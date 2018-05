Nadruk op ontwerp en comfort in de nieuwe Volvo-touringcarfamilie

(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/627270/Volvo_Logo.jpg )

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/697163/Volvo_Bus_Corporation.jpg )

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/697164/Volvo_Bus_Corporation.jpg )

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/697165/Volvo_Bus_Corporation.jpg )



"Dit is de grootste vernieuwing van onze Europese touringcarfamilie in tientallen jaren. Ik ben ervan overtuigd dat onze klanten en hun passagiers het resultaat zullen waarderen", zegt Håkan Agnevall, President van Volvo Bus.

De nieuwe touringcarfamilie van Volvo Bus voor toeristenvervoer en intercitydiensten bestaat uit twee modellen: de luxe Volvo 9900 en de veelzijdige Volvo 9700. Bij beide modellen is het exterieur dynamisch vormgegeven met duidelijke lijnen, vlakke zijkanten en ronde hoeken om de luchtweerstand te breken. De grille is laag geplaatst en geïntegreerd met de voorruit, waardoor het front kracht en cohesie uitstraalt. De aflopende zijruit van de Volvo 9900 wordt gemarkeerd met aantrekkelijke vormen.

Binnen in de bus heeft het designteam verder veel aandacht besteed aan de visuele en tactiele kwaliteit. Passagiers worden verwelkomd in een rustig interieur in een uitgekiend licht kleurenpalet met smaakvolle combinaties van textiel en leer, afgezet met accenten in metaal.

Om passagiers gegarandeerd een holistische eersteklas ervaring te bezorgen heeft Volvo Bus veel geïnvesteerd in oplossingen om het comfort te verbeteren. Zo zijn er ergonomische passagiersstoelen en een goede geluidsisolatie. Het verbeterde klimaatsysteem is ontwikkeld om een constante en aangename temperatuur in de hele bus te verzorgen, ongeacht de weersomstandigheden buiten.

De nieuwe Volvo 9900 is verder voorzien van een extra hoge vloer, een aflopende 'theatervloer' en grote glazen ruiten die een uitstekend zicht bieden naar voren en naar de zijkanten. Het plafond is 8 centimeter verhoogd en de overgang tussen wanden en dak is strak vormgegeven. Hierdoor maakt het interieur een ruimtelijke indruk met aanzienlijk meer inhoud.

Zowel de Volvo 9700 als de Volvo 9900 bieden uitgebreide oplossingen voor actieve en passieve veiligheid. Nieuwe voorzieningen zijn bijvoorbeeld een robuustere Frontal Impact Protection (FIP) en een Driver Alert-systeem dat de bewegingen van de bus controleert en een waarschuwing geeft als de chauffeur vermoeid raakt of niet voldoende op de weg let.

Volvo Buses is one of the world's leading bus manufacturers, with a strong focus on vehicles and systems for long-term sustainable public transport. The product range includes complete transport solutions, city buses, intercity buses and tourist coaches, as well as services in financing, vehicle servicing, vehicle diagnostics and traffic information. Volvo Buses is part of Volvo Group, one of the world's leading manufacturers of trucks, buses and construction machines as well as drive systems for marine and industrial applications. Volvo Group also provides complete financing solutions. For more information visit http://www.volvobuses.com

For further information, please contact:

Helena Lind, Manager Media Relations, Volvo Bus Corporation

Phone: +46-765536257

helena.lind@volvo.com



SOURCE Volvo Bus Corporation