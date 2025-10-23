Die PortaSplit-Klimaanlage von Midea wurde erfolgreich als eine der „Besten Erfindungen des Jahres 2025" des TIME-Magazins nominiert.

BERLIN, 23. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Die PortaSplit von Midea wurde als eine der „Besten Erfindungen des Jahres 2025" vom TIME-Magazin ausgezeichnet - eine Auszeichnung für Produkte, die die Welt verändern. Dies ist das erste Mal, dass Midea diese prestigeträchtige Auszeichnung erhält.

PortaSplit definiert das Erlebnis der Klimatisierung in Wohnräumen neu, da sie ohne Werkzeug installiert werden kann und einfachen und zugänglichen Komfort bietet, der mit den meisten europäischen Fenstertypen perfekt kompatibel ist.

Die Möglichkeit, die Kühlleistung einer Split-Klimaanlage zu genießen, ohne auf einen professionellen Installateur angewiesen zu sein, war für viele Endverbraucher eine willkommene Innovation, da sie sich entweder keine Split-Klimaanlage leisten konnten oder keine Installation zulassen durften. Viele Europäer suchten während der immer heißer werdenden Sommer Abhilfe in tragbaren Klimaanlagen, aber im Vergleich dazu ist PortaSplit leistungsstärker, effizienter und leiser und löst damit bisherige Probleme in dieser Kategorie.

PortaSplit ist auch eine sehr effiziente Luft-Luft-Wärmepumpe, was bedeutet, dass Endverbraucher das neue Produkt von Midea als sehr kostengünstige Alternative für ihre Primärheizung anstelle von fossilen Brennstoffen oder elektrischen Heizgeräten nutzen. Diese zusätzliche Funktion ist der Grund, warum PortaSplit als die erste DIY-Wärmepumpe auf dem Markt bezeichnet wird.

Nach einer sehr erfolgreichen Markteinführung in Deutschland, wo das Produkt zwei Sommer in Folge ausverkauft war, wurde PortaSplit in anderen europäischen Märkten eingeführt, darunter in Frankreich, Italien, Ungarn sowie in Nordeuropa und den baltischen Staaten. Die Markteinführung wird in ganz Europa fortgesetzt, um diese Lösung in weitere Haushalte zu bringen und die Marktpräsenz weiter auszubauen.

PortaSplit ist das Ergebnis eingehender lokaler Recherchen, darunter Hausbesuche und Umfragen, die zu einer schnellen iterativen Prototypenentwicklung führten. PortaSplit vereint deutsche Ingenieurskunst aus dem Forschungs- und Entwicklungszentrum von Midea in Stuttgart mit italienischem Design aus dem Mailänder Designzentrum und ist ein Paradebeispiel für die „Local-for-Local"-Strategie von Midea.

Die Auszeichnung als eine der „Besten Erfindungen des Jahres 2025" beweist, dass Midea mit seinem starken Fokus auf lokale Forschung und Entwicklung auf dem richtigen Weg ist und viele weitere Innovationen aus Europa in der Pipeline hat.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2802613/image_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2802614/image_2.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2802615/image_3.jpg