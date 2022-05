Darling Ingredients Inc. levererar rekordhöga finansiella resultat för Global Ingredients under första kvartalet 2022

Första kvartalet 2022

Nettoinkomst på 188,1 miljoner USD, eller 1,14 USD per GAAP utspädd aktie

per GAAP utspädd aktie Nettoförsäljning på 1,37 miljarder USD

Kombinerad, justerad EBITDA på 330,7 miljoner USD

Global Ingredients redovisade EBITDA på 244,1 miljoner USD

Återköpte 17,2 miljoner dollar av aktien

IRVING, Texas, 12 maj 2022 /PRNewswire/ – Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) rapporterade idag en nettoinkomst på 188,1 miljoner USD, eller 1,14 USD per utspädd aktie för första kvartalet 2022, jämfört med en nettoinkomst på 151,8 miljoner USD, eller 0,90 USD per utspädd aktie, för första kvartalet 2021. Företaget redovisade även en nettoförsäljning på 1,37 miljarder USD under första kvartalet 2022, jämfört med en nettoförsäljning på 1,0 miljarder USD under samma period förra året.

"Vår globala ingrediensverksamhet hade ett rekordkvartal och tjänade 244,1 miljoner USD i EBITDA, drivet av starka råvaruvolymer över hela världen, stabila priser på färdiga produkter, inklusive rekordhöga fettpriser, och en växande efterfrågan på grön energi", säger Randall C. Stuewe, Chairman och Chief Executive Officer för Darling Ingredients Inc. "Darling Ingredients lade till 86,6 miljoner USD i EBITDA från Diamond Green Diesel och tjänade 330,7 miljoner USD i kombinerat justerat EBITDA för första kvartalet 2022. Vi inledde året med ett mycket starkt första kvartal och har ett enormt momentum för resten av året."

Darling Ingredients prognostiserar 1,55–1,6 miljarder USD i kombinerad justerad EBITDA för helåret 2022. Den globala ingrediensverksamheten uppskattas överstiga 1 miljard USD i EBITDA. Diamond Green Diesel beräknas producera 750 miljoner gallon förnybar diesel till 1,25 USD per gallon i EBITDA, vilket tar Darling Ingredients andel av EBITDA för DGD till 468,8 miljoner USD.

Kapitalutgifterna för första kvartalet uppgick till cirka 71,6 miljoner USD. Företaget återköpte också aktier för cirka 17,2 miljoner USD under första kvartalet 2022. Per den 2 april 2022 hade Darling 99,5 miljoner USD i likvida medel, och 1,1 miljarder USD tillgängliga enligt sitt revolverande kreditavtal. Totalt utestående skuld från och med den 2 april 2022 var 1,7 miljarder USD. Skuldsättningsgraden mätt enligt företagets bankavtal var 1,69 per den 2 april 2022. Den 2 maj 2022 slutförde företaget sitt förvärv av Valley Proteins. Företaget använde lån inom ramen för sin prioriterade kredit för att finansiera förvärvet.

Kombinerad justerad EBITDA var 330,7 miljoner USD under första kvartalet 2022, jämfört med 284,8 miljoner under samma period 2021.

Kontakt: Suann Guthrie

VP, Investor Relations, Sustainability & Communications

(469) 214-8202; [email protected]

Logotyp – https://mma.prnewswire.com/media/647660/Darling_Ingredients_Logo.jpg

SOURCE Darling Ingredients Inc.