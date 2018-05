Muotoilu ja mukavuus painopisteessä Volvon täysin uudessa linja-automallistossa

(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/627270/Volvo_Logo.jpg )

- Tämä on eurooppalaisen linja-automallistomme suurin uudistus moneen vuosikymmeneen. Olen vakuuttunut siitä, että asiakkaamme ja heidän matkustajansa osaavat arvostaa työmme tuloksia, kertoo Volvo Buses -yhtiön toimitusjohtaja Håkan Agnevall.

Uuteen Volvo Buses -turisti- ja -kaukoliikennemallistoon kuuluu kaksi mallia: ylellinen Volvo 9900 ja monipuolinen Volvo 9700. Molemmat ovat ulkomuodoltaan erittäin dynaamisia, ja niiden selkeät linjat, tasaiset kyljet ja pyöristetyt kulmat vähentävät ilmanvastusta. Säleikkö on sijoitettu matalalle ja integroitu tuulilasiin, mikä antaa keulalle voimakkaan ja yhtenäisen ilmeen. Volvo 9900 -mallin sivuikkunan viistoa linjaa sävyttävät miellyttävät grafiikat.

Linja-auton sisätiloissa suunnittelutiimi on kiinnittänyt huomiota sekä ulkonäköön että siihen, miltä materiaali tuntuu. Matkustajilla on vastassaan rauhoittavan tasapainoinen vaalea värimaailma sekä tyylikkäitä nahan ja tekstiilin yhdistelmiä, joille metalliyksityiskohdat antavat tyylikästä vastapainoa.

Jotta matkustajakokemus on varmasti mahdollisimman kattava ja ensiluokkainen, Volvo Buses on myös investoinut vahvasti mukavuutta parantaviin ratkaisuihin, kuten ergonomisiin matkustajanistuimiin ja sisätilojen eristykseen, jonka ansiosta melutaso on alhainen. Lämmönsäätöyksikkö on kehitetty siten, että lämpötila linja-autossa on kauttaaltaan tasainen ja miellyttävä ulkoilman lämpötilasta riippumatta.

Uuden Volvo 9900 -mallin ominaisuuksiin kuuluu myös erikoiskorkea lattia, viisto "teatterilattia" ja suuret lasi-ikkunat, joista näkyvyys eteen ja sivuille on erinomainen. Sisäkatto on kahdeksan senttimetriä aiempaa korkeampi, ja seinät ja katto yhdistyvät toisiinsa saumattomasti tavalla, joka tuo huomattavasti lisää ilmavuutta ja tilantuntua.

Sekä Volvo 9700 että Volvo 9900 ovat kokonaisvaltaisia ratkaisuja niin aktiivisen kuin passiivisenkin turvallisuuden puolesta. Uusiin ominaisuuksiin kuuluvat myös entistä järeämpi etutörmäyssuoja (FIP) ja kuljettajan vireystilan valvonta, joka seuraa linja-auton liikkeitä ja lähettää varoituksia, jos kuljettaja osoittaa merkkejä väsymisestä tai keskittymisen herpaantumisesta.

