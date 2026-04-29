Účasť DB HiTek na PCIM 2026 - posilnenie prítomnosti na európskom trhu
Apr 29, 2026, 04:00 ET
- Najväčší európsky veľtrh výkonových polovodičov sa bude konať od 9. do 11. júna v nemeckom Norimbergu
- Prezentácia najnovšieho vývoja v oblasti SiC a GaN s dôrazom na možnosti výkonových polovodičov
SOUL, Južná Kórea, 29. apríla 2026 /PRNewswire/ -- DB HiTek, popredná spoločnosť zameraná na výrobu 8-palcových polovodičových komponentov, oznámila svoju účasť na PCIM (Power Conversion and Intelligent Motion) Europe 2026, najvýznamnejšom veľtrhu výkonových polovodičov na kontinente. Podujatie sa bude konať v nemeckom Norimbergu od 9. do 11. júna (miestneho času) a spoločnosť na ňom naďalej rozšíri svoju prítomnosť na európskom trhu.
Spoločnosť DB HiTek nadviaže na úspešný debut na PCIM v roku 2025, kde usporiadala osobné stretnutia s desiatkami zákazníkov, aby prediskutovala procesné technológie a možnosti spolupráce. Spoločnosť očakáva, že vzhľadom na viac ako 1000 návštevníkov stánku v minulom roku a prebiehajúce obchodné rokovania sa tieto kontakty tento rok prostredníctvom pokračujúcich partnerstiev premietnu do hmatateľných obchodných výsledkov.
Na tohtoročnom podujatí predstaví DB HiTek pokroky vo svojich procesoch novej generácie SiC (karbid kremíka) a GaN (nitrid gália). Spoločnosť tiež vyzdvihne svoju špičkovú technológiu BCDMOS (Bipolar-CMOS-DMOS), ktorá je kľúčovou súčasťou stránkou jej portfólia v oblasti správy napájania. Už teraz je zavedený rozsiahly harmonogram stretnutí s globálnymi klientmi, čo odráža neustály rast spolupráce.
Podľa spoločnosti zameranej na prieskum trhu, Yole Développement, sú globálne trhy s výkonovými polovodičmi SiC a GaN pripravené na rýchly rast. Predpokladá sa, že trh so SiC vzrastie z približne 4,8 miliardy dolárov v roku 2026 na 10,4 miliardy dolárov do roku 2030, čo predstavuje zloženú ročnú mieru rastu (CAGR) 21 %. Očakáva sa, že trh s GaN sa v rovnakom období rozšíri z 900 miliónov dolárov na 2,9 miliardy dolárov, čo odráža CAGR v hodnote 33 %.
Spoločnosť DB HiTek začala v decembri 2025 pre svoje procesy SiC a GaN s technológiou MPW (Multi-Project Wafer) a vyrobila vzorky pre viac ako 10 zákazníckych produktov. Tieto boli dodané medzi od marca do apríla 2026. Hodnotenia zákazníkov sú na ceste a spätná väzba bude zapracovaná do záverečného overenia procesu. Začiatok sériovej výroby v plnom rozsahu je naplánovaný na rok 2027.
Spoločnosť DB HiTek v súčasnosti udržiava sériovú výrobu pre približne 400 zákazníkov, pričom sa zameriava predovšetkým na svoje hlavné produkty z oblasti výkonových polovodičov. Spoločnosť tiež spolupracuje so širokou klientskou základňou pomocou špecializovaných technológií obrazových snímačov vrátane röntgenového žiarenia, globálnej uzávierky a SPAD (jednofotónová lavínová dióda). Jej pole uplatnenia sa čoraz viac posúva smerom k priemyselným a automobilovým produktom, čo odráža rastúci dopyt z týchto sektorov.
