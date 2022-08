Darling Ingredients Inc. heeft weer een recordkwartaal achter de rug

Tweede kwartaal van 2022

Netto-opbrengst van $ 202 miljoen, of $ 1,23 per GAAP verwaterd aandeel

miljoen, of per GAAP verwaterd aandeel Nettoverkoop van $ 1,65 miljard

miljard Gecombineerde aangepaste EBITDA van $ 402,6 miljoen

miljoen $ 48,7 miljoen aan aandelen teruggekocht

IRVING, Texas, 10 augustus 2022 /PRNewswire/ -- Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) rapporteerde vandaag een netto-omzet van $ 202 miljoen, of $ 1,23 per verwaterd aandeel voor het tweede kwartaal van 2022, vergeleken met een netto-omzet van $ 196,6 miljoen, of $ 1,17 per verwaterd aandeel, voor het tweede kwartaal van 2021. Het bedrijf meldde ook een nettoverkoop van $ 1,65 miljard voor het tweede kwartaal van 2022, vergeleken met een nettoverkoop van $ 1,2 miljard voor dezelfde periode vorig jaar.

"Darling Ingredients leverde een nieuw recordkwartaal met een gecombineerde aangepaste EBITDA van $ 402,6 miljoen, de hoogste driemaandelijkse waarde ooit", aldus Randall C. Stuewe, voorzitter en Chief Executive Officer van Darling Ingredients Inc. Met de uitstekende prestaties van dit kwartaal laten we de waarde van ons gediversifieerde platform van specialistische ingrediënten en decarbonisatieoplossingen zien en ons vermogen om ons aan te passen aan dynamische marktomstandigheden."

Voor de zes maanden eindigend op 2 juli 2022, rapporteerde Darling Ingredients een nettoverkoop van $ 3 miljard, in vergelijking met een nettoverkoop van $ 2,2 miljard voor dezelfde periode in 2021. De aan Darling Ingredients toegerekende netto-opbrengst voor de eerste zes maanden van 2022 was $ 390 miljoen, of $ 2,37 per verwaterd aandeel, in vergelijking met een netto-opbrengst van $ 348,3 miljoen, of $ 2,08 per verwaterd aandeel, voor de eerste zes maanden van 2021.

De gecombineerde aangepaste EBITDA was $ 402,6 miljoen voor het tweede kwartaal van 2022, in vergelijking met $ 353,7 miljoen voor dezelfde periode in 2021. Cumulatief voor het lopende jaar is de gecombineerde aangepaste EBITDA voor 2022 in totaal $ 733,2 miljoen, in vergelijking met $ 638,5 miljoen voor dezelfde periode in 2021.

Onder het aandelenterugkoopprogramma van Darling Ingredients heeft het bedrijf in het tweede kwartaal ongeveer 700.000 gewone aandelen teruggekocht voor een totaal van $ 48,7 miljoen. Hiermee staat de totale aandelenvoorraad op 2 juli 2022 op ongeveer 971.000 gewone aandelen met een totale waarde van $ 65,9 miljoen.

Op 2 juli 2022 had Darling $ 146,8 miljoen aan geldmiddelen en kasequivalenten en $ 1,4 miljard beschikbaar onder zijn toegezegde doorlopende kredietovereenkomst. De totale uitstaande schuld per 2 juli 2022 was $ 2,9 miljard. De leverage ratio zoals gemeten door het bankconvenant van het bedrijf was 2,59 op 2 juli 2022. De investeringen in het eerste kwartaal bedroegen in totaal ongeveer $ 79,9 miljoen.

Op 2 mei 2022 heeft Darling Ingredients de overname van Valley Proteins afgerond, een van de grootste onafhankelijke destructiebedrijven in de Verenigde Staten. Op 1 augustus 2022 voltooide het bedrijf de overname van FASA Group, het grootste onafhankelijke destructiebedrijf van Brazilië. Om de overnames te financieren gebruikte het bedrijf contant geld en leningen onder de gewijzigde kredietovereenkomst van het bedrijf.

Darling Ingredients herbevestigt zijn eerder aangekondigde prognose voor het volledige jaar 2022 van $ 1,55 - $ 1,6 miljard gecombineerde aangepaste EBITDA.

Over Darling

Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) is het grootste beursgenoteerde bedrijf dat eetbare restproducten en voedselafval omzet in duurzame producten. Het bedrijf is een toonaangevende producent van hernieuwbare energie. Darling Ingredients wordt gezien als een leider op het gebied van duurzaamheid, heeft meer dan 250 vestigingen in 17 landen en zet bijna 15% van de afvalstromen uit de wereldwijde vleesindustrie om in waardevolle producten, zoals groene energie, hernieuwbare diesel, collageen, kunstmest, dierlijke eiwitten, diermeel en ingrediënten voor huisdierenvoeding. Kijk voor meer informatie op darlingii.com en volg ons op LinkedIn.

Het resultaatoverzicht kan op 17 augustus 2022 worden teruggeluisterd, door te bellen naar 1 877 344 7529 (VS), 1 855 669 9658 (Canada) en 1 412 317 0088 (internationaal). De toegangscode om de informatie terug te luisteren is 8664057. De conference call wordt ook gearchiveerd op de website van het bedrijf.

Contactpersoon: Suann Guthrie

VP, Investor Relations, Sustainability & Communications

(469) 214 8202; [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/647660/Darling_Ingredients_Logo.jpg

SOURCE Darling Ingredients Inc.