DB HiTek weźmie udział w targach PCIM 2026, wzmacniając obecność na rynku europejskim

News provided by

DB HiTek

Apr 29, 2026, 04:00 ET

- W dniach 9-11 czerwca w Norymberdze odbędą się największe w Europie targi półprzewodników mocy.

- Podczas wydarzenia DB HiTek zaprezentuje swoje najnowsze osiągnięcia w technologii SiC i GaN, chwaląc się potencjałem w obszarze półprzewodników mocy.

SEUL, Korea Południowa, 29 kwietnia 2026 r. /PRNewswire/ -- DB HiTek, wiodący producent półprzewodników specjalizujący się w waflach 200 mm, ogłosił dzisiaj swój udział w targach PCIM (Power Conversion and Intelligent Motion) Europe 2026, czołowym europejskim wydarzeniu branży półprzewodników mocy. Wydarzenie odbędzie się w Norymberdze w dniach 9-11 czerwca. Firma kontynuuje w ten sposób ekspansję na rynku europejskim.

Po udanym debiucie na PCIM w 2025 roku – podczas którego firma odbyła bezpośrednie spotkania z dziesiątkami klientów, omawiając technologie procesowe oraz możliwości współpracy – DB HiTek nie zwalnia tempa. W ubiegłym roku stoisko firmy odwiedziło ponad 1 tys. osób, a do tego dochodzą wciąż trwające rozmowy biznesowe, co pozwala firmie oczekiwać wymiernych rezultatów w tym roku.

Podczas tegorocznego wydarzenia DB HiTek zaprezentuje postępy w swoich procesach produkcji nowej generacji wafli z SiC (węglik krzemu) oraz GaN (azotku galu). Firma zwróci również uwagę na jej wiodącą w branży technologię BCDMOS (Bipolar-CMOS-DMOS), stanowiącą kluczowy element oferty rozwiązań w zakresie zarządzania zasilaniem. Już teraz zaplanowano intensywny harmonogram spotkań z klientami z całego świata, co potwierdza dalszy rozwój sieci współpracy DB HiTek.

Według Yole Développement, firmy zajmującej się badaniami rynku, globalne rynki półprzewodników mocy SiC i GaN mają odnotować dynamiczny wzrost. Rynek półprzewodników SiC ma wzrosnąć z około 4,8 mld USD w 2026 r. do 10,4 mld USD w 2030 r., co oznacza średnioroczny wskaźnik wzrostu (CAGR) na poziomie 21%. W tym samym okresie wartość rynku półprzewodników GaN ma wzrosnąć z 900 mln USD do 2,9 mld USD, co odpowiada wskaźnikowi CAGR na poziomie 33%.

DB HiTek rozpoczęła realizację partii MPW (Multi-Project Wafer) na potrzeby swoich procesów produkcji półprzewodników SiC i GaN w grudniu 2025 roku, przygotowując próbki dla ponad 10 produktów klientów. Dostawy próbek miały miejsce między marcem i kwietniem 2026 roku. Obecnie klienci oceniają ich jakość, a ich opinie zostaną uwzględnione w końcowej weryfikacji procesów. Produkcja masowa na pełną skalę ma ruszyć w 2027 r.

Obecnie DB HiTek utrzymuje relacje produkcyjne z ok. 400 klientami, koncentrując się głównie na swoich flagowych produktach z obszaru półprzewodników mocy. Firma współpracuje również z szeroką bazą klientów wykorzystujących specjalistyczne technologie czujników obrazu, w tym X-ray, Global Shutter oraz SPAD (Single Photon Avalanche Diode). Struktura zastosowania jej rozwiązań coraz bardziej przesuwa się w kierunku produktów przemysłowych oraz klasy automotive w związku z rosnącym popytem w tych sektorach.

DB HiTek to Participate in PCIM 2026, Strengthening Its Presence in the European Market

DB HiTek, a leading 8-inch pure-play foundry, announced its participation in PCIM (Power Conversion and Intelligent Motion) Europe 2026, the...
DB HiTek participará en PCIM 2026, reforzando su presencia en el mercado europeo

DB HiTek, fundición líder especializada en encapsulados de 8 pulgadas, anunció su participación en PCIM (Power Conversion and Intelligent Motion)...
