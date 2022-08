Darling Ingredients Inc. liefert ein weiteres Spitzenquartal

Zweites Quartal 2022

Nettogewinn von 202 Millionen US-Dollar oder 1,23 US-Dollar pro verwässerter GAAP-Aktie

Nettoumsatz von 1,65 Milliarden Dollar

Kombiniertes bereinigtes EBITDA von 402,6 Millionen US-Dollar

48,7 Millionen US-Dollar an Aktien zurückgekauft

IRVING, Texas, 10. August 2022 /PRNewswire/ -- Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) meldete heute ein weiteres Spitzenquartal mit einem Nettogewinn von 202 Millionen US-Dollar bzw. 1,23 US-Dollar pro verwässerter Aktie für das zweite Quartal 2022, verglichen mit einem Nettogewinn von 196,6 Millionen US-Dollar bzw. 1,17 US-Dollar pro verwässerter Aktie im zweiten Quartal 2021. Das Unternehmen meldete für das zweite Quartal 2022 einen Nettoumsatz von 1,65 Milliarden US-Dollar, verglichen mit einem Nettoumsatz von 1,2 Milliarden US-Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

„Darling Ingredients hat ein weiteres Spitzenquartal abgeliefert und mit einem bereinigten EBITDA von 402,6 Millionen US-Dollar ein neues Allzeithoch erreicht", sagte Randall C. Stuewe, Vorsitzender und Chief Executive Officer von Darling Ingredients Inc. „Die hervorragende Leistung in diesem Quartal verdeutlicht unsere diversifizierte Plattform von Spezialinhaltsstoffen und Dekarbonisierungslösungen sowie unsere Fähigkeit, uns an dynamische Marktbedingungen anzupassen."

Für das am 2. Juli 2022 zu Ende gegangene Halbjahr meldete Darling einen Nettoumsatz von 3 Milliarden US-Dollar, verglichen mit einem Nettoumsatz von 2,2 Milliarden US-Dollar im gleichen Zeitraum des Jahres 2021. Der Darling zurechenbare Nettogewinn für die ersten sechs Monate des Jahres 2022 betrug 390 Millionen US-Dollar oder 2,37 US-Dollar pro verwässerter Aktie, verglichen mit einem Nettogewinn von 348,3 Millionen US-Dollar oder 2,08 US-Dollar pro verwässerter Aktie in den ersten sechs Monaten des Jahres 2021.

Das kombinierte bereinigte EBITDA belief sich im zweiten Quartal 2022 auf 402,6 Millionen US-Dollar, verglichen mit 353,7 Millionen US-Dollar im gleichen Zeitraum 2021. Im bisherigen Jahresverlauf belief sich das kombinierte bereinigte EBITDA im Jahr 2022 auf 733,2 Millionen US-Dollar, verglichen mit 638,5 Millionen US-Dollar im gleichen Zeitraum 2021.

Im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms von Darling Ingredients hat das Unternehmen im zweiten Quartal ca. 700.000 Stammaktien für insgesamt 48,7 Millionen US-Dollar zurückgekauft. Damit beläuft sich die Gesamtzahl der im bisherigen Jahr 2022 zurückgekauften Aktien (Stand: 2. Juli 2022) auf ca. 971.000 Stammaktien für insgesamt 65,9 Millionen US-Dollar.

Zum 2. Juli 2022 verfügte Darling über 146,8 Millionen US-Dollar an Barmitteln und Barmitteläquivalenten und 1,4 Milliarden US-Dollar, die im Rahmen der revolvierenden Kreditvereinbarung zur Verfügung standen. Zum 2. Juli 2022 beliefen sich die ausstehenden Schulden auf insgesamt 2,9 Milliarden Dollar. Der Verschuldungsgrad, gemessen an den Bankcovenants des Unternehmens, lag am 2. Juli 2022 bei 2,59. Die Investitionen beliefen sich im zweiten Quartal auf rund 79,9 Millionen US-Dollar.

Am 2. Mai 2022 hat Darling Ingredients die Übernahme von Valley Proteins, einem der größten unabhängigen Tierkörperverwertungsunternehmen der Vereinigten Staaten, abgeschlossen. Am 1. August 2022 hat Darling Ingredients die Übernahme von Valley Proteins, dem größten unabhängigen Tierkörperverwertungsunternehmen in Brasilien, abgeschlossen. Zur Finanzierung der Akquisitionen verwendete das Unternehmen Barmittel und Kredite im Rahmen der geänderten Kreditvereinbarung des Unternehmens.

Darling Ingredients bekräftigt seine zuvor bekannt gegebene Prognose für das Gesamtjahr 2022 von 1,55–1,6 Milliarden US-Dollar bereinigtem EBITDA.

Informationen zu Darling

Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) ist das größte börsennotierte Unternehmen, das essbare Nebenprodukte und Lebensmittelabfälle in nachhaltige Produkte umwandelt und ein führender Produzent von erneuerbarer Energie ist. Das als führend im Bereich Nachhaltigkeit anerkannte Unternehmen betreibt 250 Anlagen in 17 Ländern und verwertet fast 15 % der weltweiten Abfallströme der Fleischindustrie zu Produkten mit Mehrwert, wie z. B. grüne Energie, erneuerbarer Diesel, Kollagen, Dünger, tierische Proteine und Mahlzeiten sowie Zutaten für Tierfutter. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie darlingii.com und folgen Sie uns auf LinkedIn .

Die Aufzeichnung der Telefonkonferenz zur Ergebnismitteilung kann bis zum 17. August 2022 unter den Nummern 1-877-344-7529 (US-Anrufer), 1-855-669-9658 (Kanada) und 1-412-317-0088 (internationale Anrufer) abgerufen werden. Der Bestätigungscode für die Aufnahme lautet 8664057. Die Telefonkonferenz wird auch auf der Website des Unternehmens archiviert.

Kontakt: Suann Guthrie

VP Investor Relations, Sustainability & Communications

(469) 214-8202; [email protected]

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/647660/Darling_Ingredients_Logo.jpg

SOURCE Darling Ingredients Inc.