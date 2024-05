Dematic nombrado Niche Player en el 2024 Gartner® Magic Quadrant™ para Sistemas de Gestión de Almacenes

Dematic está bien posicionado para transformar, liderar, alinear y consolidar ofertas de WMS, WCS, software y optimización para los clientes.

ATLANTA, 10 de mayo de 2024 /PRNewswire/ -- Dematic anunció hoy que ha sido nombrado Niche Player en el Gartner® Magic Quadrant™ para Sistemas de Gestión de Almacenes (WMS) 2024.

Dematic WMS orquesta flujos de procesos manuales y de automatización dentro de las operaciones de almacenamiento y centros de distribución para una mayor visibilidad, control y toma de decisiones. Integra capacidades de planificación, gestión laboral y cumplimiento en una amplia gama de industrias, incluidas mercancías generales, comestibles, alimentos y bebidas y prendas de vestir.

"Creemos que este reconocimiento valida la estrategia de software de Dematic y nuestra capacidad para proporcionar soluciones innovadoras a nuestros clientes", dijo Deidre (Dee) Cusack, vicepresidente ejecutivo de productos y soluciones globales de Dematic. "El software es una parte importante de la cartera de Dematic. Nuestra evolución tecnológica se ha expandido desde ser un proveedor líder de automatización de equipos de manipulación de materiales (MHE) hasta centrarnos en el desarrollo de software que proporciona a los clientes un ecosistema integrado donde el hardware y el software trabajan juntos en armonía. Nuestra plataforma de software de próxima generación con Dematic WMS permite a los clientes adaptarse a las cambiantes necesidades comerciales, guiados por Dematic como un socio de confianza".

Las capacidades de la plataforma en la nube de próxima generación de Dematic incluyen orquestación inteligente, flujos de trabajo configurables, arquitectura componible, autonomía impulsada por AI/ML, interfaz fácil de usar y paneles de control.

Las capacidades del software WMS de Dematic han sido adoptadas por más de 500 almacenes globales para gestionar las complejas operaciones de los clientes.

La evaluación se basó en criterios específicos que analizaron la integridad general de la visión y la capacidad de ejecución. Vea una copia gratuita del informe del Magic Quadrant para obtener más información sobre las fortalezas y precauciones de Dematic aquí .

Descargo de responsabilidad de Gartner

Gartner no respalda a ningún proveedor, producto o servicio descrito en sus publicaciones de investigación y no recomienda a los usuarios de tecnología que seleccionen sólo aquellos proveedores con las calificaciones más altas u otra designación. Las publicaciones de investigación de Gartner consisten en opiniones de la organización de investigación de Gartner y no deben interpretarse como declaraciones de hechos. Gartner renuncia a toda garantía, expresa o implícita, con respecto a esta investigación, incluida cualquier garantía de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular. GARTNER es una marca comercial registrada y una marca de servicio de Gartner y MAGIC QUADRANT es una marca comercial registrada de Gartner, Inc. y/o sus filiales en EE.UU. e internacionalmente y se utilizan en este documento con permiso. Todos los derechos reservados.

Acerca de Dematic

Dematic diseña, construye y respalda soluciones automatizadas inteligentes que potencian y sostienen el futuro del comercio para sus clientes en fabricación, almacenamiento y distribución. Con centros de ingeniería de investigación y desarrollo, instalaciones de fabricación y centros de servicio ubicados en más de 26 países, la red global de Dematic de más de 10.000 empleados ha ayudado a lograr instalaciones exitosas para los clientes de algunas de las marcas líderes del mundo. Con sede en Atlanta, Dematic es miembro de KION Group, uno de los principales proveedores mundiales de carretillas industriales y soluciones de cadena de suministro.

