,7 miljoen

miljoen Wereldwijde ingrediëntenactiviteiten meldde een EBITDA van $ 244,1 miljoen

miljoen $ 17,2 miljoen aan aandelen teruggekocht

IRVING, Texas, 12 mei 2022 /PRNewswire/ -- Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) rapporteerde vandaag een netto-omzet van $ 188,1 miljoen, of $ 1,14 per verwaterd aandeel voor het eerste kwartaal van 2022, vergeleken met een netto-omzet van $ 151,8 miljoen, of $ 0,90 per verwaterd aandeel, voor het eerste kwartaal van 2021. Het bedrijf meldde ook een nettoverkoop van $ 1,37 miljard voor het eerste kwartaal van 2022, vergeleken met een nettoverkoop van $ 1 miljard voor dezelfde periode vorig jaar.

"Onze wereldwijde ingrediëntenactiviteiten hadden een recordkwartaal en verdienden $ 244,1 miljoen aan EBITDA, aangedreven door sterke grondstofvolumes over de hele wereld, robuuste prijzen voor eindproducten, inclusief recordhoge vetprijzen, en een groeiende vraag naar groene energie", aldus Randall C. Stuewe, voorzitter en CEO van Darling Ingredients Inc. "Door $ 86,6 miljoen aan EBITDA van Diamond Green Diesel toe te voegen, verdiende Darling Ingredients $ 330,7 miljoen aan gecombineerde aangepaste EBITDA voor het eerste kwartaal van 2022. We begonnen het jaar met een zeer sterk eerste kwartaal en hebben een enorm momentum voor de rest van het jaar."

Darling Ingredients voorspelt de gecombineerde aangepaste EBITDA voor het volledige jaar 2022 op $ 1,55 - $ 1,6 miljard. De wereldwijde ingrediëntenactiviteiten worden geschat op meer dan $ 1 miljard aan EBITDA. Diamond Green Diesel zal naar schatting 750 miljoen gallons hernieuwbare diesel produceren tegen een EBITDA van $ 1,25 per gallon, wat het aandeel van Darling Ingredients in de EBITDA voor DGD op $ 468,8 miljoen brengt.

De investeringen in het eerste kwartaal bedroegen in totaal ongeveer $ 71,6 miljoen. Het bedrijf kocht in het eerste kwartaal van 2022 ook ongeveer $ 17,2 miljoen aan aandelen terug. Op 2 april 2022 had Darling $ 99,5 miljoen aan geldmiddelen en kasequivalenten en $ 1,1 miljard beschikbaar onder zijn toegezegde doorlopende kredietovereenkomst. De totale uitstaande schuld per 2 april 2022 was $ 1,7 miljard. De leverage ratio zoals gemeten door het bankconvenant van het bedrijf was 1,69 op 2 april 2022. Op 2 mei 2022 rondde het bedrijf de overname van Valley Proteins af. Het bedrijf gebruikte leningen onder zijn senior kredietfaciliteit om de overname te financieren.

De gecombineerde aangepaste EBITDA bedroeg $ 330,7 miljoen voor het eerste kwartaal van 2022, vergeleken met $ 284,8 miljoen voor dezelfde periode in 2021.

Contactpersoon: Suann Guthrie

VP, Investor Relations, Sustainability & Communications

(469) 214 8202; [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/647660/Darling_Ingredients_Logo.jpg

SOURCE Darling Ingredients Inc.