Dematic benoemd tot nichespeler in het 2024 Gartner® Magic Quadrant™ voor magazijnbeheersystemen

Dematic in een goede positie om WMS, WCS, software en optimalisatieaanbiedingen voor klanten te transformeren, te leiden, op elkaar af te stemmen en te consolideren

ATLANTA, 10 mei 2024 /PRNewswire/ -- Dematic heeft vandaag aangekondigd dat het is uitgeroepen tot Niche Player in het Gartner® Magic Quadrant™ voor Warehouse Management Systemen (WMS) 2024.

Dematic WMS harmoniseert handmatige en geautomatiseerde processtromen binnen magazijn- en distributiecentrumactiviteiten voor meer zichtbaarheid, controle en besluitvorming. Het integreert mogelijkheden voor planning, arbeidsbeheer en naleving in een breed scala aan branches, waaronder algemene goederen, kruidenierswaren, voeding en dranken, en kleding.

"Wij geloven dat deze erkenning een bevestiging is van Dematic's softwarestrategie en ons vermogen om innovatieve oplossingen aan onze klanten te leveren," zegt Deidre (Dee) Cusack, executive vice president, wereldwijde producten en oplossingen bij Dematic. "Software is een belangrijk onderdeel van de Dematic-portfeuille. Onze technologische evolutie heeft zich uitgebreid van een toonaangevende leverancier van automatisering voor Materials Handling Equipment (MHE) naar een focus op softwareontwikkeling. Dit biedt klanten een geïntegreerd ecosysteem waarin hardware en software harmonieus samenwerken. Met ons softwareplatform van de volgende generatie en Dematic WMS kunnen klanten zich aanpassen aan veranderende bedrijfsbehoeften. Dematic zal hen hierbij bijstaan als betrouwbare partner."

De mogelijkheden van Dematic's cloudplatform van de volgende generatie omvatten intelligente orkestratie, configureerbare workflows, samenstelbare architectuur, AI/ML-gedreven autonomie, gebruiksvriendelijke interface en dashboards.

Dematic's WMS-softwaremogelijkheden zijn overgenomen door meer dan 500 magazijnen wereldwijd om de complexe activiteiten van klanten te beheren.

Bij de beoordeling werden specifieke criteria zoals de algehele volledigheid van de visie en het vermogen om uit te voeren, onder de loep genomen. Bekijk een gratis exemplaar van het Magic Quadrant-rapport voor meer informatie over de sterke en zwakke punten van Dematic hier.

Dematic ontwerpt, bouwt en ondersteunt intelligente automatiseringsoplossingen die de toekomstige handel voor haar klanten in productie, opslag en distributie mogelijk maken en ondersteunen. Met onderzoeks- en ontwikkelingscentra, productiefaciliteiten en servicecentra in meer dan 26 landen heeft het wereldwijde Dematic-netwerk van meer dan 10.000 werknemers geholpen bij het realiseren van succesvolle installaties voor een aantal van 's werelds toonaangevende merken. Dematic is gevestigd in Atlanta en is onderdeel van de KION Group, een van 's werelds grootste leveranciers van industriële trucks en supply chain-oplossingen.

