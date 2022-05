Darling Ingredients Inc. obtient des résultats financiers records pour son activité mondiale d'ingrédients au premier trimestre de 2022

Premier trimestre 2022

Bénéfice net de 188,1 millions de dollars ou 1,14 $ par action diluée selon les PCGR

Ventes nettes de 1,37 milliard de dollars

BAIIDA ajusté combiné de 330,7 millions de dollars

Global Ingredients enregistre un BAIIDA de 244,1 millions de dollars

Rachat de 17,2 millions de dollars d'actions

IRVING, Texas, 12 mai 2022 /PRNewswire/ -- Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) a déclaré aujourd'hui un revenu net de 188,1 millions de dollars, ou 1,14 dollar par action diluée, pour le premier trimestre de 2022, comparé à un revenu net de 151,8 millions de dollars, ou 0,90 $ par action diluée, pour le premier trimestre de 2021. L'entreprise a déclaré des ventes nettes de 1,37 milliard de dollars pour le premier trimestre 2022, contre 1,0 milliard de dollars pour la même période l'année dernière.

« Notre activité mondiale des ingrédients a connu un trimestre record, réalisant un BAIIDA de 244,1 millions de dollars, grâce à de solides volumes de matières premières à l'échelle mondiale, à des prix de produits finis robustes, y compris des prix élevés records des matières grasses, et à une demande croissante d'énergie verte », a déclaré Randall C. Stuewe, président-directeur général de Darling Ingredients Inc. « En comptant le BAIIDA de 86,6 millions de dollars de Diamond Green Diesel, Darling Ingredients réalise un BAIIDA ajusté combiné de 330,7 millions de dollars pour le premier trimestre de 2022. L'année commence avec un premier trimestre très solide et nous avons une excellente dynamique pour le reste de l'année. »

Darling Ingredients prévoit un BAIIDA ajusté combiné de 1,55 à 1,6 milliard de dollars pour l'année 2022. Le BAIIDA de l'activité mondiale des ingrédients est estimé à plus de 1 milliard de dollars. Diamond Green Diesel devrait produire 750 millions de gallons de diesel renouvelable, à un BAIIDA moyen de 1,25 $ le gallon, ce qui portera la part de Darling Ingredients dans le BAIIDA de Diamond Green Diesel à 468,8 millions de dollars.

Les dépenses en capital du premier trimestre ont totalisé environ 71,6 millions de dollars. La société a également racheté environ 17,2 millions de dollars d'actions au premier trimestre de 2022. À la date du 2 avril 2022, Darling disposait de 99,5 millions de dollars en espèces et quasi-espèces, et de 1,1 milliard de dollars disponibles en vertu de sa convention de crédit renouvelable engagée. Le montant total de la dette au 2 avril 2022 était de 1,7 milliard de dollars. Le ratio d'endettement, tel que mesuré par la convention bancaire de la société, était de 1,69 au 2 avril 2022. Le 2 mai 2022, la société a finalisé l'acquisition de Valley Proteins. Elle a utilisé des emprunts au titre de sa facilité de crédit de premier rang pour financer l'acquisition.

Le BAIIDA ajusté combiné s'est élevé à 330,7 millions de dollars pour le premier trimestre de 2022, contre 284,8 millions de dollars pour la même période en 2021.

