Design og komfort står i fokus når Volvo lanserer en helt ny serie med turistbusser

"Dette er den største fornyelsen av den europeiske turistbusserien vår på mange tiår. Jeg er overbevist om at kundene og passasjerene våre vil sette pris på sluttresultatet", sier presidenten i Volvo Buss, Håkan Agnevall.

Den nye Volvo Buss-serien med kjøretøy for turist- og rutetrafikk består av to modeller - luksuriøse Volvo 9900 og fleksible Volvo 9700. Begge har et dynamisk ytre med rene linjer, glatte sider og runde hjørner - noe som gir redusert luftmotstand. Grillen er plassert langt nede, og er integrert med frontruten, noe som gir fronten en røff og enhetlig fremtoning. På Volvo 9900 er den skrånende vinduslinjen markert med stilig grafikk.

Inne i turistbussen har designteamet vært svært opptatt av kvalitet som man både kan se og føle. Passasjerene blir møtt av en behagelig og balansert fargepalett samt smakfulle kombinasjoner av stoff og skinn - med detaljer i metall.

For å garantere passasjerene en totalopplevelse av høy klasse har Volvo Buss også investert tungt i komfortøkende løsninger som ergonomiske passasjerstoler og et godt isolert interiør med svært lav støy. Klimaenheten er utviklet for å gi en jevn og behagelig temperatur i hele bussen - uansett hva temperaturen er utendørs.

Nye Volvo 9900 har også et hevet gulv, et skrånende 'teatergulv' og store glassvinduer som gir svært god sikt både langs sidene og fremover. Taket på innsiden er 8 centimeter høyere enn før, og den jevnere overgangen mellom vegger og tak skaper en luftigere følelse med langt mer plass enn tidligere.

Omfattende løsninger for aktiv og passiv sikkerhet finnes i både Volvo 9700 og Volvo 9900. Blant de nye funksjonene er mer robust beskyttelse mot frontkollisjon (FIP) og en sjåførvarselassistent som overvåker bussens bevegelser, og utsteder varsler om sjåføren er trøtt eller ikke har fokus på veien.



