Darling Ingredients Inc. leverer enda et rekordkvartal

Andre kvartal 2022

Nettoinntekt på $ 202 millioner, eller $ 1,23 per GAAP utvannet aksje

Nettosalg på $ 1,65 milliarder

Kombinert justert EBITDA på 402,6 millioner dollar

Kjøpt tilbake aksjer for $ 48,7 millioner

IRVING i Texas, 10. august 2022 /PRNewswire/ -- Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) rapporterte i dag nok et rekordkvartal, med nettoinntekter på $ 202 millioner, som tilsvarer $ 1,23 per utvannet aksje, for andre kvartal 2022. Til sammenligning var nettoinntektene for andre kvartal 2021 på $ 196,6 millioner, altså $ 1,17 per utvannet aksje. Selskapet rapporterte også nettosalg på $ 1,65 milliarder for andre kvartal 2022, mot $ 1,2 milliarder for samme periode året før.

«Darling Ingredients leverte enda et rekordkvartal og satte tidenes kvartalsrekord med $ 402,6 millioner i kombinert justert EBITDA», sa Randall C. Stuewe, styreleder og administrerende direktør i Darling Ingredients Inc. «Dette kvartalets enestående resultater viser frem vår brede plattform av spesialingredienser og avkarboniseringsløsninger og vår evne til å tilpasse oss dynamiske markedsforhold.»

I de seks månedene frem til 2. juli 2022 meldte Darling om nettosalg på $ 3 milliarder, mot nettosalg på $ 2,2 milliarder for samme periode i 2021. Nettoinntekt tilskrevet Darling i første halvdel av 2022 var $ 390 millioner, eller $ 2,37 per utvannede aksje, mot nettoinntekt på $348,3 millioner, eller $ 2,08 per utvannet aksje, i første halvdel av 2021.

Kombinert justert driftsresultat (EBITDA) var $ 402,6 millioner for andre kvartal 2022, mot $ 353,7 millioner for samme periode i 2021. Hittil i år utgjør kombinert justert driftsresultat (EBITDA) totalt $ 733,2 millioner for 2022, mot $ 638,5 millioner for samme periode i 2021.

Via Darling Ingredients' gjenkjøpsprogram kjøpte selskapet tilbake rundt 700 000 ordinære aksjer i andre kvartal, for totalt $ 48,7 millioner. Den totale mengden gjenkjøpte aksjer per 2. juli 2022 er ca. 971 000 ordinære aksjer, til en samlet verdi av $ 65,9 millioner.

Per 2. juli 2022 hadde Darling $ 146,8 millioner i kontanter og kontantekvivalenter, samt $ 1,4 milliarder i tilgjengelig kassakreditt. Den totale utestående gjelden per 2. juli 2022 var $ 2,9 milliarder. Giringsforholdet målt etter selskapets bankavtale var 2,59 per 2. juli 2022. Kapitalutgiftene i første kvartal var på rundt $ 79,9 millioner.

2. mai 2022 fullførte Darling Ingredients oppkjøpet av Valley Proteins, et av de største uavhengige matgjenvinningsselskapene i USA. 1. august 2022 fullførte selskapet oppkjøpet av FASA Group, det største uavhengige matgjenvinningsselskapet i Brasil. Selskapet brukte tilgjengelige midler og lån i henhold til selskapets endrede kredittavtale for å finansiere oppkjøpet.

Darling Ingredients bekrefter sin tidligere fremlagte prognose for hele 2022 på $ 1,55–$ 1,6 milliarder i kombinert justert EBITDA.

Om Darling

Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) er det største børsnoterte selskapet som omdanner spiselige biprodukter og matavfall til bærekraftige produkter, og er en ledende produsent av fornybar energi. Selskapet er ledende innen bærekraft og driver 250 fabrikker i 17 land. Det gjenvinner omtrent 15 % av avfallet fra verdens kjøttindustri og omvandler det til verdiskapende produkter som grønn energi, fornybar diesel, kollagen, gjødsel, animalske proteiner og måltider og ingredienser til kjæledyrefôr. Hvis du vil vite mer, kan du besøke darlingii.com og følge oss på LinkedIn.

