Darling Ingredients Inc. réalise un autre trimestre record

Deuxième trimestre 2022

Bénéfice net de 202 millions de dollars, soit 1,23 dollar par action diluée selon les PCGR

par action diluée selon les PCGR Ventes nettes de 1,65 milliard de dollars

BAIIDA ajusté combiné de 402,6 millions de dollars

Rachat de 48,7 millions de dollars d'actions

IRVING, Texas, 10 août 2022 /PRNewswire/ -- Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) a annoncé aujourd'hui un autre trimestre record, avec un bénéfice net de 202 millions de dollars, soit 1,23 dollar par action diluée, pour le deuxième trimestre 2022, contre un bénéfice net de 196,6 millions de dollars, soit 1,17 dollar par action diluée, pour le deuxième trimestre 2021. L'entreprise a aussi déclaré des ventes nettes de 1,65 milliard de dollars pour le deuxième trimestre 2022, contre 1,2 milliard de dollars pour la même période l'année dernière.

« Darling Ingredients a réalisé un autre trimestre record, établissant un record trimestriel sans précédent grâce à un BAIIDA ajusté combiné de 402,6 millions de dollars », a déclaré Randall C. Stuewe, président-directeur général de Darling Ingredients Inc. « Les performances exceptionnelles enregistrées ce trimestre sont la preuve de la solidité de notre plateforme diversifiée d'ingrédients de spécialité et de solutions de décarbonisation et de notre capacité à nous adapter aux conditions dynamiques du marché. »

Pour le semestre clos le 2 juillet 2022, Darling Ingredients a déclaré un chiffre d'affaires net de 3 milliards de dollars, contre un chiffre d'affaires net de 2,2 milliards de dollars pour la même période en 2021. Le bénéfice net attribué à Darling Ingredients pour le premier semestre 2022 s'est élevé à 390 millions de dollars, soit 2,37 dollars par action diluée, contre un bénéfice net de 348,3 millions de dollars, soit 2,08 dollars par action diluée, pour le premier semestre 2021.

Le BAIIDA ajusté combiné s'est élevé à 402,6 millions de dollars pour le deuxième trimestre 2022, contre 353,7 millions de dollars pour la même période en 2021. En cumul annuel, le BAIIDA ajusté combiné s'élève à 733,2 millions de dollars pour 2022, contre 638;5 millions de dollars pour la même période en 2021.

Dans le cadre du programme de rachat d'actions de Darling Ingredients, la société a racheté environ 700 000 actions ordinaires au cours du deuxième trimestre pour un total de 48,7 millions de dollars, portant le total des actions rachetées depuis le début de l'année 2022, au 2 juillet 2022, à environ 971 000 actions ordinaires pour un total de 65,9 millions de dollars.

Au 2 juillet 2022, Darling disposait de 146,8 millions de dollars en espèces et quasi-espèces, et de 1,4 milliard de dollars disponibles en vertu de sa convention de crédit renouvelable engagée. Le montant total de la dette au 2 juillet 2022 était de 2,9 milliards de dollars. Le ratio d'endettement, tel que mesuré par la convention bancaire de la société, était de 2,59 au 2 juillet 2022. Les dépenses en capital au titre du deuxième trimestre se sont élevées à environ 79,9 millions de dollars.

Le 2 mai 2022 , Darling Ingredients a finalisé l'acquisition de Valley Proteins, l'une des plus grandes entreprises d'équarrissage indépendantes aux États-Unis. Le 1er août 2022 , la société a finalisé l'acquisition de FASA Group,la plus grande entreprise d'équarrissage indépendante au Brésil. La société a utilisé les fonds disponibles et les emprunts au titre de son accord de crédit modifié pour financer ces acquisitions.

Darling Ingredients réaffirme ses prévisions annoncées précédemment pour l'année 2022, à savoir un BAIIDA ajusté combiné compris entre 1,55 et 1,6 milliard de dollars.

À propos de Darling

Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) est la plus grande société cotée en bourse transformant des sous-produits comestibles et des déchets alimentaires en produits durables et un producteur d'énergie renouvelable de premier plan. Reconnue comme un leader en matière de développement durable , la société exploite plus de 250 usines dans 17 pays et réutilise environ 15 % des flux de déchets de l'industrie de la viande dans le monde en produits à valeur ajoutée, tels que l'énergie verte, le diesel renouvelable, le collagène, les engrais, les protéines animales, les repas et les ingrédients pour aliments pour animaux de compagnie. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site darlingii.com et suivez-nous sur LinkedIn .

