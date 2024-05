Dematic wird im Gartner® Magic Quadrant™ für Lagerverwaltungssysteme 2024 als Nischenplayer eingestuft

Dematic ist für die Transformation, Führung, Ausrichtung und Konsolidierung von WMS-, WCS-, Software- und Optimierungsangeboten für Kunden gut aufgestellt

ATLANTA, 10. Mai 2024 /PRNewswire/ -- Dematic gab heute bekannt, dass das Unternehmen im Gartner® Magic Quadrant™ für Lagerverwaltungssysteme (WMS) 2024 als Nischenplayer eingestuft wurde.

Dematic WMS orchestriert manuelle und automatisierte Prozessabläufe innerhalb von Lager- und Distributionszentren für bessere Transparenz, Kontrolle und Entscheidungsfindung. Es integriert Planung, Arbeitsmanagement und Fulfillment-Funktionen für eine breite Palette von Branchen, darunter allgemeine Handelswaren, Lebensmittel, Speisen und Getränke sowie Bekleidung.

„Wir glauben, dass diese Anerkennung die Software-Strategie von Dematic und unsere Fähigkeit, unseren Kunden innovative Lösungen anzubieten, bestätigt", sagte Deidre (Dee) Cusack, geschäftsführende Vizepräsidentin für globale Produkte und Lösungen bei Dematic. „Software ist ein wichtiger Teil des Dematic-Portfolios. Durch unseren technologischen Fortschritt haben wir uns von einem führenden Anbieter von Automatisierungslösungen für die Materialhandhabung (MHE) zu einem Unternehmen entwickelt, das sich auf die Entwicklung von Software konzentriert, die den Kunden ein integriertes Ökosystem bietet, in dem Hardware und Software harmonisch zusammenarbeiten. Mit Dematic WMS, unserer Softwareplattform der nächsten Generation, können sich unsere Kunden an die sich ändernden Geschäftsanforderungen anpassen und sie erhalten von Dematic als zuverlässigem Partner die richtige Unterstützung."

Die Cloud-Plattform der nächsten Generation von Dematic bietet intelligente Orchestrierung, konfigurierbare Workflows, komponierbare Architektur, KI/ML-gesteuerte Autonomie, benutzerfreundliche Schnittstellen und Dashboards.

Die WMS-Software von Dematic wird von mehr als 500 Lagern weltweit eingesetzt, um die komplexen Abläufe der Kunden zu verwalten.

Die Bewertung erfolgte auf der Grundlage spezifischer Kriterien, die die Vollständigkeit der Vision und die Fähigkeit zur Umsetzung analysierten. Lesen Sie den Magic Quadrant Bericht kostenlos, um mehr über die Stärken und Vorbehalte von Dematic zu erfahren hier.

Gartner – Haftungsausschluss

Gartner unterstützt keine Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen, die in seinen Forschungspublikationen dargestellt werden, und rät Technologieanwendern nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Bezeichnungen auszuwählen. Die Forschungspublikationen von Gartner spiegeln die Meinung der Forschungsorganisation von Gartner wider und sollten nicht als Tatsachenbehauptungen verstanden werden. Gartner lehnt jede explizite oder implizite Haftung in Bezug auf diese Studie ab, einschließlich der Haftung für die Marktgängigkeit oder die Eignung für einen bestimmten Zweck. GARTNER ist eine eingetragene Marke und Dienstleistungsmarke von Gartner und MAGIC QUADRANT ist eine eingetragene Marke von Gartner, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften in den USA und international und wird hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten.

Informationen zu Dematic

Dematic entwickelt, baut und unterstützt intelligente automatisierte Lösungen, die die Zukunft des Handels für seine Kunden in den Bereichen Fertigung, Lagerhaltung und Vertrieb stärken und erhalten. Mit Forschungs- und Entwicklungszentren, Produktionsstätten und Servicezentren in mehr als 26 Ländern hat das globale Netzwerk von Dematic mit über 10.000 Mitarbeitern dazu beigetragen, erfolgreiche Kundeninstallationen für einige der weltweit führenden Marken zu realisieren. Dematic hat seinen Hauptsitz in Atlanta und ist ein Mitglied der KION Group, einem der weltweit führenden Anbieter von Flurförderzeugen und Lieferkettenlösungen.

Haftungsausschluss:

Diese Mitteilung und die darin enthaltenen Informationen dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen weder in den Vereinigten Staaten noch in einer anderen Gerichtsbarkeit einen Prospekt oder ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die verschiedenen Risiken und Ungewissheiten unterworfen sind. Die zukünftigen Ergebnisse können erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen Ergebnissen abweichen, und zwar aufgrund bestimmter Faktoren, wie z. B. Änderungen der geschäftlichen, wirtschaftlichen und wettbewerblichen Bedingungen, behördliche Reformen, Ergebnisse technischer Studien, Wechselkursschwankungen, Unwägbarkeiten bei Rechtsstreitigkeiten oder Ermittlungsverfahren und die Verfügbarkeit von Finanzmitteln. Wir übernehmen keine Verantwortung für die Aktualisierung der zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung.

