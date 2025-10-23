Il condizionatore PortaSplit di Midea è stato nominato dalla rivista TIME tra le "Migliori invenzioni del 2025"

BERLINO, 23 ottobre 2025 /PRNewswire/ -- PortaSplit di Midea è stato nominato come una delle "Migliori invenzioni del 2025" dalla rivista TIME, che celebra i prodotti che stanno cambiando il mondo. È la prima volta che Midea riceve questo prestigioso riconoscimento.

PortaSplit ridefinisce l'esperienza di climatizzazione residenziale grazie alla sua installazione senza attrezzi, offrendo un comfort semplice e accessibile, perfettamente compatibile con la maggior parte delle tipologie di finestre europee.

Poter godere delle prestazioni di raffreddamento di un condizionatore split, senza dover dipendere da un installatore professionista, è stata un'innovazione gradita per molti utenti finali che non potevano permettersi un sistema di condizionamento split o non avevano il permesso di farlo. Con le estati sempre più calde, molti europei hanno cercato sollievo con i condizionatori portatili, ma, al confronto, PortaSplit è più potente, più efficiente e più silenzioso, risolvendo i precedenti punti deboli di questa categoria.

PortaSplit è anche una pompa di calore aria-aria molto efficiente, il che significa che gli utenti finali utilizzano il nuovo prodotto di Midea come alternativa molto conveniente per il riscaldamento primario, al posto dei combustibili fossili o dei dispositivi di riscaldamento elettrici. Questa caratteristica aggiuntiva è il motivo per cui PortaSplit è considerata la prima pompa di calore fai da te sul mercato.

Dopo un lancio di grande successo in Germania, con il tutto esaurito per due estati consecutive, PortaSplit è stato introdotto in altri mercati europei, tra cui Francia, Italia, Ungheria, nonché nell'Europa settentrionale e nei paesi baltici. L'implementazione continuerà in tutta Europa, rendendo questa soluzione accessibile a più famiglie e ampliandone ulteriormente la presenza sul mercato.

PortaSplit è il risultato di un'approfondita ricerca locale, con sopralluoghi nelle abitazioni e sondaggi, che ha portato a una rapida prototipazione iterativa. Combinando l'ingegneria tedesca del centro di ricerca e sviluppo Midea di Stoccarda con il design italiano del centro di design di Milano, PortaSplit è un esempio lampante della strategia "locale per il locale" di Midea.

Essere nominata una delle "Migliori invenzioni del 2025" dimostra che Midea è sulla strada giusta, con la sua forte attenzione alla ricerca e allo sviluppo locale e con molte altre innovazioni in arrivo dall'Europa.

