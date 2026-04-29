DB HiTek participe au PCIM 2026 et renforce sa présence sur le marché européen

Le plus grand salon européen de semi-conducteurs de puissance se tiendra à Nuremberg, en Allemagne, du 9 au 11 juin

Présentation des derniers développements dans les domaines du SiC et du GaN, mise en évidence de ses capacités dans le domaine des semi-conducteurs de puissance

SÉOUL, Corée du Sud, 29 avril 2026 /PRNewswire/ -- DB HiTek, l'une des principales fonderies sous-traitantes de wafers de 8 pouces, a annoncé sa participation au PCIM (Power Conversion and Intelligent Motion) Europe 2026, le premier salon du continent pour les semi-conducteurs de puissance. L'événement aura lieu à Nuremberg, en Allemagne, du 9 au 11 juin (heure locale), alors que l'entreprise continue d'étendre sa présence sur le marché européen.

Après ses débuts réussis au PCIM en 2025 - lors duquel l'entreprise a organisé des rencontres en face à face avec des dizaines de clients pour discuter des technologies des processus et des possibilités de collaboration - DB HiTek poursuit sur sa lancée. Avec plus de 1 000 visiteurs sur le stand l'année dernière et des discussions commerciales en cours, l'entreprise s'attend à ce que ces contacts se traduisent par des résultats commerciaux tangibles cette année grâce à des partenariats continus.

Lors de l'événement de cette année, DB HiTek présentera les progrès réalisés dans ses processus SiC (carbure de silicium) et GaN (nitrure de gallium) de nouvelle génération. L'entreprise mettra également en avant sa technologie BCDMOS (Bipolar-CMOS-DMOS), qui est à la pointe du secteur et qui constitue l'un des points forts de sa gamme de produits de gestion de l'énergie. Un calendrier chargé de réunions avec des clients internationaux est déjà en place, ce qui témoigne d'une croissance continue de la collaboration.

Selon la société d'études de marché Yole Développement, les marchés mondiaux des semi-conducteurs de puissance SiC et GaN sont appelés à connaître une croissance rapide. Le marché du SiC devrait passer d'environ 4,8 milliards de dollars en 2026 à 10,4 milliards de dollars en 2030, soit un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 21 %. Au cours de la même période, le marché du GaN devrait passer de 900 millions de dollars à 2,9 milliards de dollars, soit un TCAC de 33 %.

DB HiTek a démarré des cycles MPW (Multi-Project Wafer) pour ses processus SiC et GaN en décembre 2025, produisant des échantillons pour plus de 10 produits de clients. Ils ont été livrés entre mars et avril 2026. Les évaluations par les clients sont en cours et les retours d'information seront intégrés dans la vérification finale du processus. La production de masse à grande échelle devrait commencer en 2027.

Actuellement, DB HiTek entretient des relations de production de masse avec environ 400 clients, principalement axées sur ses produits phares de semi-conducteurs de puissance. L'entreprise travaille également avec une large base de clients utilisant des technologies de capteurs d'images spécialisés, notamment les rayons X, le Global Shutter et le SPAD (Single Photon Avalanche Diode). Sa gamme d'applications s'oriente de plus en plus vers des produits de qualité industrielle et automobile, reflétant la demande croissante de ces secteurs.

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