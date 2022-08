Darling Ingredients Inc. Leverer endnu et rekordstort kvartal

Andet kvartal 2022

Nettoindtægt på 202 mio. USD eller 1,23 USD pr. GAAP udvandet aktie

pr. GAAP udvandet aktie Nettosalg på 1,65 mia. USD

Kombineret, justeret EBITDA på 402,6 mio. USD

Tilbagekøbte aktier for 48,7 mio. USD

IRVING, Texas, 10. august 2022 /PRNewswire/ -- Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) rapporterede i dag endnu et kvartal med en nettoindtægt på 202 mio. USD eller 1,23 USD pr. udvandet aktie i andet kvartal af 2022 i forhold til en nettoindtægt på 196,6 mio. USD eller 1,17 USD pr. udvandet aktie i andet kvartal af 2021. Virksomheden rapporterede et nettosalg på 1,65 mia. USD i andet kvartal af 2022 sammenlignet med et nettosalg på 1,2 mia. USD i samme periode for et år siden.

"Darling Ingredients leverede endnu et rekordkvartal med en kvartalsmæssig rekord på 402,6 mio. USD i kombineret justeret EBITDA", siger Randall C. Stuewe, formand og administrerende direktør for Darling Ingredients Inc. "Kvartalets enestående resultater illustrerer vores diversificerede platform med specialingredienser og dekarboniseringsløsninger og vores evne til at tilpasse os de dynamiske markedsforhold".

For de seks måneder, der sluttede den 2. juli 2022, rapporterede Darling et nettosalg på 3 mia. USD i sammenligning med et nettosalg på 2,2 mia. USD i den samme periode i 2021. Nettoindtægten, der tilskrives Darling Ingredients for de seks første måneder af 2022, var på 390 mio. USD eller 2,37 USD pr. udvandet aktie i sammenligning med en nettoindtægt på 348,3 mio. USD eller 2,08 USD pr. udvandet aktie for de første seks måneder af 2021.

Kombineret, justeret EBITDA var på 402,6 mio. USD i andet kvartal af 2022 i sammenligning med 353,7 mio. USD i den samme periode i 2021. På en år til dato-basis beløb den kombinerede, justerede EBITDA sig til 733,2 mio. USD i 2022 i sammenligning med 638,5 mio. USD i samme periode i 2021.

Under Darling Ingredients' aktietilbagekøbsprogram tilbagekøbte virksomheden ca. 700.000 ordinære aktier i andet kvartal for i alt 48,7 mio. USD, hvilket bragte det samlede antal tilbagekøbte aktier år til dato 2022 pr. 2. juli 2022 op på ca. 971.000 ordinære aktier for i alt 65,9 mio. USD.

Pr. 2. juli 2022 havde Darling 146,8 mio. USD i kontanter og tilsvarende likvide midler og 1,4 mia. USD tilgængelige under virksomhedens revolverende kreditaftale. Samlet udestående gæld pr. 2. juli 2022 var 2,9 mia USD. Gearingsgraden målt som virksomhedens bankforpligtelser var 2,59 pr. 2. juli 2022. Kapitaludgifterne i andet kvartal udgjorde samlet ca. 79,9 mio. USD.

Den 2. maj 2022 afsluttede Darling Ingredients opkøbet af Valley Proteins, et af de største uafhængige destruktionsvirksomheder i USA. Den 1. august 2022 afsluttede virksomheden opkøbet af FASA Group, den største uafhængige destruktionsvirksomhed i Brasilien. Virksomheden anvendte likvide midler og lån i henhold til virksomhedens ændrede kreditaftale til at finansiere opkøbet.

Darling Ingredients bekræfter deres tidligere annoncerede prognose for hele året 2022 på 1,55- 1,6 mia. USD kombineret justeret EBITDA.

Om Darling

Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) er den største børsnoterede virksomhed, der omdanner spiselige biprodukter og fødevareaffald til bæredygtige produkter og er en førende producent af vedvarende energi. Virksomheden, der er anerkendt som førende inden for bæredygtighed, driver mere end 250 fabrikker i 17 lande og omdanner ca. 15 % af verdens affald fra kødindustrien til værdiskabende produkter såsom grøn energi, vedvarende diesel, kollagen, gødning, animalske proteiner og ingredienser til måltider og foder til kæledyr. Hvis du vil vide mere, kan du besøge darlingii.com og følge os på LinkedIn.

