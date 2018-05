Design og komfort er i fokus, når Volvo lancerer en helt ny busserie

(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/627270/Volvo_Logo.jpg )



"Dette er den største fornyelse i mange årtier af vores europæiske busserie. Jeg er overbevist om, at vores kunder og deres passagerer vil sætte stor pris på resultatet", siger Håkan Agnevall, direktør for Volvo Busser.

Den nye serie fra Volvo Busser med busser til turistkørsel omfatter to modeller - den luksuriøse Volvo 9900 og den alsidige Volvo 9700. Begge har et dynamisk eksteriør med skarpe linjer, glatte sider og afrundede hjørner, der reducerer luftmodstanden. Kølergitteret er lavt placeret og integreret med forruden, så fronten får et stærkt og sammenhængende look. På Volvo 9900 er de skrånende sideruder markeret med en flot grafisk linje.

Inde i bussen har designteamet lagt stor vægt på både den visuelle og den berøringsmæssige kvalitet. Passagererne bydes velkommen af den rolige og velafbalancerede lyse farvesammensætning med smagfulde kombinationer af stof og læder, der fremhæves med små detaljer i metal.

For at sikre passagererne en førsteklasses oplevelse har Volvo Busser også investeret stort i løsninger, der øger komforten, f.eks. ergonomiske passagersæder og et velisoleret interiør med et lavt støjniveau. Klimaanlægget er blevet udviklet, så det giver en konstant og behagelig temperatur i hele bussen uanset forholdene udenfor.

Den nye Volvo 9900 har også et ekstrahøjt og skrånende gulv og store glaspaneler, der giver et fremragende udsyn fremad og til siderne i bussen. Loftet i passagerkabinen er otte centimeter højere end før, og den mere direkte overgang fra vægge til loft skaber en luftigere fornemmelse med betydeligt mere plads.

Både Volvo 9700 og Volvo 9900 har omfattende løsninger til både aktiv og passiv sikkerhed. Blandt de nye funktioner er en mere robust frontkollissionsbeskyttelse (FIP) og en opmærksomhedsassistent, der overvåger bussens bevægelser og udsender advarsler, hvis chaufføren er træt eller ikke er fokuseret på vejen.



Volvo Buses is one of the world's leading bus manufacturers, with a strong focus on vehicles and systems for long-term sustainable public transport. The product range includes complete transport solutions, city buses, intercity buses and tourist coaches, as well as services in financing, vehicle servicing, vehicle diagnostics and traffic information. Volvo Buses is part of Volvo Group, one of the world's leading manufacturers of trucks, buses and construction machines as well as drive systems for marine and industrial applications. Volvo Group also provides complete financing solutions. For more information visit http://www.volvobuses.com

