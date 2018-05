Volvo lance une nouvelle gamme d’autocars axée sur le design et le confort

(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/627270/Volvo_Logo.jpg )

« Il s'agit du plus important renouvellement de notre gamme d'autocars européenne depuis plusieurs décennies. Je suis convaincu que nos clients et leurs passagers apprécieront le résultat », déclare Håkan Agnevall, Président de Volvo Buses.

La nouvelle gamme de véhicules de Volvo Buses destinée au tourisme et au transport longues distances comprend deux modèles : le luxueux Volvo 9900 et le polyvalent Volvo 9700. Tous deux offrent un intérieur au style dynamique caractérisé par des lignes épurées, des flancs lisses et des angles arrondis pour limiter la résistance à l'air. La calandre a été surbaissée et est intégrée au pare-brise, conférant ainsi à l'avant du véhicule une sensation de puissance et d'unité. L'enfilade de fenêtres inclinées du Volvo 9900 se distingue par ses lignes graphiques.

À l'intérieur de l'autocar, l'équipe de designers a également accordé une grande importance à la qualité visuelle et au toucher. Les passagers sont accueillis par une palette de couleurs douces et harmonieuses, ainsi que par des associations de tissus et de cuirs du meilleur goût rehaussées de finitions métalliques esthétiques.

Pour garantir aux passages une expérience haut de gamme, Volvo Buses a également réalisé d'importants investissements dans des solutions visant à améliorer le confort, telles que des sièges passager ergonomiques et un intérieur bien isolé sur le plan phonique. La climatisation a été améliorée pour garantir une température constante et agréable dans tout le véhicule, indépendamment des conditions extérieures.

Le nouveau Volvo 9900 présente également un plancher très haut, un « plancher cinéma » incliné et de larges surfaces vitrées qui offrent une excellente vue vers l'avant et sur les côtés. Le plafond intérieur a été surélevé de huit centimètres et la transition plus droite entre les parois et le plafond est la garantie d'un espace plus aéré et plus vaste.

Le Volvo 9700 et le Volvo 9900 proposent tous deux des solutions complètes pour la sécurité active et passive. Parmi les nouvelles fonctionnalités figurent un système de protection contre l'impact frontal (FIP) plus efficace ainsi qu'un dispositif d'alerte conducteur qui surveille les mouvements du véhicule et génère des alertes lorsque le conducteur est fatigué ou ne se concentre pas sur la route.

Volvo Buses, l'un des principaux constructeurs au monde d'autobus, d'autocars et de châssis propose une gamme complète de bus urbains et interurbains ainsi que des autocars et des solutions de transport, des services de télématique, d'assistance financière et d'entretien.



Volvo Buses fait partie du Groupe suédois Volvo, l'un des plus importants constructeurs de poids lourds, d'autobus, de machines de génie civil, de moteurs et de systèmes de propulsion. Le Groupe Volvo offre également des solutions de financement complètes. Pour plus d'informations, consultez http://www.volvobuses.com

