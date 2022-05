Darling Ingredients Inc. leverer Global Ingredients rekordstore globale finansielle resultater i første kvartal af 2022

Første kvartal 2022

Nettoindtægt på 188,1 mio. USD eller 1,14 USD pr. GAAP udvandet aktie

pr. GAAP udvandet aktie Nettosalg på 1,37 mia. USD

Kombineret, justeret EBITDA på 330,7 mio. USD

Global Ingredients indberettede en EBITDA for 3. kvartal på 244,1 mio. USD

Tilbagekøbte aktier for 17,2 mio. USD

IRVING, Texas, 12. maj 2022 /PRNewswire/ -- Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) rapporterede i dag en nettoindtægt på 188,1 mio. USD eller 1,14 USD pr. udvandet aktie i første kvartal af 2022 i forhold til en nettoindtægt på 151,8 mio. USD eller 0,90 USD pr. udvandet aktie i første kvartal af 2021. Virksomheden rapporterede et nettosalg på 1,37 mia. USD i første kvartal af 2022 sammenlignet med et nettosalg på 1,0 mia. USD i samme periode for et år siden.

"Vores globale råvareforretning havde et rekordhøjt kvartal og tjente 244,1 mio. USD i EBITDA, drevet af store mængder råvarer over hele verden, solide priser på færdige produkter, herunder rekordhøje fedtpriser og stigende efterspørgsel på grøn energi," siger Randall C. Stuewe, formand og administrerende direktør for Darling Ingredients Inc. "Med tilføjelsen af 86,6 mio. USD i EBITDA fra Diamond Green Diesel opnåede Darling Ingredients 330,7 mio. USD i kombineret justeret EBITDA i første kvartal af 2022. Vi startede året med et meget stærkt første kvartal og har et forrygende momentum resten af året."

Darling Ingredients forudsiger en kombineret justeret EBITDA på 1,55 - 1,6 mia. USD for hele året 2022. Global Ingredients forretninger anslås til at overstige 1 mia. USD i EBITDA. Diamond Green Diesel er anslået til at producere 750 millioner gallons vedvarende diesel til 1,25 USD pr. gallon EBITDA, hvilket bringer Darling Ingredients' andel af EBITDA for DGD op på 468,8 mio. USD.

Kapitaludgifterne i første kvartal udgjorde samlet ca. 71,6 mio. USD. Virksomheden tilbagekøbte også aktier for ca. 17,2 mio. USD i første kvartal af 2022. Pr. 2. april 2022 havde Darling 99,5 mio. USD i kontanter og tilsvarende likvide midler og 1,1 mia. USD tilgængelige under virksomhedens revolverende kreditaftale. Samlet udestående gæld pr 2. april 2022 var 1,7 mia USD. Gearingsgraden målt som virksomhedens bankforpligtelser var 1,69 pr. 2. April 2022. Den 2. maj 2022 afsluttede virksomheden købet af Valley Proteins. Selskabet anvendte lån under dets privilegerede kreditfacilitet til at finansiere erhvervelsen.

Den kombinerede, justerede EBITDA var på 330,7 mio. USD i første kvartal af 2022 sammenlignet med 284,8 mio. USD i den samme periode i 2021.

