Darling Ingredients Inc. tuotti taas ennätysneljänneksen

Vuoden 2022 toinen neljännes

Nettotuotto 202 miljoonaa dollaria eli 1,23 dollaria GAAP-liudennettua osaketta kohden

Liikevaihto 1,65 miljardia dollaria

Yhdistetty oikaistu käyttökate 402,6 miljoonaa dollaria

Osti takaisin osakkeita 48,7 miljoonalla dollarilla

IRVING, Texas, 10. elokuuta 2022 /PRNewswire/ -- Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) ilmoitti tänään taas uudesta ennätysneljänneksestä. Sen nettotuotto oli 202 miljoonaa dollaria tai $1,23 dollaria liudennettua osaketta kohden vuoden 2022 toisella neljänneksellä verrattuna vuoden 2021 toisen neljänneksen 196,6 miljoonan dollarin nettotuottoon tai 1,17 dollariin liudennettua osaketta kohden. Yhtiö ilmoitti myös 1,65 miljardin dollarin liikevaihdon vuoden 2022 ensimmäisellä kvartaalilla, kun liikevaihto viime vuoden samalla jaksolla oli 1,2 miljardia dollaria.

"Darling Ingredients saavutti taas ennätysneljänneksen tuottaen kaikkien aikojen korkeimman neljännesvuosittaisen yhdistetyn oikaistun käyttökatteen eli 402,6 miljoonaa dollaria", sanoi Randall C. Stuewe, Darling Ingredients Inc:n hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja. "Tämän vuosineljänneksen erinomainen suorituskyky kuvastaa erikoisainesosien ja hiilestä irtautumisen ratkaisujen monipuolista alustaamme ja kykyämme mukautua dynaamisiin markkinaolosuhteisiin."

Darling Ingredients raportoi 2. heinäkuuta 2022 päättyneiden kuuden kuukauden liikevaihdoksi 3 miljardia dollaria verrattuna 2,2 miljardin dollarin liikevaihtoon samalla ajanjaksolla 2021. Darling Ingredientsin tuottama nettotulos vuoden 2022 ensimmäiseltä kuudelta kuukaudelta oli 390 miljoonaa dollaria eli 2,37 dollaria liudennettua osaketta kohden verrattuna vuoden 2021 kuuden ensimmäisen kuukauden nettotulokseen, joka oli 348,3 miljoonaa dollaria eli 2,08 dollaria liudennettua osaketta kohden.

Yhdistetty oikaistu käyttökate oli 402,6 miljoonaa dollaria vuoden 2022 toisella neljänneksellä, kun vastaava luku oli 353,7 miljoonaa dollaria samalla ajanjaksolla vuonna 2021. Ajanjaksolla tilikauden alusta osavuosijakson loppuun yhdistetty oikaistu käyttökate oli 733,2 miljoonaa dollaria vuonna 2022 ja 638,5 miljoonaa dollaria vastaavalla ajanjaksolla vuonna 2021.

Darling Ingredients osti osakkeiden takaisinosto-ohjelmansa puitteissa toisen vuosineljänneksen aikana noin 700 000 kantaosaketta yhteensä 48,7 miljoonalla dollarilla, jolloin 2. heinäkuuta 2022 mennessä vuoden sisällä oli ostettu takaisin kaikkiaan noin 971 000 kantaosaketta yhteensä 65,9 miljoonalla dollarilla.

2. heinäkuuta 2022 Darlingilla oli 146,8 miljoonaa dollaria käteistä ja käteisvaroja sekä 1,4 miljardia dollaria käytettävissä sitovan valmiusluottosopimuksensa mukaisesti. Kokonaisvelka 2. heinäkuuta 2022 oli 2,9 miljardia dollaria. Yhtiön pankkisopimuksella mitattu velkaantumisaste 2. heinäkuuta 2022 oli 2,59. Toisen neljänneksen pääomakustannukset olivat noin 79,9 miljoonaa dollaria.

2. toukokuuta 2022 Darling Ingredients sai päätökseen Valley Proteinsin hankinnan. Kyseessä on yksi suurimmista itsenäisistä renderöintiyrityksistä Yhdysvalloissa. 1. elokuuta 2022 yhtiö saattoi päätökseen FASA Groupin yritysoston. Kyseessä on Brasilian suurin itsenäinen renderöintiyritys. Yhtiö käytti yritysostojen rahoittamiseen käteisvaroja ja lainoja yrityksen muutetun luottosopimuksen puitteissa.

Darling Ingredients vahvistaa aiemmin ilmoittamansa koko vuoden 2022 ennusteen 1,55–1,6 miljardin dollarin yhdistetystä oikaistusta käyttökatteesta.

Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) on suurin syötäviä sivutuotteita ja elintarvikejätteitä kestäviksi tuotteiksi muuttava pörssiyhtiö ja johtava uusiutuvan energian tuottaja. Kestävän kehityksen johtajana tunnetulla yhtiöllä on 250 tehdasta 17 maassa. Se muuttaa noin 15 % maailman lihateollisuuden jätevirroista lisäarvoa tuottaviksi tuotteiksi, kuten vihreäksi energiaksi, uusiutuvaksi dieseliksi, kollageeniksi, lannoitteiksi, eläinproteiineiksi ja -aterioiksi sekä lemmikkieläinten ruoka-aineksiksi. Lisätietoja on osoitteessa darlingii.com. Seuraa meitä myös LinkedInissä.

