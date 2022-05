Darling Ingredients Inc. leverer rekordresultater globalt for ingredienser i første kvartal 2022

Første kvartal 2022

Nettoinntekt $ 188,1 millioner, eller $ 1,14 per GAAP utvannet aksje

Nettosalg på $ 1,37 milliarder

Kombinert justert driftsresultat (EBITDA) på $ 330,7 millioner

Globalt driftsresultat (EBITDA) på $ 244,1 millioner for ingrediensvirksomheten

Kjøpt tilbake aksjer for $ 17,2 millioner

IRVING i Texas, 12. mai 2022 /PRNewswire/ -- Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) rapporterte i dag nettoinntekter på $ 188,1 millioner, som tilsvarer $ 1,14 per utvannet aksje, for første kvartal 2022. Til sammenligning var nettoinntektene for første kvartal 2021 på $ 151,8 millioner, altså $ 0,90 per utvannet aksje. Selskapet rapporterte også nettosalg på $ 1,37 milliarder for første kvartal 2022, mot $ 1,0 milliarder for samme periode året før.

«Den globale ingrediensvirksomheten vår hadde en rekordhøy omsetning på $ 244,1 millioner i EBITDA, drevet av sterke råvareresultater over hele verden og robuste priser på ferdige produkter, blant annet rekordhøye priser på fettstoffer og økende etterspørsel etter grønn energi,» sa Randall C. Stuewe, styreleder og administrerende direktør i Darling Ingredients Inc. «Når vi legger til $ 86,6 millioner i EBITDA fra Diamond Green Diesel, oppnådde Darling Ingredients $ 330,7 millioner dollar i kombinert, justert EBITDA i første kvartal 2022. Vi startet året med et svært sterkt første kvartal, og har et meget godt moment til å drive oss frem resten av året.»

Darling Ingredients anslår at kombinert, justert driftresultat (EBITDA) blir $ 1,55–1,6 milliarder for hele 2022. Den globale ingrediensvirksomheten forventes å nå over $ 1 milliard i EBITDA. Diamond Green Diesel forventes å produsere 750 millioner gallons fornybar diesel til $ 1,25 per gallon EBITDA, slik at Darling Ingredients' andel av EBITDA for DGD ender på $ 468,8 millioner.

Kapitalutgiftene i første kvartal var på rundt $ 71,6 millioner. Selskapet kjøpte også tilbake aksjer for ca. $ 17,2 millioner i første kvartal 2022. Per 2. april 2022 hadde Darling $ 99,5 millioner i kontanter og kontantekvivalenter, samt $ 1,1 milliarder i tilgjengelig kassakreditt. Den totale utestående gjelden per 2. april 2022 var $ 1,7 milliarder. Giringsforholdet målt etter selskapets bankavtale var 1,69 per 2. april 2022. 2. mai 2022 fullførte selskapet oppkjøpet av Valley Proteins. Selskapet brukte sikrede lån til å finansiere oppkjøpet.

Kombinert justert driftsresultat (EBITDA) var $ 330,7 millioner for første kvartal 2022, mot $ 284,8 millioner for samme periode i 2021.

